I SOFAEN: Ap-nestleder Hadia Tajik erkjenner at de siste ukene har vært en krevende periode for Arbeiderpartiet. Her er hun avbildet i sofaen på kontoret på Stortinget ved en tidligere anledning. Foto: Jæger, Odin

Ap-stup mot bunnen – Høyre-hopp til himmels på årets første VG-måling

Publisert: 16.01.18 09:24

INNENRIKS 2018-01-16T08:24:06Z

Arbeiderpartiet ligger med brukket rygg, og har stupt fra en oppslutning på 36,9 til 23 prosent det siste året.

Det viser årets første partibarometer som Respons Analyse har gjennomført for VG.

23,2 prosent oppslutning er et smertefullt tall for Arbeiderpartiet , og betyr at partiet har mistet nær fire av ti velgere siden januar 2017.

* I januar 2017 kunne partiet juble over å ha nådd 36,9 prosents oppslutning for andre måned på rad.

Partiet gjorde seg klar til å hive Erna og Siv ut av regjeringskontorene.

Men slik gikk det ikke.

* I januar 2018 har Høyre vesentlig større oppslutning enn Ap med 29,4 prosent på VGs måling.

Justerer laget

Mens Erna Solberg denne uken finpusser en ny lagoppstilling på sitt nye regjeringsmannskap, mener Ap-nestleder Hadia Tajik at situasjonen på den politiske reservebenken er tøff, men ikke håpløs.

– Dette er et lavt nivå for Arbeiderpartiet. Samtidig har dette vært krevende uker for oss, skriver Hadia Tajik i en sms til VG.

Hun forsøker likevel å se fremover. Nestlederen er en av mange i partiet som nå prøver å få oppmerksomheten over på politikk etter ukevis med Giskesaker , varsler om seksuell trakassering og #Metoo.

– Fremover er det vår jobb å synliggjøre ny politikk og være en tydelig opposisjon til regjeringen med det tre høyrepartiene Frp, Høyre og Venstre, skriver Tajik. Hun mener hun allerede i den nye regjeringsplattformen fra Jeløya ser mer privatisering og økte forskjeller som resultat.

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg er på sin side strålende fornøyd med at Høyre lukter på 30-tallet og er landets største parti på VGs måling.

– Det er veldig fint. Det er en flott måling for Høyre og et bra resultat for borgerlig side, sier Erna Solberg til VG, vel vitende om at det også er et solid borgerlig flertall på Stortinget i mandatfordelingen ut fra partibarometeret for januar.

Mandatberegningen basert på dagens partibarometer gir 92 mandater til regjeringspartiene pluss Venstre og KrF. De øvrige partiene på Stortinget får 77 mandater.

– Vi vet imidlertid at partimålinger går opp og ned, og forbereder oss på det, legger Solberg til.

Varslingssaker

– Kan den pågående varslingssaken mot lederen i Unge Høyre påvirke oppslutningen om Høyre i neste omgang?

– Varslingssaker som dette er for alvorlige til å trekkes inn i vurderinger av hvordan de måtte påvirke meningsmålinger, svarer Høyre-lederen.

Hun legger merke til at partiet hennes etter å ha ligget ned mot 20-tallet for et år siden, oppnådde 25 prosent i stortingsvalget i september – mens det nå lukter på 30-tallet.

Samtidig er hun forsiktig med å hovere over at utviklingen i Arbeiderpartiet har gått i stikk motsatt retning.

Venter at Ap samler seg

– Det er hyggelig at Høyre er størst. Ap traff nok ikke helt med sin virkelighetsbeskrivelse i valgkampen. Så har de hatt vanskelige saker de siste ukene. Men jeg føler meg sikker på at de kommer til å gis oss større kamp fremover, sier Erna Solberg.

Valgforsker Bernt Aardal ved Institutt for samfunnsforskning, mener ut fra tidligere målinger i januar at en Ap-oppslutning på 23 prosent er rimelig treffsikkert. Han advarer mot å tro på at de siste ukenes store oppmerksomhet mot Giskesaken er den ene, store årsaken til Ap-nedgangen.

– De fikk et valgresultat på 27 prosent. Utgangspunktet var ikke godt fra før heller. De hadde lav oppslutning også før Giskesaken begynte å rulle i desember i fjor. Nå kan det hende de opplever at en del tradisjonelle Ap-velgere sitter på gjerdet til ting har roet seg ned, sier Aardal til VG.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!