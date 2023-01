GLIPP I SYSTEMET: Kvinnen i syttiårene skulle ha tilsyn fra hjemmetjenesten i Bærum, som her på Ringhøyden.

Glemt av hjemmetjenesten og funnet død: Politiet har startet innledende etterforskning

En eldre bærumskvinne falt ut av datasystemet til hjemmetjenesten etter et opphold på Stabekk helsehus.

Da hjemmetjenesten oppdaget feilen ti dager senere, fant de henne død hjemme.

– Vi kan bekrefte at saken følges opp gjennom innledende etterforskning for å undersøke om det har skjedd noe straffbart forut for kvinnens død, sier Rune Skjold, seksjonsleder finans- og spesiallovgivning ved felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt.

Det er ikke mistanke om at dødsfallet isolert sett skyldes en kriminell handling.

– Politiets hovedfokus i den innledende etterforskningen er helse sin oppfølgning i tiden før dødsfallet. Av hensyn til etterforskningen ønsker vi ikke å gå i detaljer rundt dødsfallet ei heller rundt helse sin oppfølgning. Saken vil også bli sendt Statsforvalteren for vurdering, sier Skjold.

– Helsetilsynet har besluttet å gjennomføre stedlig tilsyn for å få opplyst hva som har skjedd i denne saken. Stedlig tilsyn vil finne sted i neste uke, sier avdelingsdirektør Ingerid Herstad Nygaard.

– Vi er opptatt av å få opplyst saken på en god måte, og det er vanskelig å anslå hvor lang tid det vil ta før saken er behandlet ferdig, sier Herstad Nygaard.

Beskjed nådde ikke fram

Kvinnen i syttiårene bodde hjemme hos seg selv, men mottok vanligvis hjelp fra hjemmetjenesten i Bærum daglig.

Ved årsskiftet hadde hun hatt et opphold ved Stabekk helsehus. Da de sendte henne hjem etter endt opphold, ga helsehuset beskjed til hjemmetjenesten om at kvinnen var hjemme hos seg selv igjen.

Det var en muntlig beskjed, som skulle føre til at kvinnen ble ført opp i datasystemet til hjemmetjenesten som en aktiv bruker – altså at hjelpen skulle gjenopptas.

Men det skjedde ikke, sa Heidi Eidskrem, kommunalsjef for hjemmebaserte tjenester i Bærum kommune til VG fredag.

Glemt i ti dager

I ti dager var hun ute av systemet. 11. januar ble det oppdaget av de ansatte ved hjemmetjenesten, som ringte Stabekk helsehus.

Hjemmetjenesten fikk da vite at kvinnen hadde vært hjemme hos seg selv i lengre tid, uten tilsyn. De reiste umiddelbart hjem til henne, hvor hun ble funnet død.

Kvinnens pårørende er via kommunen gjort kjent med at VG omtaler hendelsen, som skjedde tre uker etter at en eldre kvinne i Oslo døde da hun forsvant i transport mellom helsehus og sykehus.