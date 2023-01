STÅR BEREDT: Politiet møtte opp etter melding om en bevæpnet person i sentrum av Kristiansand. Bildet er tatt klokken 19.50 fredag.

Lars Andreas ble vitne til politiskyting: − De ropte, «Slipp våpenet!»

Lars Andreas Vågane (38) satt på verandaen hjemme i Kristiansand da han hørte politiet rope. Så smalt det. – Jeg ble litt stum, forteller han til VG.

Fredagskvelden tok en dramatisk vending for sørlendingen og hans samboer.

– Jeg sitter på verandaen og tar en kopp kaffe, også hører jeg det blir ropt, «Slipp våpenet!», forteller han.







Samme kveld hadde politiet fått melding om at en person med våpen befant seg i sentrum av Kristiansand.

Da politiet kom i kontakt med vedkommende, oppsto det en truende situasjon som resulterte i at politiet avfyrte skudd, ifølge en pressemelding utsendt av Spesialenheten for politisaker.

Personen ble skutt i benet, ifølge Spesialenheten. De har åpnet etterforskning av saken, men ønsker ikke kommentere saken utover pressemeldingen.

– Trodde han holdt et skateboard

– Vi gir foreløpig ikke mer opplysninger og vil sende ut en pressemelding når vi har mer informasjon, sier politiadvokat Camilla Lie til VG.

Det er uklart hvorvidt personen som ble skutt var bevæpnet, og hva slags våpen det eventuelt var.

Lars Andreas forteller at han så en mann som gikk fra politiet. Mannen bevegde seg hverken fort eller sakte, sier han, og bar på noe avlangt.

– Jeg så at han bar noe, men i og med at han ikke løp, men bare gikk, trodde jeg han bare holdt et skateboard eller noe, forteller 38-åringen.

– Han så ikke ut til å ha hastverk.

Har du informasjon om denne saken? Da vil vi gjerne snakke med deg! Kontakt VGs journalist her.

DAGEN DERPÅ: Lars Andreas Vågane (38) og Helene Sletten Vangen (39) har bodd i leiligheten i Kristiansand i nesten et tiår. De har aldri opplevd noe lignende i nabolaget, forteller de.

– Så det ut som et våpen?

– Det var i alle fall ikke en pistol, sier Lars Andreas, og sier han mener det så ut som et slagvåpen.

– Jeg er ganske sikker på at det ikke var et gevær. Det så ikke ut som om det var et skytevåpen, og hvis det var et skytevåpen holdt han i hvert fall ikke i pistolskjeftet. Han holdt midt på.

38-åringen bor i fjerde etasje i en leilighet i sentrum med utsikt mot stedet skyteepisoden fant sted.

– Jeg hadde god sikt, men det var mørkt, sier han.

Politiet varslet om hendelsen like før klokken 21. Dette var i 20-tiden, forteller Lars Andreas.

SPERRET AV: Skyteepisoden etterforskes av Spesialenheten, som er ordknappe om hva som skjedde fredag kveld.

Lars Andreas forteller at han hørte politiet rope «slipp våpenet» flere ganger.

– Jeg husker ikke hvor mange ganger, så mange ganger var det, forteller han.

– Så hører jeg et smell.

Det var bare ett skudd, ifølge sørlendingen. Han skyndte seg inn til samboeren.

– Jeg var litt stum før jeg fortalte det, for jeg visste ikke helt hva jeg skulle si, sier Lars Andreas.

– Jeg tenkte jo ikke noen ble skutt, men at det var et varselskudd.

– Litt skummelt

Også samboeren hadde hørt skuddet. Hun kom ut på verandaen etter at det skjedde og så bare politioppbudet, ikke den skadede.

– Det var litt skummelt. Det var ekkelt at det skjer sånt i nabolaget, sier Helene Sletten Vangen (39).

– Det er et ganske rolig nabolag, sier hun.

VG har forelagt opplysningene for Spesialenheten, men politiadvokat Lie sier hun ikke kan kommentere saken.

Den skadede er innlagt på sykehuset og har foreløpig ikke fått oppnevnt bistandsadvokat, ifølge politiadvokaten.