STEG OG STEG: Vannstanden i Glomma steg med over én meter på få dager i 2018. Bildet er fra Funnefoss kraftverk på Oppåkermoen i Nes kommune i tidligere Akershus fylke den 12. mai.

Økt fare for skadeflom: − Vi er litt mer på tå hev

Hvis været ikke samarbeider de neste ukene kan vi gå mot en ødeleggende flom. NVE sier sannsynligheten øker.

Kortversjonen NVE advarer om økt flomfare i Sør-Norge grunnet større snømengder enn normalt i fjell og lavlandet.

Våt og kjølig værtype har ført til at snøen har blitt liggende, noe som kan føre til skadeflom hvis været plutselig blir varmt og vått.

Flomutsatte bør forberede seg ved å rydde bort utsatte verdier, tømme garasjer og kjellere, samt fjerne kvist og grus fra kulverter og kummer, sier NVE. Vis mer

– Det er mer snø i fjellet og lavlandet på Sør- og Østlandet enn normalt på denne tiden av året. Derfor er det større sannsynlighet for skadeflom i år enn det er i et normalår, sier regionsjef i NVE Region Øst, Toril Hofshagen.

MYE SNØ, LITE FLOM: Regionsjef i NVE Region Øst, Toril Hofshagen, minner om at det også var mye snø på Østlandet i 2020, men at værutviklingen var gunstig og flommen ble moderat. Her er hun i en annen forbindelse.

Mars og april har hatt et unormalt stort påfyll av snø mange steder i landet, ikke bare i fjellet, men også i lavere strøk.

Hofshagen sier at sammen med en kjølig værtype har mye av snøen blitt liggende.

– Fortsetter værtypen fremover, som det er meldt den vil gjøre, kommer ikke smeltingen skikkelig i gang i store deler av Sør-Norge.

Det var Glåmdalen som først skrev om økt flomfare.

OVERSVØMT: Flomutsatte Frognerstrand camping i Årnes ved Glomma 12. mai 2018. Da hadde NVE varslet flomfare på rødt nivå. Flomvarslingen hos NVE sier at årets snæsituasjon kan sammenliknes med 2018. Dette året kom det en kraftig temperaturstigning 5. mai, og etter hvert også noe nedbør.

Avhenger av været

– Om det brått skulle bli varmere og også komme nedbør, da risikerer vi skadeflom i mange vassdrag i Sør-Norge, forklarer Hofshagen.

Vårflommen kommer hvert år, men de fleste år gjør den ikke så mye skade.

– Store vårflommer kan gi skader på eiendommer og infrastruktur. Men om det blir skadeflom i år avhenger helt og holdent av været fremover, sier NVE-regionsjefen.

FAREKART: Flomsonekartet er et faresonekart som blant annet viser hvilke områder som blir oversvømt i en flomsituasjon. Grunnlaget er blant annet statistisk analyse av historiske flommer og en rekke andre beregninger.

Verst og best vær

NVE-regionsjef Toril Hofshagen sier det beste vil være en jevn temperaturøkning og lite nedbør i ukene fremover. Da smelter snøen gradvis.

– Kald værtype fremover og plutselig sommervarme og nedbør er den mest uheldige kombinasjonen. Da smelter mye av snøen på en gang samt at nedbøren vil gi et vesentlig bidrag.

Skred- og vassdragsdirektør i NVE Brigt Samdal sier de følger ekstra med på utviklingen etter en kjølig uke.

– Vi er litt mer på tå hev. Det er større sannsynlighet for at snøen fra store arealer i lavlandet og i fjellet smelter på samme tid jo lenger vi kommer utover våren. Normalt smelter snøen først i lavlandet, sier Samdal.

Vårflom-sesongen varierer mellom vassdragene og strekker seg normalt fra midten av mai til midten av eller slutten av juni.

Info Risikoutsatte vassdrag denne våren Glomma.

Gudbrandsdalslågen.

Begnavassdraget og Hallingdalselva (går ut i Drammenselva).

Numedalslågen.

Telemarksvassdraget. Vis mer

Kan bli mer jordskred

Flomvarsler i NVE Harald Songe minner om vintrene 2011 og 2013, som ikke var ikke spesielt snørike, men da det likevel ble skadeflom.

– Værsystemer tok snarveien opp med varmt og fuktig vær og ga forholdsvis stygge flommer på Østlandet. Det viser at det i hovedsak er været som avgjør om det blir en stor flom. Men store snømengder kan bidra, sier Harald Songe.

Regionsjef i NVE Region Øst, Toril Hofshagen sier at dersom vi får en kraftig vårflom, vil vannet kunne grave og gi noe økt risiko for at grunnen glir ut enkelte steder langs vassdragene.

– Må forberede seg

– Hva skal folk gjøre for å forberede seg?

– De som bor flomutsatt bør rydde unna utsatte verdier, som landbruksutstyr, rundballer og campingvogner. Utsatte garasjer og kjellere bør tømmes. Alle kan bidra med å fjerne kvist og grus fra kulverter kulverterEn kulvert er en nedgravd tunnel laget for gjennomføring av for eksempel vann, trafikk, tekniske installasjoner eller kombinasjoner av disse og kummer, slik at vannet renner ned der det skal.

Flomvarsler finnes på varsom.no. Der kan man også få varsel på telefonen når det eventuelt varsles flom i sitt område. Vannføringen i utvalgte vassdrag kan følges på sildre.nve.no.

Været er jokeren

Martin Granerød ved Meteorologisk institutt sier den kommende uken ikke byr på mye nedbør eller plutselig sommervarme.

– Med tanke på flomfaren er det gunstig. Vi får et lavtrykk som passerer først, med noe nedbør, som snø i høyden. Så venter vi en uke med tørt vær og kanskje 10–15 grader i lavlandet og kjøligere i høyden. Varselet er usikkert frem i tid, sier meteorologen.

