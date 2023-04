1 / 3 TØRT: Cijara-reservoaret i Spania. VÅTT: Great Barrier Reef i Australia. VILT: Fort Myers i Florida. forrige neste fullskjerm TØRT: Cijara-reservoaret i Spania.

Forskere slår alarm om havtemperaturer: − Er veldig kritisk nå

– Det kommer til å bli tørt, vått og vilt, sier norsk forsker.

Kortversjonen En ny rapport fra Universitetet i Maine viser økende overflatetemperaturer i verdenshavene, som nå overstiger 21 grader.

Forskere ved Universitetet i Bergen og Cicero mener dette er alarmerende og kan føre til en rekke konsekvenser:

Varmere hav påvirker dyrelivet, spesielt korallrev, som kan forsvinne og det vil ha direkte negative konsekvenser for havets økosystemer. Vis mer

En ny rapport fra universitetet i Maine viser at overflatetemperaturene i verdenshavene bare øker. Det kan gi store konsekvenser, ifølge forskere.

Så lenge det har blitt målt har gjennomsnittstemperaturene i verdenshavene aldri oversteget 21 grader – før nå.

Aldri før har overflatetemperaturene i havet vært høyere

– Det som er alarmerende er hvor raskt de har steget de siste månedene og hvor høyt de overstiger de andre årene, sier forsker ved Universitetet i Bergen, Tore Furevik.

En rekke konsekvenser

Furevik sier at de store endringene i overflatetemperaturene skyldes klimaendringene, men at vi også er på tur inn i en El Niño El NiñoEl Niño og La Niña er en naturlig, periodevis klimavariasjon, som skyldes endringene i den vindmønstre i den tropiske delen av Stillehavet. La Niña gir normalt sett en litt kaldere periode, mens under El Niño blir det varmere. -periode.

– Vi har hatt en langvarig kald periode i Stillehavet som nå har tatt slutt, men som har holdt temperaturene relativt nede. Nå viser modeller at vi får El Niño, og i stedet for en demping av den globale oppvarmingen, vil vi få en forsterkning.

– Vi kommer til å få solide varmerekorder utover høsten og neste år, mener Furevik.

ROPER VARSKO: – Det kommer ti å bli tørt, vått og vilt, sier Furevik.

Klimaforskeren mener de høye overflatetemperaturene kan gi en rekke konsekvenser.

– Varmere hav vil selvfølgelig påvirke dyrelivet i havet, men ikke minst korallrevene. De kan forsvinne og det vil ha en direkte negativ konsekvens på økosystemet i verdenshavene, sier han og legger til:

– Varmere vann er også som bensin for tropiske orkaner.

– Hvordan vil temperaturendringene påvirke Norge?

– Det er litt tidlig å si. Norge er ikke landet som vil bli mest påvirket og der er derfor mye vanskeligere å varsle. Men det er stor sjanse for at det kommer til å bli unormalt varmt i Sør-Europa i sommer.

– Mer kritisk

Også klimaforsker ved Cicero, Borgar Aamaas, mener grafen er alarmerende. Han understreker at temperaturendringene i havet er mye mer kritisk enn forandringene i atmosfæren.

– Det er fordi mesteparten av den menneskeskapte globale oppvarmingen lagres i havet. Her blir den ekstra energien lagret i hundrevis av år og vil påvirke klimaet vårt i lang tid, sier han.

REKORD: Borgar Aamaas mener vi kan vente oss flere varmerekorder.

Aamaas forklarer at når havtemperaturen endres, vil det igjen påvirke temperaturene i atmosfæren, og vi vil oppleve klimaendringene.

– Grafen viser nok en gang at vi har global oppvarming og at det bare blir varmere og varmere. Dette er enda en ny rekord i rekke av mange rekorder. Dette passer inn i et mønster om at det er veldig kritisk nå, sier han.

Under sist El Niño-periode, i 2018–2019, var gjennomsnittstemperaturen i verdenshavene på det høyeste 20,9 grader. Modeller viser at El Niño kommer først i august i år, men gjennomsnittstemperaturen lå allerede i april i år 0,2 grader høyere enn i 2019.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post