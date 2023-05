HOLDER URNEN: Kristin E. Karlsen holder datterens urne. Til sommeren skal de spre asken ved Goppolsfjellet.

«Håper du har det bra i himmelen, mamma»

GRUE (VG) De kommer aldri til å glemme, og de kommer heller aldri til å tilgi. Nå stålsetter familien til drepte Lisa Iren Karlsen (40) seg for en ny runde i retten.

– I dag har vi vært sinte.

Over ett år senere husker Kristin fortsatt begravelsesagentens ord i det hun går inn i krematoriet.

Der inne, i en hvit kjole, i en hvit kiste, ligger datteren hennes, Lisa.

Det fargerike håret hennes – som er både blått, grønt og rosa – brer seg ut over den hvite silkeputen.

Hun skjønner godt hvorfor begravelsesagenten har vært så sint.

– De hadde sett henne naken, de hadde sett alt hun har gjennomgått, forteller hun til VG i dag.

MINNES: På veggen hjemme hos mamma og stefar, henger bildet av Lisa.

Lisa hadde store lilla blåmerker i ansiktet. Leppen var sprukket. Rundt halsen hennes var det tapet en bandasje.

Tydelige spor etter Lisas siste kveld i live.

– Jeg fikk se hva han hadde gjort med barnet mitt, forteller Kristin til VG.

– Den dagen forsonet jeg meg med at hun er død. Men det hun har blitt utsatt for, det kommer jeg aldri til å tilgi. Jeg kommer alltid til å hate han som har gjort dette, til den dagen jeg dør.

SAMMEN: Nadia Karlsen, Kristin E. Karlsen og Bent Ultmann.

Mishandlet og drept

Natt til 1. mars i fjor ble Lisa Iren Karlsen (40) mishandlet og drept av samboeren, Tom Richard Rambo (30).

Da politiet fant henne lå hun avkledd på gulvet i stuen i andre etasje i boligen paret delte. Hun var påført minst 17 stikk med kniv.

Rambo ble i mars i år dømt til 15 års forvaring for drapet. Han har anket på straffeutmålingen.

Info Dette er saken Natt til 1. mars 2022 ble Lisa Iren Karlsen (40) funnet drept hjemme i Grue kommune i Innlandet. Hennes kjæreste og samboer, Tom Richard Rambo (30), har erkjent straffskyld for drapet. Etter drapet tok Rambo fire bilder av liket til Lisa Iren Karlsen med telefonen sin. Disse bildene ble lagt fram som bevis i retten. Han ble i Glåmdalen og Romerike tingrett dømt til 15 års forvaring. Ifølge dommen var han tilregnelig da han drepte Lisa Iren Karlsen. Dommen er anket. Forsvaret mener straffen er for streng. Vis mer

Motivet for drapet skal blant annet ha vært sjalusi – og at Rambo ikke likte et forhold som han mener Lisa skal ha hatt til en annen mann. Han har erkjent straffskyld for drapet.

Lisa Iren Karlsen etterlater seg tre barn.

«Håper du har det bra i himmelen, (hjerteemoji red.anm.) mamma. Kjempe masse glad i deg!»

Det skriver den nå 12 år gamle datteren hennes i et brev til Lisa.

DYPT SAVNET: Lisa Iren Karlsen etterlater seg tre barn.

VG møter flere av Lisas nærmeste pårørende på gården i Grue der mamma Kristin E. Karlsen (60) og stefar Bent Ultmann (64) holder til.

Urnen hennes er ennå hjemme hos dem. Til sommeren skal asken spres i Ringebu kommune i Innlandet.

– Jeg har søkt om å få spre asken ved Goppollfjellet, og det har jeg fått «ja» på. Der var hun tenåring, og der var hun lykkelig, forteller Kristin til VG.

Hun viser VG en video av datteren, som hun beskriver som sin aller beste turkamerat.

– Se her, sånn var Lisa. Hun hadde alltid en kommentar på lur, og hun hadde en helt spesiell humor, forteller Kristin.

Av familien beskrives hun som ei som var glad i dyr, og som forgudet de tre barna sine. Og ikke minst ei driftig og sterk dame.

– Vi var som skjorten og buksen, Lisa og jeg. Hun var et arbeidsjern til 1000. Hun la plener og var med på alt mulig rart. Det var driv i henne, forteller Bent.

Nå har familien overtatt hunden «Pumba» og katten «Arik» etter Lisa. Også dyrene hennes ble rammet av hendelsen.

– Vi merket det særlig på Pumba. Han var veldig preget og ikke seg selv, man så en tydelig personlighetsforandring. Han var aggressiv og redd lenge, forteller Lisas søster Nadia (29).

Fikk telefon om drapet

Nadia var blant dem som ryddet ut av boligen til Lisa etter dødsfallet. I en brakke på gården til moren og stefaren ligger det som er igjen av hennes liv.

– Jeg går helst ikke inn der. Det å gå blant sakene hennes, og lukte på trøyene hennes. Det blir for tungt, sier Kristin.

HJEMME: På loftet på soverommet til Kristin E. Karlsen og Bent Ultmann står urnen til Lisa Iren Karlsen.

Etter drapet tok Rambo fire bilder av liket til Lisa med telefonen sin. Han viste bildene til moren sin da han fortalte hva han hadde gjort samme natt.

Tidlig morgenen etter ringte telefonen til Bent Ultmann. Det var ikke politiet, men en bekjent.

– Han sa at Lisa var død. og at hun var blitt slått i hjel. Alle visste det før vi visste det, sier stefaren.

Samtidig som Bent fikk telefonen var Lisas lillesøster Nadia på jobb. Hun hørte om drapet på radioen, og fikk hun en uggen magefølelse da hun skjønte at det hadde skjedd i området der søsteren bodde.

– Jeg klarte ikke å få ro i meg, forteller hun til VG.

Hun sa til sjefen sin at hun var nødt til å gå, og at hun trodde det kunne være søsteren som var drept.

Til tross for påkjenningen, har Nadia kun vært et par uker borte fra jobb. Men saken har hatt innvirkning på helsen hennes.

– Jeg har blitt totalt tappet for energi. Etter at jeg har kommet hjem har jeg gått tur med hundene, satt på den maskinen med klær som må settes på, det er det.

På litt over ett år, etter at søsteren ble drept, har hun lagt på seg. Hun setter det i sammenheng med det det enorme stresset saken har medført.

Hun har fått mye støtte fra den nye kjæresten Micke, som hun har møtt på jobb.

MINNER: Kristin E. Karlsen viser VG gamle bilder og videoer av Lisa.

– Tar vare på hverandre

Etter hvert 1. mars kom både politi og prest på døren. Sistnevnte ønsket ikke familien besøk fra – de er ikke kristne.

De har også takket nei til annen oppfølging – foruten pårørendekontakten i politiet som de er veldig fornøyde med.

– Nå må vi ta vare på hverandre. Det var liksom den første reaksjonen vår, forteller Kristin til VG.

Og i ettertid har de holdt sammen. I stedet for begravelse ble det minnestund. Og ved åstedet sørget familien for å holde lysene tent.

I retten fulgte flere av dem forhandlingene hver dag, og Lisas sønn vitnet i saken.

– Det var ubehagelig å sitte der samtidig som han kunne bevege seg fritt mellom oss og klemme på sine. Det ville aldri skjedd i en rettssal i Oslo, sier Nadia.

LYS I MØRKET: Her står lysene tent for Lisa ved åstedet. Du ser også postkassen hennes og politisperringene bak.

Kristin og Bent har også brukt betydelig tid på å sette seg i etterforskningsdokumentene, og bildene fra åstedet. Det gjorde vondt, men:

– Det var veldig viktig for meg. Du blir fremvist en kiste, og fortalt at der ligger barnet ditt. Det er ikke godt nok for meg. Jeg måtte vite hva han har gjort med barnet mitt, forteller Kristin.

TUNGT: Hverdagen stoppet brått 1. mars i fjor for lillesøsteren Nadia Karlsen, mamma Kristin Eline Karlsen og stefar Bent Ultmann.

Selv om de er tilfreds med at Rambo ble dømt til forvaring i tingretten, føler de ennå at de ikke har fått et gode nok svar på hva som skjedde i Grue natt til 1. mars i fjor.

Nå har de nylig fått beskjed om at lagmannsretten skal behandle anken.

– Jeg ser vel ikke hva annet de kan gjøre enn tingretten gjorde, jeg mener absolutt han fortjener forvaring. Om ikke annet, håper vi at han får en enda strengere straff i lagmannsretten, sier Kristin E. Karlsen.

UNDERSØKELSER: Krimteknikere gjør undersøkelser i boligen som Lisa Iren Karlsen delte med samboeren Tom Richard Rambo.

Forsvarer til Tom Richard Rambo, Simen Ladderud Stende bekrefter at de har anket saken på straffeutmåling.

– Han har innrømmet og beklaget utfallet i saken, sier han til VG.

Han er gjort kjent med utsagnene til familien i saken om hans klient, men ønsker ikke å kommentere de.

– Vi ønsker rettens vurdering på om det er nødvendig med forvaring, eller om det er tilstrekkelig med tidsbestemt straff, sier han.

Info Dette er forvaring En forvaringsstraff er en type straff som kan gis til farlige, tilregnelige personer som har begått alvorlige lovbrudd. For eksempel voldsforbrytelser, seksualforbrytelser og frihetsberøvelse. Hovedformålet med en forvaringsstraff er å beskytte samfunnet mot gjentatt kriminalitet fra den dømtes side ved å sikre at personen ikke blir sluppet ut i samfunnet igjen før de er vurdert som trygge. Retten kan, etter begjæring fra påtalemyndigheten, forlenge straffen til personer dømt til forvaring med inntil fem år om gangen. Vis mer

