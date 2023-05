FÅR DYRERE REGNING: Prisene er redusert, men for elbilister som Malin Alvestad Hjelle øker den.

Her senker de bomprisene – men for Malin blir det dyrere

Nå blir det betydelig billigere å kjøre fossilbil på Nordøyvegen utenfor Ålesund. Men for elbilistene svir det på pungen.

VG har flere ganger tidligere skrevet om de skyhøye bomprisene for beboerne på Nordøyene utenfor Ålesund.

Da VG dro dit i november i fjor – kostet en enkelt passering uten rabatt 219 kroner.

Info Nordøyvegen Nordøyvegen knytter de fem øyene Lepsøya, Haramsøya, Longva, Fjørtoft og Harøy til fastlandet i Ålesund kommune. Forbindelsen består av tre broer, tre undersjøiske tunneler, en veitunnel, vei på en sjøfylling og vanlig vei. Forbindelsen har kostet over 5 milliarder kroner å bygge. 27. august i fjor var veien ferdig bygd. Vis mer

Reduserer prisen

Nå skrus prisen ned, til 172 kroner. Paradoksalt nok blir det dyrere å kjøre gjennom bommen med elbil.

Det skyldes at rabatten elbileiere får er redusert fra 50 prosent til 30 prosent.

Hvis du også regner med autopass-rabatten, øker prisen for elbilister fra 87,60 kroner per passering til 96,32 kroner.

Det får miljøorganisasjonen Zero til å heve øyenbrynene.

– Det er utrolig viktig at elbilens relative fordel opprettholdes uavhengig av prisnivå. Fra i år har myndighetene åpnet for at elbil kan betale opp til 70 prosent av prisen. Det er veldig dumt, og kan bremse utrulling av elbil på norske veier. Nok et eksempel på klimapolitikk i helt gal retning, sier leder Sigrun Gjerløw Aasland til VG.

RÅDYRT: Å kjøre over Nordøyvegen uten rabatt koster 219 kroner. Nå settes prisen betydelig ned.

Kjøpte elbil rett før

Malin Alvestad Hjelle (36) og ektemannen Philippe Bessemans (44) bruker betydelige summer hver måned på å pendle til og fra jobb på fastlandet

I oktober i fjor kostet det dem 8500 kroner.

– Det er veldig mange, oss inkludert, som er glade for at prisen på veien går ned for bensinbiler. Jeg tror det er mange som fortsatt synes den er urimelig høy, sier hun til VG.

Paret har kjøpt inn en elbil for å spare noe av kostnadene.

– Forrige måned hadde vi litt over 7.000 kroner i bom-utgifter. Det utgjør cirka det maksimale beløpet med to biler. Nå går det litt opp da. Det har blitt sagt hele tiden at prisen skulle settes ned. Det føles ut som det motsatte for oss som kjører elbil.

Man når makspris ved 40 passeringer. Med en elbil utgjør det cirka 3850 kroner i måneden med den nye taksten.

SJEKK DEN PRISEN: Frank Sve (Frp) er fornøyd med en betydelig redusering i taksten for fossilbilister, men skulle ønske prisen ikke økte for elbiler.

Glad for justering

Politiker Frank Sve (Frp) er fornøyde med at de har fått satt ned taksten på bompengene. Noe han og flere på fylkestinget har kjempet for siden veien åpnet i fjor.

– Det viser at det er mulig å kutte i bompenger. Det er ganske oppløftende å se at det er mulig å få gjort vedtak om å sette ned takstene. For familier og bedrifter på Nordøyene betyr dette mye, sier han.

Han påpeker at Nordøyvegen sparer staten for betydelig fergeutgifter. Og mener det derfor samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt.

– Det sparer staten for 40 millioner kroner i året, som de ellers måtte brukt på ferge, sier han.

Men heller ikke han er fornøyd med at elbil-prisen i praksis øker.

– Vi var tydelig på at det var håpløst å øke takstene på elbil. Samtidig som man reduserte kraftig på de andre bilene. Likevel er det fortsett vesentlig billigere med elbil, og sånn sett til å leve med, sier han.

Prisendringen er vedtatt og Møre og Romsdal fylkeskommune.