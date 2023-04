Høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy

Får kritikk etter forgiftningsanklage

Høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy brøt god dommerskikk da han offentlig anklaget kona for å ha forgiftet ham.

Det mener Tilsynsutvalget for dommere.

I desember i fjor anklaget høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy offentlig kona, Nataliia Skoghøy for å ha forgiftet ham. Kona har avvist disse påstandene.



Info Dette er forgiftningssaken Jens Edvin Andreassen Skoghøy har siden september 2022 vært i permisjon eller sykmeldt. Skoghøy har selv fortalt at kollegaer i Høyesterett før den tid reagerte på at han hadde redusert balanse, sløvet tale og at han stadig glemte koder. I desember i fjor anklaget han offentlig kona hans for å ha forsøkt å forgifte ham. I et brev har han forklart at han valgte å være offentlig om dette for å avkrefte demensrykter. Nataliia Skoghøy – hans tidligere ektefelle – har kategorisk nektet for å ha forgiftet ham. Politiet har etterforsket saken, og henla saken 13. januar i år. Hans arbeidsgiver Høyesterett har meldt ham til Tilsynsutvalget for dommere for å vurdere om han har brutt god dommerskikk. I Tilsynsutvalget for dommere fikk Skoghøy kritikk. Vis mer

Høyesterett har selv meldt inn sak på Skoghøy til Tilsynsutvalget for dommere.

De signerte en avtale om at Skoghøy skulle fratre stillingen fredag forrige uke. I avtalen står det at Høyesterett skal opplyse til utvalget at de ikke lenger ser behov for at saken behandles.

Skoghøy får også utbetalt 3,6 millioner kroner i sluttpakke.

Utvalget har likevel behandlet saken om Skoghøy i dagens møte og valgt å gi ham kritikk.

– Dommerens offentlige uttalelser den 7. desember 2022 kan ikke forstås på annen måte enn at han beskylder ektefellen for forsøk på drap, skriver utvalget i sin vurdering.

Tilsynsutvalget har tatt utgangspunkt i at Skoghøy er overbevist om at han er forsøkt forgiftet av ektefellen. Men mener likevel hans uttalelser kan svekke tilliten til domstolene.

De viser til at saken ikke var politianmeldt – og at politiet ikke formelt hadde startet en etterforskning da han offentlig rettet anklagene.

– Dommeren er i kraft av sin stilling vel kjent med at alvorlige forbrytelser

etterforskes av politiet, at eventuell tiltale fremsettes av påtalemyndigheten og at domstolen tar stilling til skyldspørsmålet på bakgrunn av bevisene i saken, skriver utvalget.

Vedtaket i Tilsynsutvalget var enstemmig.