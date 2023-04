Andrej Medvedev (t.h.) og hans forsvarer Brynjulf Risnes i Oslo tingrett.

Antatt Wagner-avhopper erkjenner delvis straffskyld i Oslo tingrett

Men han nekter for politivold.

Den antatte Wagner-avhopperen Andrej Medvedev erkjenner straffskyld for tre tiltalepunkter, men nekter for politivold.

Medvedev møtte i Oslo tingrett tirsdag, tiltalt for å ha deltatt i et slagsmål utenfor en pub i Oslo. Han er også tiltalt for vold mot politiet.

Hendelsen fant sted i februar. Politiet kom til stedet etter slåsskampen, og da de skulle føre ham inn i en politibil, sparket Medvedev mot en eller flere av politifolkene, ifølge tiltalen.

Hans forsvarer, advokat Brynjulf Risnes, sier Medvedev mener det var en misforståelse.

– Han skjønte ikke helt hva som foregikk og fikk panikk. Han ble satt i håndjern og ble vel redd og usikker på hva som skjedde. Han mener at han ikke sparket, men at han sprellet fordi det gjorde vondt, sier Risnes til NTB.

Deretter, i mars, tok Medvedev med seg en luftpistol til en bar i Oslo sentrum. Både dette forholdet og slåssingen har han erkjent skyld for, men ikke vold mot politiet.

– Vi mener at disse forholdene er straffbare. Har ikke noe å gjøre med at det er Medvedev, vi hadde gjort akkurat det samme hvis det var hvilken som helst annen person. Det er nok snakk om en kort straff, sier aktor i saken, politiadvokat Vegard Gjertsen, til NTB.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post