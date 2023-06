«TRUENDE»: Flere ungdommer skal ha oppført seg truende mot fredsmarsjen ved å spytte og prøve å frata dem flagg, forteller grunnleggeren av marsjen Jan-Kåre Fjeld.

Rundt 30 ungdommer skal ha oppført seg truende - politiet hadde ikke ressurser

I forbindelse med en fredsmarsj i Fredrikstad sentrum onsdag kveld, mottok politiet i Fredrikstad melding om ugrei oppførsel. De hadde imidlertid ikke ressurser til å rykke ut til stedet.

Deltakerne i fredsmarsjen fredsmarsjen Ble startet av Jan-Kåre Fjeld i 2001, og arrangeres hver uke i Fredrikstad sentrum som en protest mot terror og krig som løsning på konflikti Fredrikstad sentrum fikk en ubehagelig opplevelse onsdag kveld. Ifølge meldingen til politiet, var det snakk om rundt 30 ungdommer i alderen 14 til 16 år, som oppførte seg truende mot deltakerne i marsjen.

– Meldingen som kom inn til politiet gikk på at de opplevde ugrei stemning fra noen ungdommer som hadde oppsøkt dem. Meldingen gikk på at de hadde oppført seg truende, kommet med tilrop og fulgt etter marsjen, sier avsnittsleder på forebyggende avsnitt i Fredrikstad-politiet Lars Fosse til VG.

Fosse presiserer at alle 30 ikke hadde en like aktiv rolle.

– Ut av det blå kom det plutselig en gjeng som omringet oss og prøvde å rive fra oss flaggene, sier Jan-Kåre Fjeld til VG.

Fjeld startet Fredsmarsjen i 2001, og var selv til stede onsdag kveld. Flere ungdommer skal ha vært sinte, og spyttet på dem som deltok i marsjen, forteller han.

– Det var drøyt.

Fredriksstad Blad omtalte saken først.

UKENTLIG MARSJ: Jan-Kåre Fjeld startet marsjen som finner sted hver uke i Fredrikstad sentrum.

Skal ha trodd det var Pride

Fjeld forteller at ungdommene trodde de marsjerte for Pride, på grunn av flaggenes utseende. I likhet med Pride-flagget, har Fredsmarsjens flagg regnbuefargene, men i omvendt rekkefølge og med ordet «FRED» midt på.

– Fredsmarsjen ble målskiva, men dette er jo helt tydelig et uttrykk for misnøye mot Pride.

– Det er jo et veldig uhyggelig bakteppe fra i fjor, det er jo helt skamløst at det bare tyter ut ytringer som er ganske stygge, sier Fjeld og peker på Oslo-skytingen under Pride i fjor, hvor to personer ble drept.

Fjeld mener det som skjedde onsdag kveld viser at toleransen er lav.

– Jeg tror ikke det er et flertall som mener dette, men det er skummelt at slikt kommer til uttrykk. Vi tror kanskje i Norge at vi er kvitt dette, men dette er et sjokkartet bevis på at det er noe som ulmer.

Hadde ikke ressurser

Truslene gjorde at Fjeld så seg nødt til å kontakte politiet, som imidlertid ikke hadde ressurser til å dra til stedet.

– Det er beklagelig at vi ikke hadde ledig patrulje. Vi har patrulje i byen, som var opptatt akkurat da. Om det hadde skjedd mer hadde vi vurdert å løsrive patruljer for å komme oss dit, sier Fosse.

– Vi samarbeider bredt med kommunen og andre for å nøste opp i hva som har skjedd. Jeg skjønner at det er frustrerende at politiet ikke kommer når man ringer, fortsetter avsnittslederen.

Fjeld sier til VG at han likevel har vært i kontakt med politiet og gjort avtale om anmeldelse av saken.

– Uakseptabel

På sine nettsider skriver Fredrikstad kommune at onsdagens hendelse viser hvor viktig det er å jobbe med holdninger blant byens ungdommer.

– Onsdag 28. juni ble marsjen utsatt for hets og spytting fra en gruppe ungdommer, som trolig forvekslet fredsmarsjens fredsflagg med Pride-flagget. Dette er en trist og helt uakseptabel hendelse. Sånn skal vi ikke ha det her hos oss, skriver kommunen.

– Dette er en hendelse som indikerer viktigheten av at vi skal ha en mangfoldig og inkluderende by, sier ordfører Siri Martinsen til VG.

– Kommunen jobber hele tiden forebyggende i skoleverket og på våre arenaer, og det skal vi fortsette med.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post