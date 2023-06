POPULÆR LEGE: I fortsettelsen må Esben Esther Pirelli Benestad jobbe under begrensninger som Helsetilsynet nå ferdigstiller.

Benestad får ikke drive egen legepraksis

Esben Esther Pirelli Benestad (74) er ferdig som privatpraktiserende lege i Grimstad. Det bekrefter både Statens helsepersonellnemnd og Helsetilsynet.

Mandag ble det kjent at Statens helsepersonellnemnd Statens helsepersonellnemndStatens helsepersonellnemd er et nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, underlagt Helse og omsorgsdepartemenet har delvis omgjort Helsetilsynets vedtak fra februar om å frata sexologiprofessoren og kjendislegen autorisasjonen.

– Dette er en gave til den skeive bevegelsen i Norge, sa hen til VG.

Overfor VG utdyper nemnda nå hva som ligger i betydningen «delvis omgjort».

– Det ligger en begrensning i autorisasjonen, opplyser kommunikasjonsansvarlig Marit O. Øvregård:

– Det er et vilkår at hen jobber i en underordnet stilling i offentlighet virksomhet. Hen kan ikke være privatpraktiserende lege.

Benestad skriver i en tekstmelding til VG:

– Det viser hvor ivrige Helsetilsynet er for å få meg vekk – det offentlige har neppe så mange underordnede stillinger for 74 år gamle leger, skriver hen:

– Jeg lurer på hvilke leger i Norge som kunne føre tilsyn med min behandling. De måtte vel dokumentere betydelig kompetanse på feltet. Om Helsetilsynet holder på sitt, som jeg tror svært mange vil finne urimelig, blir det en ny sak.

Benestad har anledning til å prøve vedtaket til Statens helsepersonellnemnd rettslig.

Må forholde seg til overordnet

I går skrev VG at Benestad mister retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B. egemidler i gruppe A og B.A-preparater innebærer sterke narkotiske stoffer som morfin. B-preparater klassifiseres som vanedannende legemidler. Derimot kan Benestad fortsette å skrive ut C-preparater, ifølge avgjørelsen til helsepersonellnemnda.

Dette innebærer blant annet hormoner til kjønnsbekreftende behandling kjønnsbekreftende behandlingKjønnsbekreftende behandling blir som oftest brukt om medisinsk behandling for å bekrefte kjønnsidentitet..

Dette nyanseres også av Øvregård:

– Benestad må forholde seg til en overordnet person, sier hun og påpeker videre:

– Vilkårene til Helsetilsynet vil legge rammene for hvordan hen kan praktisere.

I en e-post til VG forteller avdelingsdirektør Anne Myhr i Helsetilsynet at de jobber med disse vilkårene nå:

«Det går fram av vedtaket i nemnda at det bør stilles vilkår om at klageren må arbeide i en underordnet stilling i offentlig virksomhet. Dette er ikke forenlig med å jobbe i privat praksis. Nærmere vilkår for den begrensede autorisasjonen, jobber vi med og må komme tilbake til.»

Transikon

Grimstad-legen er en av Norges mest kjente transpersoner og LHBTQ+-forkjempere. I 37 år har hen behandlet pasienter med kjønnsinkongruens. kjønnsinkongruens.Kjønnsinkongruens betyr at ens kjønnsidentitet samsvarer med det kjønnet en har fra fødselen Da hen mistet autorisasjonen tidligere i år ble det arrangert demonstrasjonstog i flere norske byer.

I vedtaket til Statens helsepersonellnemnd skriver de om Benestads behandling av to pasienter med kjønnsinkongruens:

«Nemnda er delt i synet på om utredningen og behandlingen av de to

pasientene var uforsvarlig. Den samlede nemnda legger vesentlig vekt på den mangelfulle dokumentasjonen av klagerens kontakt med pasientene, gjennom alle trinnene fra utredning til oppfølging etter at hormonbehandlingen hadde startet. Denne har betydelige mangler og er klart utilstrekkelig. Den preges også til dels av irrelevant innhold»

Rekvirering uten konsultasjon

Nemnda skriver også om Benestads rekvirering av vanedannende legemidler:

«Hen har avveket fra nasjonale retningslinjer ved manglende utredning, uklar indikasjon på bruken, og for de fleste pasientene uten nedtrappingsplaner. Hen kan ikke vise at hen har gitt pasientene informasjon om legemiddelbruken eller drøftet den med dem. Mange av rekvireringene har også skjedd uten konsultasjon, bare ved at pasienten har tatt kontakt og så fått ny resept.»