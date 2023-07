FREMDELES TILLIT: Partimedlemmer i Rødt kaller saken pinlig og flau, men de understreker at de fremdeles har tillit til sin leder Bjørnar Moxnes.

Sofie Marhaug i Rødt: − Går ikke ut over tilliten

Fredag ble det kjent at partileder i Rødt ble fersket i å stjele et par Hugo Boss-solbriller på Gardermoen tidligere i juni. Nå slår partimedlemmer ring rundt sin egen sjef.

Stortingsrepresentant fra Rødt, Sofie Marhaug, kaller saken «utrolig pinlig, dumt og først og fremst ulovlig» i et innlegg på Facebook lørdag morgen.

– En så meningsløs og idiotisk handling er det ingen vits å forsvare. Den er bare dum. Men saken får ikke konsekvenser for min tillit til Bjørnar som politiker. Jeg stoler på at det han sier er sant, skriver Marhaug.

Hennes partileder, Bjørnar Moxnes, har innrømmet at han tok et par solbriller til en verdi av rundt 1200 kroner fra en butikk på Gardermoen lufthavn i juni. Moxnes har forklart at han først tok med seg brillene ved en feil, men så oppdaget at han hadde dem i lommen.

Han fikk panikk, fjernet prislappen og la dem i bagasjen sin, har han forklart til VG. Det hele skal være fanget på videoovervåkning.

– Både å være distré og å handle i panikk er helt menneskelige feil, men de er idiotiske og ulovlige feil likevel. Det er flaut for Bjørnar og flaut for partiet, skriver Marhaug.

Mímir Kristjánsson sier til Aftenposten at han har snakket med flere i partiet, som sier at de har tillit til Moxnes som partileder. Tyveriet var meningsløst og ulovlig, og fortjener omtale, sier Krisjánsson til avisa.

– For min del er svaret at han har full tillit. Jeg synes ikke saken er en bagatell eller ikke verdt å skrive om. Alle kan gjøre feil.

Partisekretær: - Har tillit

Reidar Strisland, partisekretær i Rødt, skriver på Facebook at han har full tillitt til Moxnes som partileder:

– Bjørnar Moxnes gjorde en stor og pinlig feil når han tok med seg solbrillene og tok av lappen på Gardermoen. Men det var også en svært menneskelig feil, og den hadde heldigvis ikke konsekvenser for andre enn han selv, skriver han.

– Jeg måtte ha en pute tilgjengelig da jeg leste statusen hans i går kveld. Men jeg er glad han nå har fortalt hele historien, og det er bra han har gjort opp for seg. Vi må ha rom for menneskelige feil, og dette er først og fremst veldig pinlig for hans selv.

– Nå har heldigvis Bjørnar ryddet opp, og jeg er klar for å se framover.