NYE LOVER: 1. januar er det nye lover som gjelder i Norge.

Disse lovene gjelder fra 1. januar 2023

Lavere skattefradrag for boligsparing og sterkere rettigheter for hunder er blant endringene som trer i kraft ved nyttår.

Fra 1. januar kommer det nye lover i Norge som vi må forholde oss til. Lover om blant annet penger, dyr og våpen.

Her får du oversikt over noen av endringene som vil gjelde om kort tid.

BSU-kontoen

Er du en av dem som fyller opp BSU-kontoen for å få skattefradrag?

Fra 1. januar blir dette skattefradraget mindre. Før har du kunne sette inn maksbeløpet på 27.500 kroner i året og få redusert skatt på 5500 kroner. Nå blir skattefradraget redusert til 2750 kroner.

SKATT: Nå vil du ikke få like stort skattefradrag som før med full BSU-konto.

Halverer tobakkvoten

Mengden tobakk du som er bosatt i Norge kan ta med inn til Norge blir betydelig mindre fra nyttår. Fra 1. januar kan du ta med halvparten av det du tok med inn til i 2022.

Det vil si:

100 sigaretter

125 gram andre tobakksvarer, som snus eller rulletobakk

100 gram andre nikotinvarer, eller

100 sigarettpapir

MINDRE SNUS: Nå kan du ta med halvparten av mengden med snus du tok inn i 2022.

Ny hundelov

Med den nye loven har man som mål å forebygge skader og uønskede hendelser med hund.

Det nå bli et krav om at den som har hunden, eller passer på den, har kompetansen som trengs for å ta vare på hunden og omgivelsene den er i. Man er blant annet lovpålagt til å vite hva hundens behov er, og hva slags skadepotensiale hunden kan utgjøre.

I tillegg vil den nye loven gi hunder en egenverdi. Det betyr at de skal behandles og tas vare på slik at det tas hensyn til deres natur. Hundeeier må også kunne beskytte dyrene mot unødige påkjenninger og belastninger.

HUNDER: Ny lov for å beskytte hunder trer i kraft fra 1. januar.

Ny voldserstatningslov

Fra nyttår skal det ta kortere tid før du får utbetalt voldsoffererstatningen.

Det er en penger som utbetales fra staten til dem som har blitt skadet som følge av en straffbar, kriminell handling som krenker livet, helsen eller friheten din. Dette kan blant annet være vold, ran eller voldtekt.

Endringene i loven vil føre til at staten må betale erstatningen med en gang det har falt en rettskraftig dom.

I tillegg vil staten nå sende ut regresskrav regresskravRegress er et krav om tilbakebetaling når man har betalt for en annen. til den som har påført deg skaden.

Hvis det ikke er en dom, for eksempel hvis saken er henlagt, kan den som er utsatt for vold søke om erstatning til kontoret for voldsoffererstatning.

LOVBOKEN: Mange av de nye reglene vil bli skrevet inn i denne boken.

Fri rettshjelp

Fra 2023 vil flere få muligheten til å få fri rettshjelp, som er en ordning for de med lavere inntekt og formue, slik at de kan få advokatutgiftene dekket av staten.

Nå vil inntektsgrensen for å få fri rettshjelp økes. For enslige økes den fra 320.000 kroner til 350.000 kroner, og for par vil den øke fra 490.000 kroner til 540.000 kroner.

Grensen for formue vil også økes med 50 prosent, fra 100.000 til 150.000 kroner.

TINGRETTEN: Kanskje må en advokat til i en sak. Kanskje har du lav inntekt og formue. Da kan fri rettshjelp være veien å gå.

Våpenamnesti

Har du et gammelt våpen hjemme, som du kanskje har arvet? Nå innfører regjeringen våpenamnesti, som betyr at du kan levere inn våpen uten å bli straffet for å ha hatt det liggende hjemme.

Amnestien gjelder en kort periode, fra 1. januar til 1. juni 2023.