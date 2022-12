RAMMER STUDENTENE: NSO-leder Maika Marie Godal Dam mener økte leiepriser rammer studentene ekstra hardt.

Studentleder reagerer på økte leiepriser: − Marked ute av kontroll

En fersk undersøkelse viser at gjennomsnittlig månedsleie for en toroms er 350 kroner dyrere i år enn i fjor. Dét mener NSO-lederen at treffer studenter ekstra hardt.

Torsdag kom SSBs leiemarkedsundersøkelse for 2022, som viser at gjennomsnittlig leiepris for en toroms bolig i Norge er 9880 kroner. Det er 350 kroner mer enn i fjor.

For en ettromsleilighet må du i snitt ut med 8050 kroner i måneden – 360 kroner mer enn i 2021.

Les mer: Leieprisene stiger over hele landet

I Oslo og Bærum er snittprisen langt høyere. Der må du ut med 12.770 kroner for to rom og 9660 kroner for ett.

Prisen på de minste leilighetene har også steget betraktelig.

På ett år er det i snitt blitt 800 kroner dyrere å leie ett rom i hovedstaden og nabokommunen.

Studenter avhengig av å leie

– Hvert eneste år ser vi at det blir stadig dyrere å leie bolig, og det er noe som bekymrer meg veldig, sier Maika Marie Godal Dam, som er leder for Norsk studentorganisasjon (NSO), til VG.

Hun mener undersøkelsen fra SSB viser at leiemarkedet er ute av kontroll, og at dét treffer studentene ekstra hardt fordi boutgifter er den største utgiftsposten for flertallet av norske studenter.

Les også Sterk prisvekst i leiemarkedet Leieprisene i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim steg med 2 prosent i tredje kvartal.

– Det er sjokkerende å se hvor dyrt det er for noe så grunnleggende som et sted å bo, sier Dam, og peker på at den gjennomsnittlige leien for en toroms er mer enn 1000 kroner mer enn den månedlige studiestøtten, som er på 8788 kroner.

Et flertall av studentene er avhengig av å få leie privat. Ifølge levekårsundersøkelsen til SSB fra 2021 leier 6 av 10 studenter boligen de bor i.

For de under 22 år, er det 80 prosent som leier boligen.

Les også Studenter må betale mer og skru ned varmen Leie på studentboliger har økt – og nå kan mange studenter glemme å skru opp temperaturen så mye de vil.

– De yngste studentene er jo gjerne også de som skal flytte hjemmefra for første gang og inngå sitt første leieforhold. De er ikke nødvendigvis klar over sine rettigheter som leietagere, sier Dam, og legger til:

– Fordi det er så dyrt å bo, ser vi dessverre at mange unge studenter blir utnyttet eller ender med å måtte akseptere forhold de ikke burde måtte akseptere. Det er et resultat av dagens leiemarked.

Les også Unngå denne feilen når du skal leie bolig Som ny leietager er man ikke alltid klar over hva som er lov og ikke. Flere opplever derfor å møte på problemer ved…

Nå vil NSO-lederen at det ryddes opp i markedet.

– Vi mener det må på plass en kontroll som sørger for at leiligheter som ikke er forsvarlige å bo i, tas ut av markedet, og at useriøse utleiere ikke får lov til å leie ut, sier hun, og utdyper:

– Vi har lekt med ideen om en lignende kontroll på bolig som på bil – den må jo jevnlig til EU-kontroll for å kunne kjøres. Det bør være en tilsvarende jevnlig sjekk på boliger som ikke har oppfylt en viss standard.

Pandemieffekt

I sommer skrev VG om en kraftig vekst i leieprisene. Annonsetall fra Finn, viste at prisene for å leie leilighet i Oslo hadde økt med mellom 1500 og 2000 kroner på et år, fra juni 2021 til juni 2022.

Den gangen pekte administrerende direktør i Eiendom Norge Henning Lauridsen på at flere studenter som skulle tilbake til studiestedene for fullt etter pandemien, bidro til prispress i markedet. I tillegg kom økt arbeidsinnvandring og befolkningsvekst.

For ordens skyld: Finn.no er eid av Schibsted, som også eier VG.