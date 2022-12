ENDRER INGENTING: Eirik Kristoffersen prioriterer Norges sikkerhet i en ny beslutning om sikkerhetsklarering for unge vernepliktige med flerkulturell bakgrunn.

Forsvaret endrer ikke praksis: − Unge folk må sette livene sine på vent

Unge flerkulturelle fikk tent et håp i sommer, da forsvarssjefen lovte å vurdere sikkerhetspraksis. Rett før jul kom svaret: Forsvaret gjør ingen endringer. Det skaper reaksjoner.

Forsvarsledelsen har besluttet at unge flerkulturelle fortsatt må gjennomføre nøye sikkerhetsklarering hvis de ønsker å tjenestegjøre for Norge.

For flere vernepliktige kan det dermed fortsatt bety ventetid på flere måneder, og i enkelte tilfeller, år.

I juni bestemte ledelsen i Forsvaret å vurdere om sikkerhetspraksisen for førstegangstjenesten er for streng.

Svaret er nå klart. Tre dager før julaften:

– Praksisen rundt behovet for sikkerhetsklarering for å avtjene førstegangstjeneste forblir uendret, skriver Forsvarsdepartementets pressevakt Aleksander Engborg Hage til VG.

I sommer fortalte en rekke unge mennesker hvordan lange sikkerhetsklareringsprosesser i Forsvaret satte livene deres på vent.

VG omtalte Pardis Hafezinejad (19) og Daniel Øren (21). De fortalte om tapt studietid fordi begge måtte vente på sikkerhetsklarering i over ett år, for å så bli avvist.

Mens Kenneth Folåsen (21) ble kastet ut av førstegangstjenesten etter at Forsvaret avslo sikkerhetsklareringen hans etter 38 dager i tjeneste.

– Det var akkurat da covid-19 og arbeidsledigheten var på sitt verste. Det var ekstremt vanskelig å få seg jobb, og jeg måtte leve på penger fra NAV og snekre paller, fortalte Folåsen til VG i sommer.

UNGE I LIMBO: VG har intervjuet over 30 unge flerkulturelle mellom 18 og 25 år som ikke fikk gjennomføre førstegangstjeneste fordi de ikke fikk tildelt sikkerhetsklarering. Blant andre Daniel Øren (21) og Pardis Hafezinejad (19).

Ingen endringer

Kort tid etter flere unge sto frem med sine opplevelser, besluttet Forsvaret først å endre ordlyden i innkallingsbrevet.

Samtidig som de fikk kritikk fra flere politiske partier, lovte forsvarssjef Eirik Kristoffersen at Forsvaret skulle vurdere om praksisen var for streng med tanke på et stadig mer flerkulturelt Norge.

– Det er til hinder for et ønsket mangfold i Forsvaret. Derfor har Forsvarsledelsen besluttet å ta en ny vurdering, om det er nødvendig at alle som skal til førstegangstjenesten trenger en så høy sikkerhetsklarering, sa en representant for forsvarssjefen i sommer.

Nå har Forsvaret endelig kommet frem til en beslutning:

Det blir ingen endringer for unge flerkulturelle som ønsker å gå i tjeneste for landet.

MYE PÅ BORDET: Forsvarets sjef Eirik Kristoffersen har hatt et innholdsrik år. I sommer måtte han svare på kritikken fra unge nordmenn med flerkulturell bakgrunn: Hvorfor tar sikkerhetsklarering så lang tid?

Forsvarsledelsen har undersøkt om det finnes stillinger i Forsvaret som kan bemannes uten sikkerhetsklarering for de vernepliktige. Det har de ikke funnet, ifølge pressevakt Aleksander Engborg Hage.

– Konklusjonene var at det var behov for klarering i alle stillinger og funksjoner, avslutter Hage.

VG har etterspurt flere detaljer rundt avgjørelsen som kom onsdag kveld. Blant annet om hvilke personer som har jobbet med vurderingen, og om de har snakket med unge flerkulturelle underveis.

– Grunnet juleferie og ferieavvikling er ikke personene som kan svare på oppfølgingspørsmålene dine på jobb. Vi kan komme tilbake til deg på dette etter nyttår, skriver Hage i en ny e-post torsdag formiddag.

VG har heller ikke fått noen form for dokumentasjon på vurderingen.

Mener Forsvaret ikke tar det på alvor

Andreas Sjalg Unneland (SV) var blant de som pekte en finger mot Forsvaret i sommer.

Han sendte inn da et skriftlig spørsmål til forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp): «Hva vil regjeringen gjøre for at unge flerkulturelle skal slippe å vente urimelig lenge for å bli sikkerhetsklarert til førstegangstjenesten?»

Nå er han overrasket over Forsvarets beslutning om ikke å endre praksis.

Han synes det også er merkelig at Forsvaret ikke har kommentert noe rundt den lange behandlingstiden for redegjørelsen.

– Det er litt spesielt at unge mennesker, som vil gjøre en innsats for fellesskapet, blir behandlet på denne måten. At sikkerhetsmyndighetene ikke ser behov for å gjøre endringer er spesielt, sier Unneland til VG.

BEKYMRET: Andreas Sjalg Unneland (SV) mener Forsvaret må forhindre at unge mennesker havner i en «limbo» mens de venter på førstegangstjeneste.

Han mener at det må komme en bedre og mer omfattende begrunnelse for beslutningen enn det som har blitt lagt frem for VG i en e-post.

– Dette er avgjørelser som har store konsekvenser for folks liv. Folk føler seg mistenkeliggjort, og at Forsvaret ikke tar det på alvor. Som vi har lest om i VG så blir mange saker liggende i svært lang tid. Folk har sagt at den lange behandlingstiden som har gjort det særlig krevende, sier han.

– Forsvaret ser ut til å prioritere landets sikkerhet først, ved å ikke endre sikkerhetsklaringspraksis. Er det egentlig kritikkverdig?

– Det jeg opplever som gjør det hele kritikkverdig, er at unge folk må sette livene sine på vent. Folk hadde følt seg mer ivaretatt hvis Forsvaret hadde tatt problemstillingen på alvor, hvis sakene ble landet raskere. Jeg frykter at enkelte blir liggende i en skuff i lang tid uten særlig fremdrift, sier Unneland.

Skuffet over redegjørelsen

Kenneth Folåsen fortalte om sin opplevelse med sikkerhetsklarering i Forsvaret i juni. Han er skuffet over resultatet til Forsvarets vurdering.

– Min situasjon var litt mer spesiell, da jeg ble kastet ut etter jeg kom inn. Men jeg synes at det burde være like muligheter for alle, sier Folåsen.

FIKK BEKLAGELSE: Forsvarets pressetalsmann Vegard Norstad Finberg måtte beklage etter at VG omtalte historien til 21 år gamle Kenneth Folåsen (bildet).

Han oppfatter at Forsvaret ikke prøver hardt nok.

– De er ikke så løsningsorienterte i denne saken. Folk kan ikke for noe hvem de blir født av. Hvis de er norske og norske statsborgere, så burde de ha de samme mulighetene.

– Det virker ikke som Forsvaret har lagt inn mye arbeid i å gjøre det mulig for flerkulturelle. Det føles nok ikke så hardt for de i Forsvaret.

Folåsen legger til at han har sympati for at det er krevende tider for Forsvaret med tanke på Russland og potensiell russisk spionasje.

– Hvis noen har en drøm om å jobbe i militæret så er det kjipt at de skal bli utelukket hundre prosent på grunn av deres bakgrunn. Det er litt rart, særlig når folk oppgir informasjon tidlig i sikkerhetsklareringsprosessen, sier Folåsen til slutt.