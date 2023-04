Martin (18) nyter

friheten på

motorsykkelen. En kvinne i Tesla er på

vei hjem fra jobben. Snart treffer

de hverandre

på brutalt vis.

«Har han forlatt oss?»

21. juni 2022. Martin Engen Sveberg kjører motorsykkel langs veiene i Indre Østfold, slik han pleier.

Sommerkvelden er lys og mild, asfalten er tørr. 18-åringen kjenner på friheten mens adrenalinet dunker i årene.

Samme kveld kjører en kvinne hjem fra jobb.

Da hun nærmer seg avkjørselen hun kjenner så godt, senker hun farten og kjører sakte over i avkjøringsfeltet.

Hun ser ikke motorsyklisten som kommer i motsatt retning.

Fem, fire, tre, to, én. Så mange sekunder har kvinnen fri sikt til Martin, ifølge en dom fra april.

Så smeller det.

Hjemme hos Martin hadde Arne Sveberg (55) ringt sønnen flere ganger for å høre om han kom hjem til middag.

Firebarnsfaren var i ferd med å hugge ved på tunet i Hobøl da Martins stemor, Linda, kom inn med bekymret mine.

Det hadde vært en motorsykkelulykke i nærheten, fortalte Linda. Kunne det være Martin?

De fant et bilde av den ulykkesrammede motorsykkelen i en nettavis. Et søk på Finn.no viste at den ikke var Martins.

Arne pustet lettet ut et sekund, men klarte ikke slappe helt av. Hvorfor tok ikke Martin telefonen?

Så ringte Arnes telefon. Nummeret som lyste opp på skjermen begynte med 23.

– Jeg hater 23-nummer, forteller Arne i dag.

– Stort sett er det selgere, ikke sant. Så da blokkerer jeg. Det har jeg gjort i mange år, egentlig.

Denne gangen var det ingen selger, men Ullevål sykehus. Det viste seg at det hadde vært to MC-ulykker i samme område akkurat den kvelden, forteller Arne.

Én av ulykkene, den som ingen hadde skrevet om ennå, hadde Martin vært i.

Det var bare å kjøre innover mot Oslo.

På Ullevål sykehus ble de møtt av et kriseteam som ba dem sette seg. Arne forteller at han slett ikke hadde lyst til å sitte rolig og lytte. Tankene begynte å spinne.

– Til slutt spurte jeg rett ut: «Har han forlatt oss?» forteller faren.

Martin levde, men var kritisk skadet.

Martin fikk motorsykkelen i konfirmasjonsgave av familien da han var 15, ett år før han kunne kjøre den.

Arne hadde planlagt overraskelsen til yngstemann i søskenflokken godt. Først kom nøkkelen dalende ned fra taket i en tråd, så ble sykkelen trillet inn bak sønnen.

Nå var gaven ugjenkjennelig og Martin ble operert for kritiske skader.

Det ble en lang natt på Ullevål sykehus.

Først ved morgengry fikk Arne et glimt av sønnen.

Martin lå med øynene lukket og en pustemaskin koblet til halsen.

Skadelisten var lang. Ribbeinsbrudd og punktert lunge. Det ene kneet var nesten revet av og ble holdt sammen med en sene.

Han hadde flere brudd i bena, armene og fingrene. Og aller verst: i nakken.

Nå lå han i kunstig koma.

Nesten hver dag skrev Arne tekstmeldinger til gutten sin.

Da Martin våknet, svevde han ut og inn av bevissthet.

Hver gang han kom til seg selv stilte han samme spørsmål, forteller faren: «Hva skjedde?»

Da Martin ble påkjørt, fløy han flere meter gjennom luften og deiser i bakken.

Han landet på hodet og nakken, ifølge dommen fra Follo og Nordre Østfold tingrett fra april i år.

Selv husker Martin bare deler av hendelsen:

En stresset stemme snakket til ham. Fremmede hender tok av ham hjelmen og satte på en nakkekrage. En skarp smerte skar ham intenst i nakken.

Etterpå er det tomt.

Senere spurte Martin: «Hvorfor har jeg gips på bena?»

Grunnen til at bena kjentes så tunge, var fordi han hadde mistet følelsen i dem. Ingen hadde ennå fortalt han at han kanskje aldri kommer til å gå igjen.

Familien var redd for hvordan Martin, som til tider hadde farlig høy feber, ville tåle nyheten om at han var blitt lam.

Alle fikk streng beskjed om å la være å ta for mye på bena hans, slik at han ikke skulle reagere på at han ikke kjente det.

En dag fikk Martin besøk av flere leger. Han visste det var et viktig møte, men ikke hva det handlet om, forteller han. Minnet hans av øyeblikket han fikk den nedslående beskjeden, er vagt.

– Tanken min var: «Dette er bare midlertidig, jeg kommer til å bli bra igjen, jeg kommer til å kunne gå igjen. Neste sommer skal jeg kjøre motorsykkel igjen», forteller Martin.

– Men det var så tidlig. Jeg hadde ikke fått det inn da, at diagnosen var at jeg var lam for resten av livet.

Martin lå nesten én måned på Ullevål sykehus. Han måtte lære seg alt på nytt. Svelgefunksjonen var lammet, og han klarte ikke spise fast føde.

– Jeg kunne ikke ta imot klumper, da kveltes jeg, forteller han.

– Jeg satte mat i halsen, og holdt på å kaste det opp igjen. Jeg tok tre medisiner på rad, og alle satte seg i halsen. Da ville jeg ikke ta den siste, og det var jo stort sett for smerte.

I tillegg hadde han redusert bevegelighet i armene, men det tok lang tid før han fikk se det selv.

Martin måtte ha gips på begge armene i flere måneder. Da legene på Ullevål byttet bandasjer, kjentes det venstre håndleddet hans ut som gelé, forteller han.

– Det hang og slang. Det var tungt å løfte opp hånden, sier Martin.

I dag kan han så vidt bevege fingrene. Faren forteller om hvordan det var da sønnen forsøkte å bevege den ene pekefingeren for første gang:

– Jeg så på Martin, og det var full konsentrasjon, og det var så vidt det var bevegelse. Så sa jeg: «Nå må du trene på de andre». Da ble det stille i sengen, sier Arne.

– Det er så frustrerende, sier Martin.

– Jeg tenker, jeg fokuserer, men jeg klarer det ikke.

Det tok tid før vennene til Martin fikk komme på besøk, forteller faren.

– Kompisene ville jo inn til Martin, men jeg holdt dem litt tilbake, sier Arne.

– Det var viktig for meg at han var klar, at han virkelig ville det.

GJENFORENT: Vetle Isebakke (til venstre) og Benjamin Dahl (til høyre) fikk besøke Martin på sykehuset da han hadde kommet seg litt. Da var Martin fremdeles så groggy at kameratene fikk beskjed om å ikke snakke så mye om at han var lam i bena, forteller Isebakke.

For vennegjengen kom ulykken som et sjokk.

– Alle gutta kjørte nok litt mer forsiktig etter det, sier Benjamin Dahl (17).

Han og Vetle Isebakke (18) var blant de første som fikk treffe Martin etter ulykken.

– Det var rart. Man visste ikke helt hva man skulle si, når han lå sånn, forteller Vetle.

Han hadde vært på vei til trening da en kamerat ringte og fortalte om ulykken. Han satte seg på motorsykkelen og kjørte til ulykkesstedet. Der lå det klær overalt, men ingen Martin, forteller han.

18-åringen forteller at han kjøpte fullt kjøreutstyr til motorsykkelen etter ulykken.

– Det var jo litt som å miste sin beste venn, sier Vetle.

– Nå er det jo heldigvis annerledes da, legger han til.

Han vil gjerne jobbe som assistent for kompisen innimellom, slik at de kan tilbringe mer tid sammen.

Selv om Martin overlevde, ble alt snudd på hodet.

I juli 2022 ble Martin flyttet til spesialsykehuset Sunnaas på Nesodden for rehabilitering. Her fikk han tett oppfølging og mulighet til å snakke med andre unge i lignende situasjoner. Det hjalp, forteller Martin.

– Du får en vekker når dette skjer med Martin, sier pappa Arne.

Ulykken satte en støkk i familien. Storesøsteren la sine egne planer om å ta motorsykkellappen på hyllen.

Faren har lenge vært plaget av spørsmål om de kunne gjort noe annerledes.

– Det er jo sånne ting jeg har tenkt på: Skulle hjelmen vært neongrønn? Hvis han hadde hatt gul vest, hadde det hjulpet?

Motorsyklister er overrepresentert i alvorlige ulykker, viser tall fra Statens vegvesen.

– Det skjer dessverre mange alvorlige ulykker med motorsykkel, skriver avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen i en e-post.

Én fjerdedel av alle som omkom i trafikkulykker i fjor sommer, satt på motorsykkel.

– Dette utgjør en mye høyere andel enn antall kjøretøy eller utkjørt distanse i trafikken skulle tilsi, sier Ranes.

Det betyr at det er farligere å kjøre motorsykkel enn å kjøre bil.

– Risikoen for å bli drept eller hardt skadd på motorsykkel eller moped har i motsetning til de som reiser med personbil ikke blitt særlig redusert de siste årene, sier Ranes.

De siste ti årene har tallet årlig omkomne ligget på i overkant av 21 i gjennomsnitt, viser Vegvesenets oversikt. I samme periode har nesten 156 blitt hardt skadet i MC-ulykker årlig.

Hovedbeviset saken til Martin var et videoopptak tatt fra kvinnens Tesla fra bilførerens perspektiv. VG har ikke selv sett videoen, men innholdet er beskrevet i dommen til Follo og Nordre Østfold tingrett.

Ifølge dommen har Teslaen dokumentert hele det siste minuttet før hendelsen, frem til brøkdelen av et sekund før sammenstøtet med motorsykkelen.

Videoen fra bilen viser ifølge dommen at kvinnen hadde fri sikt til Martins motorsykkel i minst fem sekunder før hun svingte over veien.

Tingretten fant ingen tegn til at kvinnen var opptatt med mobiltelefon eller andre forstyrrende elementer i bilen som tok oppmerksomheten vekk fra trafikken.

Kvinnen forklarte selv i retten at hun var oppmerksom og fulgte godt med, men at Martin kjørte så fort at hun ikke rakk å se ham før det smalt. Hun forsto ikke hva hun hadde truffet før hun kom ut av bilen og så motorsykkelen og motorsyklisten ligge i veibanen, står det i dommen.

Martin holdt anslagsvis 90 km/t i en 80-sone da han ble påkjørt. Trolig var han oppe i minst 118 km/t kort tid før kollisjonsøyeblikket, ifølge dommen.

Likevel var det ingen grunn til at den nå domfelte føreren ikke skulle se ham, mente dommerne.

De mente Tesla-føreren hadde opptrådt grovt uaktsomt.

«I denne saken har den uaktsomme kjøringen ført til betydelige personskader og varig invaliditet, og bilføreren var sterkt å klandre. Retten kan ikke se at det foreligger spesielle formildende omstendigheter ved forholdet», konkluderte tingretten.

Kvinnen ble idømt 45 dager i fengsel, mistet retten til førerkort i tre år og må betale Martin 115.000 kroner i oppreisningserstatning.

Tesla-sjåføren ønsker ikke selv å kommentere saken.

Hennes forsvarer Saba Arshad sier klienten hennes er overrasket over straffeutmålingen og mener den er for streng, men har foreløpig ingen kommentar til om hvorvidt hun vil anke dommen.

– Min klient har nå fått beskjed fra sin arbeidsgiver at hun vil miste jobben sin dersom hun må sone i fengsel. Hun har en nøkkelstilling, som arbeidsgiver må ha erstatning for. Det er uheldig at hun nå risikerer å miste levebrødet sitt, skriver Arshad i en e-post.

Forsvareren mener straffeutmålingen har vært streng og trekker frem hastigheten til Martin da sammenstøtet skjedde.

– Det er trist det som har skjedd. Det er likevel overraskende at saken vil ankes på bakgrunn av penger, hvor idømt oppreisningserstatning allerede ligger over det som er normalt i slike saker, sier Arshad.

Bistandsadvokat Christian Flemmen Johansen ba opprinnelig om opptil 500.000 kroner i erstatning.

– Jeg nedla påstand om et langt høyere beløp og vil anke det så langt jeg kommer, i håp om at vi kan få økt nivået for oppreisningserstatningen i denne typen saker, advokaten.

– Martin er i dette tilfellet omfattende skadet med begrensede utsikter til bedring, og jeg er derfor sterkt uenig i nivået for oppreisningserstatningen i denne typen saker.

Oppreisningserstatningen betales som tort og svie, mens Martin også vil få utbetalt forsikringspenger.

– Det er ingen tvil om at Martin vil trenge pengene i tiden som kommer, og det må gå foran hensynet til den domfelte, som rent faktisk har anledning til å betale, legger han til, sier Flemmen Johansen.

I tillegg mener han straffeutmålingen er altfor lav i forhold til skyldgraden.

– Det er et paradoks i seg selv at man får tilsvarende straff i denne saken som man ville fått for å kjøre for fort, sier advokaten.

Pappa Arne skulle gjerne sett at straffen var strengere.

– Det er et ansvar å kjøre bil. Dette gjelder jo meg som alle andre. Når du sier at du er uoppmerksom og skader et menneske sånn – det kan skje meg og det, det kan skje alle – men det bør svi litt. Du bør merke det, sier Arne.

– Hvis du hadde måttet sitte alene hjemme i ett år, hadde du gjort det for 115.000? Nei, du hadde ikke det, legger faren til.

I januar fikk Martin komme hjem.

I dag er han 19 år og går siste år på industriteknologilinjen på videregående. Gjøremål han tidligere så på som en selvfølge, som å lage mat eller gå på toalettet, trenger han nå hjelp til.

Drømmen var å jobbe med industrimaskiner eller på oljeplattform, men trolig blir det en helomvending i stedet.

– Nå som muligheten til å bli lærling er stengt, må jeg fokusere på å få meg en bra utdanning, sier Martin.

Han har også planer om å få seg en ny hobby: rullestolrugby. Han drar opp mobilen og viser frem bildet av den spesialtilpassede stolen han skal bruke på banen.

Sporten krever fysisk styrke, men også kreativitet for å utvikle teknikker for å plukke opp, kaste og ta imot ballen, forteller Martin.

– Det blir en veldig bra måte å få trent opp kroppen og lungene og alt, sier han.

I fremtiden håper han å kunne prøve alternative behandlinger for å se om det kan gi ham følelsen tilbake i kroppen, selv om det kan være dyrt og uten dokumentert effekt.

– Men da har vi i hvert fall prøvd alt, sier Martin.

Aller helst vil han tilbake på motorsykkelen igjen.

– Jeg sa jo det helt i starten, at jeg skal kjøre sykkel igjen, sier Martin.

– Klart det.