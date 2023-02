NY POLITIMESTER: Ida Melbo Øystese (54)

Oslos nye politimester: Ikke lenger medlem av NNPF

Fredag ble Ida Melbo Øystese (54) utnevnt til ny politimester i Oslo. Det har ført til reaksjoner, fordi hun tidligere har vært medlem av den omstridte organisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

NNPF kjemper for en streng straffelinje i narkotikasaker.

I sosiale medier spør flere hvilket signal signal Politidirektoratet sender ved å ansette en ny politimester som er NNPF-medlem, og som tidligere har uttalt seg kritisk til en rusreform.

Til VG sier Øyestese at hun ikke er medlem av NNPF. Hun forteller at hun meldte seg ut for to år siden, rundt årsskiftet 2020/2021.

-- Jeg har hatt et passivt medlemskap. Så opplevde jeg at debatten ble mer og mer polarisert, og opplevde at det medlemskapet ble tatt til inntekt for en mye mer aktiv politisk holdning enn det som var min oppfatning, sier hun om grunnen til at hun meldte seg ut.

På spørsmål om hun kommer til å engasjere seg i rusdebatten fremover, svarer Øysestese at dette er noe hun må komme tilbake til.

Tidligere har hun skrevet en kronikk i 2019 der hun advarte mot å avkriminalisere bruk og besittelse, og skrev at det ville være å frata politiet et av deres viktigste verktøy.

Hun har også uttalt seg kritisk til Riksadvokatens føringer om ransaking i et intervju med Politiforum i 2021.

Jusprofessor Hans F. Martiniussen, som er blant de som reagerte på ansettelsen i sosiale medier, er fortsatt sterkt kritisk - og mener det ikke er relevant at Øyestese har meldt seg ut av NNPF.

-- Hun vil bli den politimesteren i Norge som mest aktivt har engasjert seg i rusdebatten. I lys av rolleforståelsesutvalgets rapport og den blesten som har vært rundt NNPF i det siste, opplever jeg ansettelsen som en voldsom provokasjon.

I januar fikk politidirektoratet levert en rapport fra et utvalg som hadde vurdert båndene mellom politiet og foreningen Norsk Narkotikapolitiforening. Utvalget konkluderte med at det hadde vært en sammenblanding av politiets roller og rollen som medlem av foreningen.

