SOSIALE MEDIER: Ifølge Kripos bruker kriminelle gjengene sosiale medier som TikTok i markedsføringen av kriminell aktivitet.

Kripos: Slik lokker de ungdom under 15 år til gjengene

Ved å få ungdom under 15 år til å utføre oppdrag som løpegutter, slipper gjengene å bekymre seg for at løpeguttene havner i fengsel.

Derfor rekrutterer de barn som er under den strafferettslige lavalderen.

– Det kan være relativt enkle oppgaver, som for eksempel å levere narkotika fra A til B, holde vakthold også videre, forteller Kjetil Tunold ved Kripos til VG.

Lederen for etterretningsavsnittet ved Seksjon for organisert kriminalitet i Kripos har et alvorlig uttrykk i ansiktet når han snakker om hvordan gjengene rekrutterer og bruker ungdom.

Kripos er den nasjonale enheten for bekjempelse av organisert kriminalitet, og følger derfor nøye med på hvordan de kriminelle gjengene opererer.

Seddelbunker og champagne

I sosiale medier ser Kripos at ungdom blir fristet med seddelbunker, champagne og fine biler.

– Da får mange øynene opp med en gang. Flere av ungdommene bor i områder med sosiale utfordringer, fortsetteren etterretningslederen.

Deretter blir de påspandert. Det blir restaurantbesøk. Kebab på gatekjøkkenet. De eldre betaler.

– Og så føler ungdommene til slutt at de skylder noe, sier Tunold.

UOVERSIKTELIG MILJØ: Lederen for etterretningsavsnittet ved Seksjon for organisert kriminalitet i Kripos, Kjetil Tunold, forteller om hvordan miljøet rundt de kriminelle gjengene og nettverkene har blitt mer uoversiktlig.

Bevisst strategi

Kripos forteller at ungdommene som blir rekruttert, eller forsøkt rekruttert, ofte er unge.

– Man prøver å rekruttere ganske ungt, det er ikke noen tvil om det, forteller Tunold.

Ungdom på 14 år eller yngre er spesielt attraktive. Ifølge Kripos er dette en bevisst strategi fra gjengenes side.

— Fordi ungdommene er rett under den strafferettslige lavalder, forklarer Tunold.

Det betyr at de ikke kan straffes, for eksempel risikere fengsel dersom de blir tatt.

VG har tidligere skrevet om ungdom som kaller seg “utebarn”. Dette er sårbare ungdommer som politiet er spesielt bekymret for.

– De hadde «utetid». De måtte vente med å dra hjem fordi det var for mange hjemme. Jeg fikk klump i magen første gang jeg hørte det, har politimannen Hans Magnus Gjerlaug fortalt til VG tidligere.

Gjerlaug er avsnittsleder for kriminalforebyggende seksjon i enhet øst i Oslo politidistrikt og over lengre tid jobbet tett på ungdommene det gjelder.

På mange måter jobber politiet for å forhindre en spiraleffekt.

Blir unge først rekruttert, er sannsynligheten nemlig stor for at man blir værende i gjengen eller nettverket.

– Man går på en måte gradene oppover, fortsetter Tunold.

«UTETID»: Hans Magnus Gjerlaug har jobbet tett på ungdommene i flere år og har hørt de bruke begrepet «utetid»

Markedsføring på Tiktok

Den målrettede rekrutteringen skjer i stor grad gjennom sosiale medier.

– TikTok og så videre, sier Tunold.

På sosiale medier fremstår gjenglivet glamorøst.

– Hvor de viser seg fram med dyre bilder, store kontantsummer og champagne på utesteder, fortsetter han.

I tillegg til TikTok, har noen kriminelle nettverk egne Instagram-kontoer.

– De markedsfører seg på en måte som gjør at de fremstår som vellykkede kriminelle. Som personer som yngre kriminelle ser opp til, sier Tunold.

Uoversiktlig

I tett samarbeid med politidistriktene, følger Kripos nøye med på gjengene og nettverkene.

Tidligere har VG skrevet om de kriminelle nettverkene som operer øst i hovedstaden.

Rivaliseringen mellom de nettverkene og aktørene har ført til en rekke voldsepisoder det siste året.

SKYTING I SENTRUM: To personer tilknyttet gjengen Young Guns ble skadet da de ble skutt på åpen gate i Oslo-sentrum. To personer med tilknytning til MC-klubben Satudarah er siktet i saken.

– Flere av konfliktene går mange år tilbake i tid, har Sigve Bolstad, tjenesteleder ved Manglerud Politistasjon i Oslo, sagt tidligere.

Men det har blitt mer utfordrende for politiet å holde oversikt.

Les også Video viser skytingen ved Nationaltheatret – trakk pistol på åpen gate Videoen viser ett av skuddene som ble løsnet natt til 15. januar utenfor Nationaltheatret.

– Vi har en kontroll på de største miljøene, men det er en større utfordring nå enn før fordi de i større grad skifter allianser og innhenter hjelp fra andre gjenger, forklarer Tunold.

– Krever det mer av dere enn tidligere?

– Ja, det vil jeg nok si. Når man også tillegger dette med sosiale medier, eksponeringen der og de forbildene gjengene kanskje er i gitte miljøer, så er det mer uoversiktlig og mer utfordrende.

Hevn på kryss og tvers

Før var det klare skiller mellom hvem som tilhørte hvilket miljø. Gjenger var i konflikt med andre gjenger.

– Men nå kan disse konfliktene gå litt mer på tvers, sier Tunold.

Det gjør det vanskeligere for politiet å vite når det smeller igjen.

– Selv om det har skjedd en voldsepisode, så vet vi ikke nødvendigvis hvem som blir hevnet av hvem i etterkant. Vi vet ikke om det vil skje på kort sikt eller på lang sikt, fortsetter etterretningssjefen.

Han forteller også at de kriminelle “shopper tjenester” oftere enn før.

– Hva betyr å «shoppe tjenester»?

– Det kan være at man innhenter bistand fra en annen gjeng for å utføre en voldshandling mot den gjengen man i er i konflikt med, forklarer Tunold.

– Viss grad av kontroll

Natt til 15. januar skjedde et nytt oppgjør.

Mens folk i Oslo var på vei hjem etter en sen kveld på byen, ble to menn skutt i en folksom gate, rett ved Nationaltheateret.

De to mennene som ble skutt, tilhører den kriminelle gjengen Young Guns. De to andre mennene som er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk knyttes til den såkalte MC-klubben Satudarah.

UTLEVERT: De to mennene som er siktet etter skyting i Oslo sentrum 15. januar ble utlevert fra Italia til Norge i 2. februar.

– Har dere kontroll slik situasjonen er nå?

– Jeg vil vi at vi har en viss grad av kontroll. Vi kjenner i all hovedsak konfliktlinjene, vi kjenner i all hovedsak de sentralene medlemmene av de ulike gjengene, sier Tunold.

Når, hvor eller mot hvem neste oppgjør finner sted, vet de ikke med sikkerhet.

– Det er vanskelig å forutse, basert på disse flyktige alliansene, hva som vil skje neste gang mot hvem, fortsetter han.