SØRGEBÅND: Trafikkoperatør Nadia Grønbech ved Harstad Taxi monterer sørgebånd på taket til en av bilene.

I sorg over kollegaens bortgang: Kjører med sørgebånd på taxiene

Den omkomne i ulykken mandag i Gausvik kjørte drosje for

Harstad Taxi. Frem til bisettelsen vil byens taxier kjøre med

sørgebånd

Det var den 31 år gamle Preben-André Bergseng Lind fra Vesterålen som omkom i ulykken.

Daglig leder ved Harstad Taxi, Finn Håker, forteller at det var tungt å få denne

nyheten servert på mandag morgen.

– Preben-André hadde tre drosjeløyver i Vesterålen. Da det kom nye regler,

søkte han om å ytte ett av løyvene over til Harstad. 1. mars 2021 kjørt han sin

første tur for Harstad Taxi, sier Håker.

Mandag kveld samlet fleere sjåfører seg på sentralen, for så å kjøre ut til

ulykkesstedet i Gausvik for å tenne lys for avdøde.

ULYKKESSTEDET: T: Taxien som Preben-André Bergseng Lind kjørte, fikk den blå hengeren til lastebilen i fronten.

Markerer tapet av en kollega

Håker forteller at alle taxiene i Harstad skal kjøre med sørgebånd på

taxilampene frem til bisettelsen.

– Det kan bli noe redusert kapasitet under begravelsen til Preben-André.

Sjåførene har fått fri for å delta. Vi har også pratet med faren til Preben-

André og gitt våre kondolanser til familien, sier Håker.

Etterlot seg to barn

Håker beskriver Preben-André som en stille og rolig mann. Som var

pliktoppfyllende og stilte opp for å ta ekstravakter når det var nødvendig.

– Han var veldig opptatt av samvær med sine to barn som bor i Vesterålen. De

var han så ofte han kunne på besøk, sier Håker.

Preben-André var på jobb og hadde fått seg tur til Stokmarknes søndag kveld.

Det var på retur av denne turen ulykken skjedde natt til mandag.