Flere er bekymret – dette bør du ha hjemme

Én av tre er bekymret for å bli berørt av en større krise, og det norske folk frykter aller mest for cyber- og terrorangrep.

Det viser en ny rapport, utarbeidet av Ipsos for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som tar for seg egenberedskapen i norske husholdninger.

– Det viktigste er å tenke gjennom hva du trenger hvis varme og vann blir borte i lengre perioder. Vi oppfordrer alle som har mulighet til å være rustet for å klare seg hjemme i noen dager, sier Elisabeth Aarsæther til VG.

Hun er direktør i DSB, og forteller om rapporten som sammenlignet med 2021 viser er en generell økning i bekymring for ulike hendelser i Norge.

– Vann er det aller viktigste. Mange har allerede en del mat med lang holdbarhet, men færre har nok full batteribank for å lade mobiltelefon. Og en radio med batteri, slik at du kan få med deg nytt om situasjonen. Ellers er det også viktig å ha en plan for å holde varmen hvis strømmen skulle gå – alternativ varmekilde eller avtale med andre, sier Aarsæther.

Rapporten viser blant annet at:

Nær én av tre er ganske eller veldig bekymret for å bli berørt av en større krise.

Den hendelsen flest er bekymret for at skal inntreffe i løpet av de neste fem årene er cyberangrep på styringssystemer (46 prosent).

Folk er nest mest bekymret for terrorangrep (33 prosent), og deretter for en atomulykke som medfører radioaktivt nedfall (32 prosent).

Sammenlignet med kvinner er menn gjennomgående lite

bekymret for at ulike hendelser skal inntreffe.

Personer mellom 18 og 29 år er i gjennomsnitt mer bekymret enn andre aldersgrupper.

13 prosent svarer at de ikke er forberedt på å klare seg selv i eget hjem i minimum tre døgn dersom strøm, tele-/mobilnett og internett ble borte i nærområdet.

60 prosent svarer at de ville delt sin beredskap med naboer ved en krise.

Info Undersøkelsen Ispsos undersøkelse ble gjennomført i uke 50 og 51 i 2022, med totalt 1001 deltagere. Ipsos har vurdert at feilmarginene for totalutvalget ligger på rundt mellom 1,4 og 3,2 prosentpoeng. Feilmarginen for tall i undergrupper er imidlertid større. Resultatene er vektet på kjønn, alder, landsdel og utdanningsnivå i henhold til offentlig statistikk for befolkningssammensetning, heter det i rapporten. Vis mer

Flere bekymret for krigshandlinger

At 32 prosent er bekymret for en atomulykke som medfører radioaktivt nedfall er en økning på 16 prosentpoeng fra 2022.

– Tror dere krigen i Ukraina og pandemien har gjort folk mer bekymret eller mer opptatt av egenberedskap?

– Ja, det tror vi. Resultatene fra den ferske befolkningsundersøkelsen tyder på det. Flere enn før lagrer mat og vann. I undersøkelsen sier også tre av ti at de har styrket sin egenberedskap de siste to årene, svarer Aarsæther.

– Vi ser en økning i antall som er bekymret for krigshandlinger på norsk jord, forsyningskrise og langvarig strømbrudd. Vi registrerte også i kjølvannet av angrepet på Ukraina for et år siden at folk strømmet til sikkerhverdag.no for å få råd om egenberedskap, fortsetter Aarsæther.

Nær én tredjedel er ganske eller veldig bekymret for å bli berørt av en større hendelse eller krise. Bildet viser demografien blant de som har svart dette.

Aarsæther forteller at rådene for egenberedskap ikke har endret seg på grunn av krigen i Ukraina eller andre forhold i samfunnet – rådene står seg uavhengig.

– Likevel er det helt klart at særlig krigen i Ukraina gjør at både vi og befolkningen ser på beredskap med et annet blikk i dag enn for bare kort tid siden, sier Aarsæther.

Hva gjør du ved strømbrudd?

49 prosent har svart at de vet hva de skal gjøre ved bortfall av strøm.

Dersom du er blant de 51 prosentene som ikke er forberedt, får du følgende råd fra DSB-sjefen:

– Et par lommelykter som virker, og batterier til disse. I vinterhalvåret kan det fort bli kaldt når strømmen går. Hvis du har vedovn eller peis, mangler du bare ved for å være rustet mot kulden. Men det er også mange som bor i leiligheter som ikke har det. Da finnes det gass- eller parafinovner som er beregnet for innendørs bruk. Mange av disse er små og enkle å bruke. Sjekk også på forhånd om du kan gjøre en gjensidig avtale om å dra til venner, eller familie som har alternativ varmekilde, sier Aarsæther.

