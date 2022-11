VIL BESTEMME SELV: SV-leder Audun Lysbakken sier Stortinget selv må få vurdere om rapporten er relevant.

SV tar opp hemmelig trygderapport i kontrollkomiteen

Flere jurister mener en hittil hemmeligholdt rapport setter Nav-skandalen i et nytt lys. Nå vil SV ta initiativ til å kreve at kontrollkomiteen skal få se hele rapporten.

– Jeg kommer til å ta opp at vi ber om å få hele rapporten tilsendt. Det er rett og slett fordi det som kommer frem nå gjør det umulig å la saken ligge, fordi det kommer nye opplysninger som kan være relevante for også den politiske vurderingen av saken, sier SV-leder Audun Lysbakken, som sitter i kontrollkomiteen på Stortinget, til VG.

VG avslørte tirsdag deler av innholdet i en intern utredningen i flere departementer i regjeringen om trygdeeksport fra 2014.

Rapporten slo fast at å nekte folk å ta med seg trygd til utlandet var i strid med EØS-avtalen, men at det var mulig å utnytte handlingsrommet for å lage unntak.

Her kan du lese en delvis sladdet versjon av 2014-rapporten.

Fem år senere ble trygdeskandalen rullet opp: Da var et stort antall mottagere av ytelser fra Nav idømt fengsel og avkrevd tilbakebetaling.

– Alvor

Rapporten fra 2014 er sentral i den kommende Nav-rettssaken, der en rekke personer kjemper for å få økonomisk oppreisning fra staten. Hvis de skal få det må de vise at staten ikke bare har opptrådt uaktsomt, men grovt uaktsomt eller med forsett.

Flere jurister mener rapporten setter trygdeskandalen i et nytt lys:

Jusprofessor Mads Andenæs har sagt til VG at den bekrefter at det har vært høy bevissthet rundt spørsmålene som førte til trygdeskandalen. Jusprofessorene Christoffer C. Eriksen og Ingunn Ikdahl sier til Aftenposten at Nav-skandalen kunne vært unngått hvis den ble offentliggjort i 2014.

Lysbakken sier rapporten kan bidra til å belyse om regjeringen kunne eller burde ha grepet inn allerede i 2014.

– Alvoret i det spørsmålet vet vi jo alle sammen, for det var mange justismord etter 2014, sier han.

HER SPRAKK NAV-SKANDALEN: 28. oktober 2019 holdt regjeringen pressekonferanse for å forklare trygdeskandalen. Bildet viser daværende Nav-direktør Sigrun Vågeng og arbeidsminister Anniken Hauglie (H).

– Har bare deres ord

Høyre har på sin side vist til at det regjeringsoppnevnte granskingsutvalget som leverte rapporten «Blindsonen» i 2020 fikk tilgang til hele rapporten, og sa at utredningen ikke går inn i de problemstillingene Nav-saken gjelder.

Det sier Lysbakken det er grunn til å stille store spørsmålstegn ved, og viser til at flere jurister er uenige.

– Til nå har vi bare deres ord for det. De sa at Stortinget har fått tilstrekkelig informasjon, og at det ikke ligger noe i rapporten som vil belyse saken ytterligere. Det som nå har kommet ut gjennom pressen tyder på at det ikke er riktig, sier han, og understreker:

– Vi kan ikke gjøre en ordentlig vurdering av om Stortinget var godt nok informert uten å se denne rapporten.

Lysbakken understreker også at en regjering ikke selv kan bestemme hva som er relevant for Stortinget.

Ber Erna gi grønt lys

Ap mener at det er opp til den forrige regjeringen til Erna Solberg (H) å frigi rapporten. Lysbakken kommer med en sterk oppfordring til Høyre-leder Erna Solberg om å gjøre nettopp det.

– Hvis ikke Erna er villig til det mener jeg at et flertall i Stortinget må kreve å få rapporten utlevert. Det er mye ryddigere å åpne en sak i kontrollkomiteen på grunnlag av et dokument vi kan få tilgang til, enn et dokument som er lekket til pressen, sier han.

Den forrige regjeringen avviste innsyn, og har sagt at rapporten er et internt dokument.

– Dette en rapport, og det er ingen som mener at intern kommunikasjon i regjeringen skal offentliggjøres. Dette er en spesielt alvorlig situasjon og skandale, sier Lysbakken.

Han sier også at det er forskjell på en full offentliggjøring og å gi Stortinget nødvendig innsyn til å gjøre sine vurderinger.

VIKTIG RAPPORT: Sps Per Olaf Lundteigen mener rapporten er sentral fordi den handler om handlingsrommet ulike regjeringen har ment at de har hatt.

Sp: Rapporten er sentral

Torsdag sa Sps Per Olaf Lundteigen til VG at rapporten fra 2014 er helt sentral for saken, og at Senterpartiet på Stortinget vil jobbe for å etablere et flertall for å få den utlevert.

Også Rødt har krevd å få rapporten utlevert. De foreslo dette i Stortinget torsdag, men forslaget kom inn for sent og ble derfor ikke stemt over.

Arbeiderpartiets Torbjørn Vereide sier at Aps klare oppfordring er at Høyre bør legge frem rapporten – selv om de selv ikke vil be den nåværende regjeringen om å gjøre det.

– Erna Solberg bør legge frem det interne notatet og gjøre rede for hva de visste og ikke visste. Det tror jeg er nødvendig for å være sikker på at vi har hele sannheten på bordet, sier han.

Høyre sier nei

Høyres Henrik Asheim svarer klart nei på om dette er en rapport den forrige regjeringen bør gi til kontrollkomiteen, og står fast ved at den ikke belyser noe mer enn det granskingsutvalget som laget «Blindsonen» allerede har omtalt.

– Det er et prinsipp som er ganske viktig at denne typen dokumenter er interne. Det er noe med tilliten internt i et embetsverk, og at de skal kunne kommunisere tydelig hva de mener til den politiske ledelsen. Vi følger akkurat samme praksis på dette området som den Ap selv følger når de sitter i regjering, sier han.

Han sier det regjeringsoppnevnte utvalget omtaler det samme som nå er lekket ut og står i dokumentet.