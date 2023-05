PASSORDKRØLL: Det ble hektisk på Gressvik ungdomsskole tirsdag.

Passordkaos før eksamen

To dager før muntlig eksamen ble elever ved Gressvik ungdomsskole plutselig utestengt fra skole-PC-ene. En etter en fikk ikke tilgang til materiellet de trengte for å starte eksamensforberedelsene.

Umiddelbart etter at de hadde fått beskjed om at de skulle opp til sitt livs første eksamen startet et kanskje enda verre mareritt for 120 elever på ungdomsskolen i Fredrikstad.

En etter en ble bedt om å bytte passord, men de nye passordene ga ikke tilgang den digitale læringsarenaen.

Skolen bruker ikke lærebøker i bokform, alt er digitalt og elevens arbeid og fagområder ligger i skole-PC-en, forteller rektor ved Gressvik ungdomsskole, Runa Hammeren til VG.

Det var Fredriksstad Blad som omtalte saken først.

Rektor ved Gressvik ungdomsskole, Runa Hammeren.

– En systemfeil

– Etter uttrekk til muntlig eksamen tirsdag morgen kunne elevene begynne å lese på faget de ble trukket ut i. Onsdag får de beskjed om emnet de kommer opp i.

Rektoren forteller at de oppdaget passordproblemet da elevene begynte å logge seg på, slik det gjør hver dag.

– En etter en meldte fra at de ikke kom inn.

– Vi ante uråd og varslet kommunens IT-avdeling og vår egen IT-ansvarlige. De har jobbet iherdig i hele dag, og fant til slutt ut av hva det var som var feil. Det var en systemfeil.

– Det viser seg at det var et automatisk passordbytte, som skjer etter 999 dager for alle. Dette var ikke varslet på forhånd, så det kom som lyn fra klar himmel.

– Jeg synes fryktelig synd på elevene som måtte oppleve dette. De ble frustrerte. Hele organisasjonen ble selvsagt også frustrert. Vi skjønte jo ikke hva som skjedde.

– Nå har vi klart å få nytt passord til alle som ikke kom inn i dag, på en helt ny måte. Passord byttes for øvrig aldri av eleven selv, sier rektor.

Passordkrøllet har ført til at elevene har mistet mange verdifulle timer til å forberede seg siden alt materiellet ligger på data.

999 dager

Rektoren er spent før morgendagen.

– Vi vet ikke om denne metoden står seg til i morgen og vi vet heller ikke hvor mange nye av skolens elever som kan få passordproblemer i morgen eller de neste dagene. Ingen har oversikt over antall elever som nærmer seg 999 dager siden første innlogging.

Skolen har nesten 400 elever.

Torsdag morgen møter en armada av IT-folk på Gressvik ungdomsskole for å bistå elevene som får passordtrøbbel.

– Fra klokken halv åtte. Vi prioriterer de som skal ha muntlig eksamen.

– Det har vært hektisk for deg også?

– Det var har vært mere vondt enn hektisk for meg. Andre har jobbet med å finne løsninger på problemet i hele dag. Det har vært vondt å se motiverte elever ikke få jobbet. De fortjener å få gjennomført en trygg og god eksamen. Det er deres første.

Dersom elevene onsdag morgen ikke får tilgang til læremidlene digitalt, kan de velge å ikke avlegge muntlig eksamen, forteller rektoren ved Gressvik ungdomsskole.

