Ny vulkan oppdaget i Barentshavet: − Man ser at planeten lever

En ny muddervulkan ble nylig oppdaget i Barentshavet. «Et vindu til jordens indre» forteller forsker.

400 meter under havoverflaten har forskere fra UiT og REV Ocean oppdaget en unik vulkan i Barentshavet. Vulkanen ble funnet 7. mai og fått navnet Borealis Mud Volcano.

– Det er veldig unikt, man ser at planeten lever, sier professor ved UiT Giuliana Panieri, som leder ekspedisjonen i Barentshavet.

– Dette funnet for meg kommer etter over 10 år med arbeid og undersøkelser i det arktiske og barentske området.

MELLOM: Vulkanen er funnet rundt 130 km sør for Bjørnøya. Midt mellom Svalbard og fastlandet.

Info Hva er en muddervulkan? En ansamling av leire eller annet finkornet mineralsk materiale som dannes der gasser, sammen med vann, strømmer ut av jordoverflaten.

Gassene kan være av vulkansk opprinnelse, eller hydrokarboner fra grunne gass- og olje forekomster.

Mudder inneholder metan og karbondioksid (CO2).

Vi kjenner til omtrent 1100 muddervulkaner, men antar at det finnes mange flere.

Muddervulkaner er ofte undersjøiske og godt skjult.

Mudderet som slippes ut er kaldt, i motsetning til varm lava som kommer u (SNL) Vis mer

Viktig klimafunn

Vulkanen er en muddervulkan, og den andre muddervulkanen som ifølge UiT er funnet i norske farvann. Den første muddervulkanen heter Håkon Mosby ble oppdaget i 1995.

Borealis Mud Volcano slipper ut en væske som er rik på metan, en svært potent klimagass. Panieri tror vulkanen kontinuerlig slipper ut metangass, væske og gjørme fra jordens indre.

– Vulkanen er et vindu til jordens indre.

Panieri sier forskeren forsøker å finne ut når vulkanen begynte å slippe ut metan, og hvor mye metan den slipper ut. Hun forklarer at denne kunnskapen er viktig for å kunne gjøre et enda mer nøyaktig regnskap av naturlige klimagassutslipp.

– Hvis vi kan regne ut hvor mye metan som kommer fra vulkanen, kan dette hjelpe med det totale klimaregnskapet.

TAKKNEMLIG: Professor ved Institutt for geovitenskap på UiT, Giuliana Panieri, understreker at undersøkelsene ikke ville vært mulig uten norsk statsing på forskningen.

Ikke farlig

Borealis Mud Volcano er syv meter bred og 2,5 meter høy, ifølge UiT. Forskerne oppdaget vulkanen fra forskningsfartøyet Kronprins Haakon, gjennom et fjernstyrt undervannsrobot, ROV Aurora.

– Vi hadde ikke klart å gjøre undersøkelsene uten ROV Aurora. Den gjør at vi kan se, røre og undersøke havbunnen.

Vulkanen ligger i et krater som er 300 meter bredt og 25 meter dypt. Krateteret kommer sannsynligvis fra en «katastrofal, naturlig utblåsning» av massiv metan, like etter den siste istiden for 18.000 år siden. skriver UiT.

Ifølge Panieri utgjør ikke muddervulkanen noe fare for mennesker. Hun understreker likevel at muddervulkaner som ligger på land kan være farlige.

Gjemmested

Havbunnen i området ved vulkanen er er svært ruglete, med mye steiner. Paniere forteller at dette gjør området til et kjært sted for mange arter.

– Store deler av havbunnen i barentshavet er ødelagt fra trålere. Men fiskeutstyr hadde blitt ødelagt og satt seg fast i området hvor vulkanen ligger. Derfor er det mange arter som trives der.

– Det er en kilde til liv for veldig mange organsimer. Som en oase.

Nå ser Panieri frem til å gjøre undersøkelser av mudderet som er hentet fra vulkanen. Hun mener funnet også vil føre til ny teknologiutvikling.

– Når man gjøre slike funn, så innser man også at det er så mye igjen å oppdage.