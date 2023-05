Alvorlig skadet etter melding om knivstikking på Råholt

Politiet melder at de rykket ut til en adresse etter melding om knivstikking.

– En mann er hentet av luftambulanse. Trolig alvorlig skadet som følge av stikk. Vi er i tidlig fase og har pr nå ikke kontroll på noen gjerningsperson.

De skriver at det basert på informasjonen de har innhentet så langt, ikke er grunn til å frykte at gjerningsperson er farlig for andre.