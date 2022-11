JULETRE: Det staselige «tyvgodset» står pent på torget.

Kommunen «stjal» juletre: − Oi, hva har jeg gjort nå?

Haldenserne likte det de så da årets grantre ble satt opp på torget. Så ringte grunneier.

– Vanligvis kan jeg ikke komme med en hvit løgn en gang, for det lyser ut av øynene mine. Og nå har jeg «stjålet» et juletre!, sier en fortvilt parksjef Irene Østnes i Halden kommune til VG:

Unnskyld, unnskyld, unnskyld!

Denne julefortellingen starter litt tilbake i tid:

For to uker siden kom det staselige grantreet på plass på torget i sentrum. 17. november samlet intetanende haldensere seg rundt for å få med seg lystenningen.

Så tok grunneieren kontakt:

Treet hun trodde de lovlig hadde felt på kommunal grunn, viser seg å eies av en privatperson.

Saken ble først omtalt i Halden Arbeiderblad.

– For 14 dager siden hentet treet vi, nå er det ferdig pyntet. Så får vi høre at vi har stjålet treet. Først tenkte jeg ops, hva er dette. Dette kan ikke stemme, sier parksjefen til VG.

UNNSKYLD! Parksjef Irene Østbø sier hun gjorde en feil og har lagt seg helt flat.

Målte feil

For noen uker siden begynte kommunen speidingen på hvor de skal rydde veier i vinter. De kom over det aktuelle treet, som sto i en veidike, mellom veikant og et bratt fjell. Grenene hang over den kommunale veien, og trodde avstanden mellom treet og veibanen var rundt 1–1,5 meter.

Hvis det er et kommunalt tre, ville de felt treet fordi det blant annet kan komme til å ripe opp biler som kjører forbi.

– Så fant vi ut at treet var jo litt pent, og at vi kan bruke det som juletre.

I ettertid viste det seg at avstanden var to meter – altså at det ikke er et kommunalt tre.

– Tenkte på å lime det på igjen

– Oi, hva har jeg gjort nå, tenkte jeg. Kommunen har ikke akkurat for vane å gå og stjele ting. Jeg målte på kartet og tenkte at da står det innenfor. Men jeg dro ikke opp å målte, og det var min feil. Og det er der feilen skjer. Jeg har ikke gjort jobben min

– Da er det ikke noe annet enn å si beklager, jeg har dritet meg skikkelig ut. Jeg er kjempelei meg.

Den oppriktig beklagende parksjefen forteller at hun har ligget våken og grublet på hvordan hun kan gjøre det godt igjen.

– I natt tenkte jeg på å hente treet på torget og lime det på igjen men det er praktisk umulig.

Grunneier: – Det treet har stått gjennom generasjoner

Østnes har holdt på med juletrærne til kommunen i elleve år nå, og hun forteller at det er første gang de har havnet i denne situasjonen.

– Vanligvis får vi trær av private fordi de synes det er stas å ha sitt grantre i byen, da kommer vi og rydder opp og fjerner roten.

Den opprinnelige juletreeieren Martin Persson kastet seg over telefonen til kommunen da han la sammen at det nesten 100 år gamle treet var borte samtidig som kommunen reiste juletreet på torget.

– Det treet har stått gjennom generasjoner, siden oldefaren til min samboer bygde huset.

Han godtar ikke at dette dreier seg om en misforståelse:

– Jeg skjønner at misforståelsen kan skje innad i kommunen, men mellom kommunen og meg som eier har det ikke skjedd misforståelse, for jeg har ikke fått beskjed.

– Og satt på spissen: Hvis det hadde vært motsatt, hvis jeg hadde hentet tre fra kommunal tomt, hadde jeg blitt anmeldt med en gang, mener han.

– Det er jo et veldig fint tre, er det ikke hyggelig at haldenserne får glede?

– Jo, absolutt. Situasjonen hadde vært en helt annen hvis kommunen hadde spurt på forhånd, sier Persson, som ikke får seg til å se humoren i saken:

– Hvis man mener at kommunen har tatt et tre fra ikke-kommunal tomt er humoristisk, jo for så vidt. Men det er fortsatt stjeling.

Østbø forteller at hun la seg flat med en gang han tok kontakt.

– Du kan få veden og vi kan plante, det er det jeg kan gi, hva mer kan jeg gjøre?, sier den fortvilte parksjefen.

Det siste treet kommunen betalte for ligger på rundt 3000 kroner.

Men juletreeier Persson mener det bare skulle mangle å få veden fra eget tre.

Nå ligger saken hos jurister i kommunen.