MANDAL FENGSEL: Jonatan Krister Andersen sonet i Mandal fra januar 2021. Åtte måneder senere, 11. september, ble han funnet død på cellen sin.

Jonatan-saken: Psykologtime ble avlyst for å dra på pizza-restaurant

To dager før Jonatan ble funnet død i fengsel, skulle en psykolog ha vurdert selvmordsrisikoen hans. Timen ble avlyst fordi to fengselsbetjenter hadde tatt ham med til byen for å spise pizza.

Turen til pizzarestauranten i Mandal ble gjennomført til tross for at den planlagte timen med psykologen fra spesialisthelsetjenesten hadde blitt satt opp to uker i forveien.

– Rutinen er at fengselsbetjent får beskjed samme dag som time er satt opp og den innsatte blir fulgt til psykologtime, sier enhetsleder Kenneth Lindberget for psykiatrisk poliklinikk DPS Strømme, Kristiansand og Mandal.







Etter planen skulle psykologtimen finne sted 9. september i 2021 – to dager før Jonatan Krister Andersen (20) ble funnet død på cellen i Mandal fengsel.

DØMT: I 2017 ble Jonatan Krister Andersen dømt til 11 års fengsel. Dette bildet er tatt noen måneder før drapene i 2016.

Forhøyet selvmordsrisiko

I den forrige timen hadde psykologen snakket med den dobbeltdrapsdømte 20-åringen om selvskading, ettersom han hadde merker etter det på armen, ifølge pasientjournalen hans.

Han fortalte også psykologen om et tidligere selvmordsforsøk etter at han ble forflyttet til Mandal fengsel i januar 2021.

Psykologen hadde i timen spurt hvordan han opplevde behandlingen – om den hjalp:

«Han formidler at det er fint å ha noen å snakke og tenke sammen med», skriver psykologen i pasientjournalen.

Psykologens vurdering etter timen, var at 20-åringen hadde forhøyet selvmordsrisiko.

MANDAL SENTRUM: Jonatan Krister Andersen ble tatt med på byvandring og en pizzarestaurant i sørlandsbyen 9. september i 2021.

Ville ikke at fengselet skulle få vite

20-åringen nektet spesialisthelsetjenesten å videreformidle vurderinger av selvmordsrisiko overfor Mandal fengsel. Derfor var ikke fengslet informert om den forhøyede selvmordsrisikoen.

I psykologtimen som var satt opp torsdag 9. september, skulle den forhøyede selvmordsrisikoen vurderes på nytt, ifølge dokumenter fra Statsforvalteren i Agder.

Men da psykologen fra spesialisthelsetjenesten møtte i Mandal fengsel, var ikke den selvmordsutsatte 20-åringen der. Han hadde avlyst timen kort tid i forveien. I pasientjournalen står det:

«Pas. på fremstilling i dag da timen skulle vært. Timen endres.»

– Spiste pizza

Psykologtimen var avtalt klokken 12.30. Men akkurat denne torsdagen hadde Mandal fengsel besluttet å ta med 20-åringen på sin aller første såkalte sosiale fremstilling i tidsrommet klokken 11–14.

I hendelsesloggen fra Mandal fengsel står det:

«Vi dro til Mandal sentrum, og etter Jonatans ønske var formålet en liten vandring i bymiljøet i finværet. Første post var restauranten Smoi, hvor vi spiste italiensk mat med god service. Jonatan ga uttrykk for at det var hyggelig, og han spiste pizza og pratet en del.»

Videre hadde de gått opp til et utkikkspunkt over Mandal, tatt en runde gjennom den gamle trehusbebyggelsen og spist is.

Fengselsbetjentene rapporterte tilbake at de fikk inntrykk av at 20-åringen «koste seg, og hadde utbytte av fremstillingen».

CELLE: Slik ser fengselscellene ut i Mandal fengsel.

– Kriminalomsorgen beslutter fremstilling

– Hvordan ser spesialisthelsetjenesten på at fengselet legger en sosial fremstilling for en innsatt til samme tidspunkt som en planlagt pasienttime for den innsatte?

– Kriminalomsorgen beslutter fremstilling. Det er ikke alltid at behandler får beskjed om når den er. Det å være isolert inne i fengsel over lengre tid er også en risikofaktor for suicid og en fremstilling ved å kunne få en positiv opplevelse kan også være suicidforebyggende, sier DPS-enhetsleder Lindberget, som er nærmeste leder til 20-åringens psykolog.

– Hvor viktig er det å følge behandlingsløpet og planlagte psykologtimer for en pasient med forhøyet selvmordsrisiko?

– Det er viktig med terapitimer i slike tilfeller. Pasienten ble jevnlig fulgt opp med ukentlige samtaler og det var flere spesialister som vurderte suicidrisiko. Isolasjon i fengsel er imidlertid også en risikofaktor. Det hjelper ikke så mye på isolasjon å komme til samtaleterapi hos psykolog, sier Lindberget.

SENSORER: Mandal fengsel er et toppmoderne fengsel, med enkelte celler som er utstyrt med puste- og bevegelsessensorer. Jonatan Krister Andersen satt ikke på en slik celle da han døde.

Første tur utenfor fengselet

Dokumenter i saken og 20-åringens private notater, tyder på at noen timer borte fra fengselshverdagen var sårt etterlengtet. Gjentatte ganger etter at han kom til Mandal fengsel hadde han søkt og forespurt seg om ulike permisjoner, men fått avslag hver gang.

Turen til pizzarestauranten var 20-åringens første tur utenfor Mandal fengsel.

Både Ungdomsenheten i Bjørgvin fengsel og Bergen fengsel, de to stedene han tidligere hadde sonet etter dobbeltdrapet i 2016, hadde jevnlig tatt ham med ut på ulike aktiviteter utenfor fengselsmurene, viser dokumenter VG har tilgang til.

20 ÅR GAMMEL: Jonatan Krister Andersen avbildet en gang i løpet av sommeren 2021. Familien reagerte da på hans fysiske og psykiske tilstand.

Innsatt oppsøkte psykologen i luftegården

Samtidig som 20-åringen spiste pizza og gikk tur i Mandal sammen med fengselsbetjentene, ble psykologen som skulle vurdere selvmordsrisikoen hans oppsøkt av en innsatt i luftegården i Mandal fengsel:

«Medinnsatt informerer om at pas. har gitt uttrykk for suicidale tanker og, og han har snakket med pasienten», skriver psykologen i pasientjournalen.

VG har snakket med den innsatte som oppsøkte psykologen denne dagen.

– Jeg var på vei til pause, da jeg stoppet psykologen i luftegården. Jeg var sterkt bekymret for ham, fordi han snakket om å ta sitt eget liv. «Dere burde gjøre noe», fortalte jeg, sier den innsatte som snakker under løfte om anonymitet.

Psykolog varslet fengselet

Ifølge pasientjournalen tok psykologen dette umiddelbart videre til sosialveilederen i Mandal fengsel for å undersøke om de har registrert noen endring i 20-åringens tilstand:

«Han kan informere om at det ikke er økende bekymring/observert endring i pasientens tilstand, og at pas. nå er på sosial fremstilling med to betjenter der de skulle ut å spise på en lokal restaurant», står det i pasientjournalen.

VG har vært i kontakt med sosialveilederen. Han er avskåret fra å kommentere saken grunnet taushetsplikt.

Dagen etter turen til pizzarestauranten er det registrert en samtale med 20-åringen i fengselets hendelseslogg:

«Han var veldig fornøyd med fremstillingen i går […] Han formidlet at han hadde godt av å få fokus på positive ting, og at han blir «dum» av å sitte for mye på cellen.»

REAGERTE: Roger Johannesen jobbet som ganggutt i Mandal fengsel sammen med Jonatan Krister Andersen. Han forteller at 20-åringen forandret seg etter den sosiale fremstillingen.

– Alle ser på meg

VG har snakket flere personer som sonet i Mandal fengsel sammen med 20-åringen. De mener han tilstanden hans ble forverret etter den korte turen til pizzarestauranten.

– Han hadde gått rundt og følt at alle hatet ham. Han mislikte det sterkt og var lei seg. Han var redd for hvordan det skulle bli når han slapp ut, om alle ville vite hvem han var, om alle ville hate ham. Dagen etter var han helt mekanisk. Det var flere av oss som var bekymret for ham, sier den innsatte som varslet psykologen i luftegården.

Roger Johannesen (52), som også sonet sammen med 20-åringen, forteller det samme:

– Etter den velferdspermen ble han helt rar, enda rarere. Da sa han til meg: «jeg føler alle ser på meg når jeg går ute». Akkurat som han trodde at alle var mot ham, sier Johannesen til VG.

Fengselet: Taushetsplikt

Mandal fengsel svarer på generelt grunnlag at alle innsatte blir fulgt opp av ansatte i fengselet etter fremstillinger. Fengselet besvarer alle VGs spørsmål som omhandler Jonatan Krister Andersen på følgende måte:

– Kriminalomsorgen kan ikke besvare spørsmål knyttet til sak og person, med hensyn til lovpålagt taushetsplikt.

Dette til tross for at 20-åringens etterlatte har samtykket til oppheving av taushetsplikten.

Statsforvalteren i Agder har etter tilsyn konkludert med at spesialisthelsetjenesten, som i denne saken ligger under Sørlandet Sykehus, har brutt forsvarlighetskravet i behandlingen av Jonatan Krister Andersen.