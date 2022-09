Vitne til knivtrussel i Oslo: − De var helt ville i ansiktet

FURUSET / TVEITA( VG) Mandag ettermiddag rykket politiet ut til tre alvorlige knivepisoder på Oslo øst. Et vitne forteller om skremmende knivtrusler midt i ettermiddagsrushet.

Publisert: Nå nettopp

Først ble folk på vei hjem fra jobb vitne til knivtrusler på Tveita, før to unge menn ble funnet kritisk stikkskadet på Furuset, fire T-banestopp lenger øst.

Det var i løpet av en drøy time at de tre alvorlige knivepisodene fant sted:

Klokken 16.18 hadde politiet fått flere meldinger om slåssing og knivbruk på Tveita.

En video som VG har fått tilsendt, tatt klokken 16.14, viser to menn som drar frem hver sin store kniv, muligens macheter, og retter dem mot en annen større gruppe med unge menn.

Les også Flere voldshendelser i Oslo: Teori om sammenheng er styrket FURUSET (VG) To menn er kritisk skadet etter to knivstikkinger forskjellige steder på Furuset.

VGs tipser var på vei hjem fra jobb og gikk av T-banen da han hørte skriking utenfor handlesenteret.

Rundt de to grupperingene som tilsynelatende er involvert i den truende konflikten, står det mange mennesker utenfor en blomsterbutikk, deriblant noen som filmer og følger med på den truende situasjonen, viser videoen.

TVEIT: Store politistyrker rykket først ut til Tveita.

– Det var litt skummelt, det var derfor jeg tok opp mobilen. De så rusa ut. De var helt ville i ansiktet, sier tipser.

De involverte mennene peker og gestikulerer, før de skilles og går i hver sin retning, viser videoen videre.

– Det ble stille etterpå. Det var noen som sa at de hadde bodd her i 4 år, og at dette er det verste som har skjedd her utenfor senteret, sier tipser.

Etter hendelsen holdt politiet holdt igjen en T-bane i retning Oslo sentrum, for å avklare hvorvidt involverte personer var om bord i denne.

FURUSET SENTER: Politiet sperret av et område utenfor Furuset senter.

Det ble tilsynelatende ikke pågrepet noen der.

En snau halvtime etter knivtrussel-episoden på Tveita, klokken 16.42, fikk politiet melding om knivstikking like ved T-banestasjonen på Furuset, som ligger øst for Tveita, i motsatt retning av Oslo sentrum.

En mann var blitt alvorlig skadet, og bilder fra stedet viser en blodig benk.

BLOD: Dette er et mulig åsted etter knivepisoden på Furuset. Politiet opplyser at hele denne hendelsen er fanget på video.

Innsatsleder på stedet, Svein Arild Gjørund, kunne like etter fortelle at politiet også hadde fått melding om en annen mulig knivstikking i en leilighet på Furuset.

Fornærmede her er også en ung mann, og politiet fikk melding om hendelsen klokken 17.12, en halvtime etter den første knivhendelsen på Furuset.

PRIVAT ADRESSE: Kort tid etter den første knivepisoden på Furuset, fikk politiet melding om knivstikking på denne private adressen.

– Vi jobber med å avklare hvorvidt disse to sakene har en sammenheng, men foreløpige undersøkelser styrker den teorien, skriver Oslo-politiet på Twitter.

Hele hendelsen utenfor Furuset senter ble fanget av et overvåkningskamera.

Politiet undersøkte også her en T-bane som kjørte fra stedet like etter hendelsen.

Det er så langt ikke meldt om noen pågripelser.