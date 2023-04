SOVER IKKE: Ivar Breivik driver restauranter i Ålesund sentrum. Om streiken fortsetter vil det få store konsekvenser for restaurantene.

Fortviler over streiken: − Jeg har ikke sovet i natt

ÅLESUND (VG) Restauranteier Ivar Breivik ser mørkt på følgene av streiken.

– Jeg må permittere nesten alle ansatte hvis streiken trappes opp på fredag. Hvis vi må permittere er det russisk rulett, sier Ivar Breivik til VG.

Breivik har jobbet i restaurantbransjen i 25 år, og driver åtte spisesteder i Ålesund med totalt rundt 60 ansatte.

– Mange ansatte forsvant under coronapandemien og vi har jobbet beinhardt for å få tak i dem vi har nå. Når det igjen er snakk om permitteringer, føler de ansatte seg naturlig nok truet. Vi risikerer at de slutter.

INGEN LØNN: Grunnet trange tider har ikke Breivik selv tatt ut lønn så langt i år.

Frykter tomme kraner

Restauranteieren har redusert åpningstidene fordi han mener det rett og slett ikke er forsvarlig å holde åpent som normalt. Mangel på varer er også en utfordring.

– Vi kommer nok til å gå tom for øl denne uken hvis streiken fortsetter. Alkohol er ikke det viktigste, men for mange det er en del av matopplevelsen.

Hvis de som leverer grønnsaker går ut i streik, vil det by på problemer.

– Ingen vil spise et fiskestykke uten poteter.

BAK SPAKENE: Ivar Breivik på spisestedet Happy Elephante dining i Ålesund.

– Ikke sovet i natt

Det siste året har han lagt godt merke til at folk og bedrifter er mer forsiktige med pengene sine. Før dette var samfunnet hardt preget av pandemien – som Breivik beskriver som to knalltøffe år.

– Dyre strømpriser og renteøkning begrenser hva folk er villige til å betale for et restaurantbesøk. Folk har dårligere råd.

Han er nervøs for hvordan sommersesongen vil bli, spesielt med tanke på at det er vanskelig å si hvor mange turister som kommer til å ta turen til Ålesund.

– Jeg hadde et håp om at vi skulle være i en mer normal situasjon, men nå føler jeg meg som den store taperen. Jeg har ikke sovet i natt.

MÅ LØSES: Breivik ber partene finne en løsning snarest.

– Sånn er det

Steinar Krogstad, andre nestleder i LO, sier han har forståelse for at streiken rammer hardt. Han trekker likevel frem at dette ikke er nytt.

– Streik er et lovlig virkemiddel, og funksjonen er at det skal ramme. Sånn er det, sier andre nestleder i LO Steinar Krogstad.

Ifølge Krogstad tar LO hensyn til liv og helse ved streikeuttaket.

– At en restaurant må stenge er vi ganske avslappet til.

Krogstad sier at LO også ønsker en snarlig løsning på konflikten.

Steinar Krogstad, andre nestleder i LO.

Vil finne løsning

– Vi strakk oss langt for å unngå streik, lengre enn vi hadde planlagt da vi sa ja til Riksmeklerens skisse, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO til VG.

Han mener Riksmeklerens skisse ville gitt økt kjøpekraft til sore grupper, og er overrasket over at LO takket nei til skissen.

– NHO vil gjøre det vi kan for å finne en løsning. Det bør alle konsentrere seg nå.

NHO-direktør Ole Erik Almlid.

Må bli enige

Breivik har forståelse for situasjonen, samtidig skulle han ønske at begge parter kunne ha avverget streiken.

– De som streiker fortjener mer lønn, men når det ikke er mer å ta av så er det ikke mulig.

Nå krever han at NHO og LO kommer frem til en løsning.

– De må sette seg ned som voksne mennesker og bli enige. Denne situasjonen er ondskapsfull. Noen få næringer gjør det veldig bra, men ikke alle. Jeg har ikke tatt ut noe lønn så langt i år.

Han håper at streiken er ferdig denne uken.

– Jeg har ofte lyttet til magefølelsen min og jeg har en følelse om at streiken er over til fredag.

Info Derfor er det streik Etter mekling 17 timer på overtid ble det brudd i meklingen mellom LO og NHO søndag.

Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) er i konflikt med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Fellesforbundets hovedkrav i forhandlingene har vært økt reallønnsvekst til sine medlemmer, noe som betyr at lønningene skal stige mer enn prisene. LO mener at lavtlønnede er hardest rammet av den pågående økonomiske krisen.

NHO uttalte søndag at LOs medlemmer ville fått økt kjøpekraft hvis skissen som ble lagt frem av riksmekleren hadde blitt godtatt, noe LO er uenige i.

Streiken rammer bredt – alt fra bryggerier, godteriprodusenter, industribedrifter, hotell og fergesamband blir påvirket. Vis mer

