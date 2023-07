To fylkeslag peker på Sandra Borch som ny Sp-nestleder

Fylkeslagene til Senterpartiet i både Nordland og Troms lanserer landbruks- og matminister Sandra Borch som kandidat til nestleder i Senterpartiet etter Ola Borten Moes avgang.

– Hun vil være veldig samlende som representant fra Nord-Norge. Hun har vist at hun er en meget dyktig politiker gjennom jobben hun har gjort i regjeringen og for Nord-Norge, sier fylkesleder i Nordland Senterparti Frank Johnsen til VG.

Han får støtte av fylkeslederen i Troms, Svein Leiros:

– Jeg har jo registrert at Nordland Sp har frontet Sandra Borch, og som fylkesleder i Troms vil jeg si at jeg støtter det helt og fullt ut. Det er et godt navn, og Sandra har gjort en kjempejobb.

Sandra Borch har vært landbruks- og matminister i Støres regjering siden 2021, og har vært valgt inn på Stortinget fra Troms siden 2017.

Ny minister utpekes av statsministeren, mens ny nestleder velges internt i Senterpartiet.

VG har fredag har forsøkt å ringe samtlige fylkesledere i Senterpartiet. Ikke alle har vært tilgjengelige på telefon.

De øvrige som har svart VG, har ikke ønsket å kommentere nye kandidater til de åpne plassene som forskning- og høyere utdanningsminister eller nestleder i Senterpartiet.

Ola Borten Moe kunngjorde fredag ettermiddag sin avgang som både forskning- og høyere utdanningsminister og nestleder i Senterpartiet. Det skjedde etter at han selv tidligere samme dag innrømmet brudd på regjeringens habilitetsregler.

– Etter løpende kontakt med egen partileder og statsministeren har det blitt klart at det ikke er mulig å sitte som statsråd og rydde opp i dette uføret som jeg selv har påført meg og regjeringen – og det betyr at jeg går av, sa han på en pressekonferanse fredag kveld.

Tidligere samme dag avslørte E24 at Sp-nestleder og utdanningsminister Ola Borten Moe har brutt regjeringens habilitetsregler.

Det gjorde han ved å kjøpe aksjer for flere hundre tusen kroner i våpenselskapet Kongsberg Gruppen.