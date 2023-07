Åtte regjeringsmedlemmer oppgir eierandel i selskaper

Jonas Gahr Støre eier 100 prosent av aksjene selskapet Fremstø, som ved utgangen av 2022 hadde en egenkapital på 82 millioner kroner. Han eier også 1 aksje i Sauda Folkets Hus AS.

Vedum har oppført én aksje i Atna Øl AS, et håndverksbryggeri i Stor-Elvdal som ifølge fagavisen Dagligvarehandelen ble lagt ned i november 2022.

Vestre oppgir en eierandel på 70 prosent i selskapet Vestre AS. Vestre AS eier 100 prosent av aksjene i syv andre selskaper.

Marte Mjøs Pedersen har oppgitt at hun eier én aksje i Klassekampen AS.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) eier to aksjer i Klassekampen AS, og 6097 aksjer i konkursslåtte Industriholding Norge AS.