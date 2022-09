TOGKAMP: Flytoget har foreløpig regjeringens støtte for å overta deler av toglinjene som Vy i dag har.

Tar togfeiden til Stortinget

SV fremmer forslag på Stortinget, hvor de krever at Vy skal få beholde togstrekningene på Østlandet. Og de vil heller slå sammen Vy og Flytoget.

Publisert: Nå nettopp

Det foregår en het politisk kamp om jernbanen i Norge.

En rekke strekninger utover i landet er konkurranseutsatt, hvor blant andre svenske Statens Järnvägar har fått en rekke strekninger. Men hovedstrekningene på Østlandet er det statlige Vy som kjører.

Jernbanedirektoratet mener det er riktig å la Flytoget ta over deler av linjene som Vy i dag har ansvar for.

Det har skapt sterke reaksjoner i Ap – og LO har raslet med sablene.

SV er også sterkt imot at deler av Vys strekninger blir overtatt av Flytoget:

– Vi fremmer et forslag om å stoppe oppsplitting av jernbanen, slik at dette kan voteres over i Stortinget, og for å hindre at Stortingets flertall blir overkjørt i denne saken, sier fungerende SV-leder Kirsti Bergstø til VG.

Info Her er forslaget «Stortinget ber regjeringen, i tråd med Hurdalsplattformen, si nei til oppsplitting av jernbanen gjennom å instruere Jernbanedirektoratet om å ikke splitte opp togtilbudet på Østlandet». Vis mer

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) er presset internt og fra LO, men har foreløpig ikke villet stanse prosessen.

RØDT: Vy-strekningene som Flytoget kan få overta, er merket med rødt.

Info Linjene det strides om: Dette er områdene for direktetildeling av togtilbud på Østlandet: Østlandet 1 (Vy valgt som foretrukken forhandlingspart også i fremtiden) Lokaltog (L-tog) Spikkestad/Asker – Lillestrøm

Lokaltog (L-tog) Stabekk/Oslo S – Ski

Regiontog (R-tog) Oslo S – Hakadal/Jaren

Regiontog (R-tog) Stabekk – Moss

Regiontog (R-tog) Oslo S– Mysen/Rakkestad

Regiontog (R-tog) Oslo S – Ski

Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Halden

Regionekspresstog (RE-tog) Oslo S – Gjøvik Østlandet 2 (Flytoget valgt som foretrukken forhandlingspart) Regionekspresstog (RE-tog) Skien-Eidsvoll

Regionekspresstog (RE-tog) Drammen-Lillehammer

Regiontog (R-tog) Kongsberg-Eidsvoll

Regiontog (R-tog) Drammen-Dal

Regiontog (R-tog) Asker-Kongsvinger

Regiontog (R-tog) Notodden-Porsgrunn (Bratsbergbanen)

Avtalen vil kunne inkludere tilbringertjenesten som i dag trafikkeres av Flytoget, senest fra 2028. Kilde: Jernbanedirektoratet Vis mer

– Jeg kan ikke fatte og begripe at samferdselsministeren ikke vil gripe inn i denne togskandalen. Han har foreløpig gjort det klart at han ikke vil gripe inn i Jernbanedirektoratets arbeid med å splitte opp togtilbudet på Østlandet mellom Vy og Flytoget. Men mange i både Arbeiderpartiet og Senterpartiet er mot oppsplittingen. Derfor tar vi saken til Stortinget, sier Bergstø.

VIL SLÅ SAMMEN: Kirsti Bergstø mener de to statlige selskapene, Vy og Flytoget, bør slås sammen.

Tror mange fra Ap og Sp vil stemme med SV

Hun sier at mange frykter oppsplittingen vil føre til mer buss for tog.

– Ja, fordi togmateriell og personell ikke kan brukes på tvers av selskaper. Det vil gi et dårligere tilbud for de reisende og dårligere vilkår for de ansatte.

– Hvorfor er dette en stor utfordring: Vy, eid av Samferdselsdepartementet, og Flytoget, eid av Næringsdepartementet; altså to helstatlige selskaper?

– Fordi regjeringen har lovet å sikre at disse sentrale togstrekningene ikke skal splittes opp. Vi mener det beste vil være å slå sammen Vy og Flytoget.

– Du tror det er mange stortingsrepresentanter i Ap og Sp som vil stemme mot planene til sin egen samferdselsminister?

– Ja, vi vet det sitter mange i Arbeiderpartiet og Senterpartiet på Stortinget som er uenige i denne saken. Nå håper vi de vil stemme for deres egen forpliktelse i Hurdal og stoppe oppsplittingen av jernbanen på Østlandet.

Hva som faktisk menes med regjeringens formuleringer i Hurdalsplattformen, står det også strid om.

«Nei til oppsplitting»

Der står det:

«Vi sier nei til konkurranseutsetting, oppsplitting og privatisering av jernbanen»

Det er oppsplitting som er det sentrale ordet.

Samferdselsministeren sa til NTB tirsdag at man i Hurdalsplattformen siktet til en annen type oppsplitting.

– Vi sikter til selskapsstrukturene. Her var det lagt til rette for en politikk med enda flere togoperatører. Den retningen, den konkurranseutsettingen, har vi stanset, sa han.

– Kan øke kapasiteten

Bergstø rister på hodet.

– Jeg kan ikke se at oppsplitting betyr noe annet enn å splitte opp de linjene som Vy opererer. Han har fjernet ordet anbud fra Høyreregjeringens daværende planer. Men ellers er hans plan lik den forrige regjeringens, sier Bergstø.

Nygård begrunner todelingen med at togkapasiteten er sprengt i tunnelen som går gjennom Oslo, og at Flytoget har konsesjon til å kjøre gjennom tunnelen 10 ganger hver time.

– For å få økt kapasitet til passasjerene på togene, må vi gjøre noe med det. Flytoget er en nøkkel, sa han til NTB tirsdag.

– Den beste løsningen er å slå de to statlige selskapene sammen. Da vil driften kunne samkjøres og kapasiteten økes, sier Bergstø.