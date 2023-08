«BLIR ALDRI GODE NOK»: Tidligere Ap-politiker Knut Storberget sier de gjør det de kan for å være forberedt.

– Stor risiko for at Innlandet blir episenteret

Statsforvalter Knut Storberget har satt krisestab i Innlandet. I natt kommer de første tegnene til ekstremværet «Hans».

Kortversjonen Innlandet fylke forbereder seg på å bli episenter for ekstremværet «Hans», som forventes å begynne søndag kveld og mest intens på mandag og tirsdag.

Statsforvalter i Innlandet, Knut Storberget, har nettopp avholdt et møte med fylkesberedskapsrådet. De arbeider sammen på å spre informasjon til innbyggere, turister og bedrifter.

Forsvaret kan bli kalt inn for assistanse. Beredskapsrådet følger spesielt med på elveleiene knyttet til Glomma og Lågen.

Storberget råder de som har mulighet til å jobbe hjemmefra på mandag og tirsdag til å gjøre det for å unngå unødvendig belastning på trafikk og veier.

Riksrevisjonen kritiserte for ett år siden norske myndigheter for dårlig tilpasning til det varmere klimaet med mer ekstremvært. Over 191.000 hus og bygninger i Norge ligger i risikoområder, og dette antallet øker med mer og kraftigere ekstremvær.

Storberget sier at det er gjort arbeid med å kartlegge sårbare områder og at flere kommuner har lagt beredskapsplaner. Men han innrømmer at de aldri kan bli godt nok forberedt. Vis mer

– Vi har akkurat gjennomført et møte med beredskapsrådet i fylket, som samlet teller 200 personer i kommunene, beredskap og bedrifter, sier Knut Storberget.

– Det er usikkert hvor det rammer verst, men det er stor risiko for at det blir et episenter i Innlandet, sier statsforvalteren.

Søndag ettermiddag er de særlig opptatt av å advare innbyggere om det som kommer.

Ekstremværet «Hans» er ventet å så smått begynne søndag kveld og natt til mandag, men det er først utover mandag og tirsdag at de enorme vannmengdene er ventet.

Det vil kunne få store konsekvenser, og det er vanskelig å forutsi hvor det kommer først. Folk anbefales nå å reise minst mulig, togstrekninger kan bli stengt og veier kan bli sperret.

På Østlandet har familier allerede fått kjelleren full av brunt vann.

Les om hvordan du kan forberede deg.

Kobler inn forsvaret

Ifølge Storberget jobber de nå langs to spor - med å informere sånn at innbyggere og bedrifter kan forebrede seg, og samtidig mobilisere styrkene som trengs til handling når det først er i gang.

OVERSVØMT: En parkeringsplass på Mysen står under vann søndag. Flere steder på Østlandet har problemer fra før denne helgen.

– Vi har allerede startet arbeidet med å anmode forsvaret om bistand. Vi forebygger og forbereder oss, sier Storberget.

Beredskapsrådet følger godt med på særlig elveleiene knyttet til Glomma og Lågen. Sideelvene kan gå over sine bredder.

– De som kan ha hjemmekontor på mandag og tirsdag bør gjøre det, for å ikke belaste trafikk og veier mer enn nødvendig, sier Storberget.

Har kartlagt sårbare områder

For ett år siden kom Riksrevisoren med alvorlig kritikk for mot norske myndigheter, for dårlig tilpasning til det varmere klimaet med mer ekstremvær.

Etter en grundig undersøkelse mente Riksrevisjonen at norske myndigheter mangler oversikt over hvor Norge er sårbar for flom, skred, stormflo og kvikkleireskred.

«HANS»: Her er ekstremværet forventet å ramme mandag og tirsdag.

I dag står 191.000 hus og bygg i Norge i områder med fare, ifølge kartleggingene, og dette antallet øker med mer og kraftigere ekstremvær.

– Det er gjort arbeid for å kartlegge sårbare områder, som har vært veldig viktig. Jeg vet også at flere kommuner har øvd og fått på plass beredskapsplaner for dette, sier Storberget.

– Hvor godt forberedt er dere i Innlandet?

– Vi begynner å få god oversikt, men vi kan aldri bli godt nok forberedt. Vi har stått i situasjoner med både flom og ras, men vi er aldri gode nok.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post