FLOM: Storelva i Hønefoss var ett av vassdragene som økte kraftig under ekstremværet «Hans». Ukens værmelding kan være dårlig nytt for flomutsatte områder.

Farevarsel om styrtregn over flomutsatte områder: − Man må være litt obs

Tirsdag er det sendt ut farevarsel om styrtregn for deler av det flomutsatte Østlandet. Forsikringsselskapet If frykter at enkelte må belage seg på en ny runde med vann i kjelleren.

Kortversjonen Det er sendt ut et farevarsel om styrtregn over Østlandet, hvor enkelte områder allerede er flomutsatt etter ekstremværet «Hans». Lokalt kan det komme over 20 millimeter regn i timen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utstedt oppgraderte jordskredvarsler for deler av Innlandet og Viken, fra gult til oransje nivå.

Forsikringsselskapet If advarer om at hus som allerede er rammet av vanninntrengning kan oppleve ytterligere vannskader, da bakken rundt bygningene er mettet med vann.

Det forventes at været vil bedre seg i løpet av uken, med tørt vær fra torsdag og inn i helgen. Vis mer

– Det er ute et farevarsel på styrtregn på Østlandet som nok vil bli opprettholdt, opplyser vakthavende meteorolog Tone Christin Thaule til VG tirsdag morgen.

Lokalt kan det komme over 20 millimeter regn i timen enkelte steder.

Før regnet når øst, skal lavtrykket først passere Sør-Norge.

– Nedbøren har allerede kommet ganske godt innover Sørlandet, så nå vil nok de fleste områder i Sør-Norge få nedbør, sier Thaule.

Det er i området Lillehammer, opp mot Drevsjø det skal komme mest regn.

– Det er jo noen av de samme områdene som allerede er utsatt.

– Det er ikke alltid det skal så mye til før det blir problemer, så man må være litt obs.

NVE har ute flere varsler om flomfare på oransje og rødt nivå for vassdrag på Østlandet.

Deler av Drammensvassdraget er på rødt nivå, mens det er oransje for deler av Glomma og Mjøsa.

Flomtoppen er nådd de aller fleste steder mandag, ifølge en prognose fra NVE.

Unntaket er Tyrifjorden, som trolig vil stige med omtrent 20 centimeter frem mot torsdag.

Følger nøye med

Hydrolog ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Seija Stenius, forklarer at styrtregnet generelt vil ha lite å si for de store vassdragene, slik som Mjøsa.

– Vannstanden i Mjøsa er jo fremdeles veldig høyt, men dette bygeværet kommer ikke til å påvirke noe særlig, sier hun til VG.

– Det kan kanskje gå litt langsommere på de stedene der flommen nå er på retur.

Det er heller de middels store og små vassdragene som kan bli hardt rammet.

– Det er disse som reagerer raskest på bygenedbør, forklarer Stenius.

– Kommer det en kraftig byge i en liten bekk så går vannstanden veldig fort opp, men på den annen siden også fort ned igjen.

NVE følger ekstra godt med på hvor bygene treffer tirsdag, ettersom flere steder allerede er utsatt etter ekstremværet «Hans».

Oppgradert jordskredvarsel

Tirsdag ettermiddag er det utstedt oppgraderte jordskredvarsler fra NVE.

Varselet om jord- og flomskredfare for deler av Innlandet og Viken er økt fra gult til oransje nivå.

Stenius tror ikke at det vil komme nedbør i samme mengde som under ekstremværet.

– Det her er mye mindre. Et styrtregn som dette ville normalt sett ikke resultert i jordskredvarsel på oransje nivå, men det er kombinasjonen med «Hans» som gjør det.

Kan bli flere oversvømte kjellere

I en pressemelding tirsdag morgen advarer forsikringsselskapet If dem som allerede har opplevd å få vann inn i huset under ekstremværet.

– Dessverre vet vi fra tidligere flommer og ekstremvær at de som allerede er rammet av vanninntrengning kan få vann inn til seg på nytt. Grunnen er at bakken rundt er mettet av vann, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz.

If har foreløpig mottatt over 1100 skademeldinger som følge av ekstremværet og flommene som fulgte etterpå, samt meldinger om flere biler, campingvogner og båter.

Forsikringsselskapet tror tallene vil stige ytterligere denne uken.

Clementz varsler kapasitetsutfordringer innen håndverkertjenester i månedene som kommer.

– Når mange tusen kjellere, førsteetasjer, produksjonslokaler og lagerbygg skal repareres samtidig, vil det dessverre kunne ta noe lengre tid enn vanligvis å bygge opp igjen etter en enkeltstående vannskade. Det blir alltid én av konsekvensene ved slike store naturhendelser.

Ser en bedring fremover

På tross av ukens våte værmelding er det gode nyheter i siktet.

– Det er en bedring på vei i været. Det vil kanskje være litt igjen av nedbøren i morgen, men torsdag og inn i helgen vil det bli tørrvær, melder meteorolog Thaule.

Det meldes om noe regn fremover, tidligst på lørdag kveld.

– Men dette er ikke de samme mengdene.