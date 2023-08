LANG HJEMREISE: Mawda Mohammed fra Oslo ønsket å reise hjem fra ferie, men kom først hjem tre dager etter hjemreisen var bestilt.

Mawda (29) opplevde fire kanselleringer på rad

Etter fire kanselleringer, tre overnattinger og reise innom to land, hadde Mawda Mohammed (29) fortsatt ikke ankommet Norge.

Kortversjonen Mawda Mohammed (29) ønsket å reise fra Paris til Oslo den 27.juli, men ankom ikke Oslo før 30.juli.

Hun opplevde flere kanselleringer og fullbookede fly på veien, og føler at flyselskapet SAS ikke var behjelpelige.

SAS skriver i en e-post til VG at det er utfordrende å booke om passasjerer på sommeren, men at de gjør alt de kan for å hjelpe kundene sine. Vis mer

– Jeg er kjempeskuffet over SAS. De hjalp meg ingenting, sier Mohammed.

Hun ønsket å fly hjem fra Paris den 27. juli, men kom seg først hjem tre døgn senere.

VG har sett dokumentasjon på de ulike kansellerte flyvningene.

Resten av familien reiste

Det hele startet 27. juli, da familien ønsket å dra hjem fra Paris etter ferie. De hadde valgt å bestille fly fra Paris til London med mellomlanding i Oslo, for å hoppe av i Norge.

Dette lot seg dessverre ikke gjøre.

– De hadde overbooket flyet, slik at de hadde fikset oss billetter, direkte til London. Vi ringte og sa vi ønsket å hoppe av i Oslo, men det gikk ikke. Vi endte derfor med å booke oss nye billetter, forteller Mohammed.

Resten av familien fikk plass på et norwegianfly dagen etter. Det fikk derimot ikke Mawda, som bestilte seg et nytt fly med SAS.

FLERE E-POSTER PÅ RAD: Mohammed fikk hyppig e-poster fra SAS som opplyste om at enda en flyvning var kansellert.

Tre kanselleringer på rad

Da hun ankom flyplassen 28. juli, var flyet kansellert.

– Etter mange telefoner med SAS, ender de til slutt opp med å booke meg til et nytt fly den 29.juli, sier Mohammed.

Det neste flyet skulle gå til Oslo via Stockholm og København med AirFrance. Hotell måtte hun fikse selv.

Da hun møtte opp 29. juli, var også dette flyet kansellert.

– Jeg ringte SAS og var helt fortvilet. Telefonkøen til SAS var altfor lang, så jeg satt meg ned og fant et nytt SAS-fly på egenhånd. Det skulle gå 50 minutter senere, så jeg sprang til gaten, forklarer hun.

Da hun ankom gaten, innså hun raskt at også hennes fjerde forsøk på å reise hjem gikk i vasken. Også dette flyet var kansellert.

Innom både Polen og Sveits

– Til slutt ønsket SAS å sende meg til Oslo med mellomlanding i Warszawa med AirFrance, men da jeg ankom Polen og skulle videre til Oslo, kom jeg meg heller ikke på flyet, sier hun fortvilet.

Det femte forsøket gikk heller ikke veien for Mohammed, som fikk beskjed av personalet at hun var på «standby».

Nå var hun i Polen, alene.

– SAS sin telefon hadde stengt, så det var de ansatte på flyplassen som hjalp meg med å finne hotell. Jeg var så frustrert, jeg ville bare hjem.

Etter to land, fire kanselleringer og to overnattinger, kom Mohammed seg til slutt hjem til Oslo fra Polen via Zurich i Sveits, den 30.juli.

Hun beregner at hun har brukt over 8000 kroner på fly og hotell fra egen lomme for å komme seg hjem.

STRAKS HJEMME: Mawda var lykkelig da hun endelig fikk bestilt et fly som gikk hele veien hjem.

– Kan ikke kommentere enkeltsaker

I en e-post til VG skriver Alexandra Kaookji Lindgren, pressevakt i SAS, at de dessverre ikke kan kommentere enkeltsaker i mediene.

– Jeg har videresendt dette til den ansvarlige i vårt kundesenter som vil følge opp saken umiddelbart, opplyser Lindgren.

Hun skriver de ansatte alltid gjør sitt beste for å ta vare på kundene sine.

– Det er ekstra utfordrende om sommeren når det er vanskelig å booke om til andre flyreiser når et fly blir kansellert fordi alle andre flyselskaper også er fullbooket, og legger til:

– Men vi gjør alt vi kan og jobber døgnet rundt for å hjelpe alle våre passasjerer på den aller beste måten.

Info Hva kan du kreve når flyet er innstilt? Forbrukerrådet har utviklet en kalkulator hvor man med noen klikk får vite hva man har krav på når flyet er forsinket eller innstilt. Her er noen av kravene du har som flypassasjer: Du har valget mellom å kreve refusjon eller omruting, uansett årsak til at flyet blir innstilt.

Dersom du velger omruting, skal flyselskapet sørge for at du får tilbud om mat og drikke i ventetiden. Hvis overnatting blir nødvendig, skal du i tillegg få innkvartering på hotell og transport mellom flyplassen og hotellet. I tillegg har du rett til å få dekket utgifter til telefonsamtaler.

Dersom forsinkelsen blir på mer enn fem timer, kan du få pengene tilbake for den resterende turen, eller hele reisen hvis den ikke lenger har mening.

Forbrukerrådet anbefaler passasjerer å møte opp som vanlig hvis du ikke har fått beskjed om at flyet er innstilt. Les mer på Forbrukerrådets nettsider, her. (NTB / Forbrukerrådet) Vis mer