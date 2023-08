RUNDT OG RUNDT: LO-sjef Peggy Hessen Følsvik går inn på LO-bussen som skal gå land og strand rundt på valgkampturné denne høsten.

LO-buss skal fra frakte Ap-topper i valgkampen

EKEBERGSLETTA (VG) LO lanserer egen valgkampbuss som skal farte land og strand rundt i valgkampen, og ap-topper skal være med. – Tar samrøret mellom Ap og LO til et nytt nivå, sier Frps generalsekretær.

Kortversjonen LO har skaffet seg en valgkampbuss som skal reise rundt i landet under valgkampen. Arbeiderpartiet-toppolitikere vil delta.

Bussen vil koste omtrent 300 000 kroner å drifte i 16 dager.

Debatten om valgstøtte fra LO til Arbeiderpartiet blåses liv i. Frps generalsekretær Finn Egil Holm sier bussen bringer de tette båndene mellom LO og Arbeiderpartiet til et nytt nivå. LO avviser at bussen vil være i strid med regelverket for valgkampstøtte. Vis mer

– For en fantastisk buss! Nå skal vi ut og «rulle» med LO, altså, utbryter Ap-nestleder og kunnskapsminister Tonje Brenna da hun får se LO-bussen for første gang.

Bussen ble første gang presentert på Ekebergsletta under Norway Cup onsdag, av LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Tonje Brenna.

Alle er ikke like glade. Lenger ned i saken sier Frps generalsekretær Finn Egil Holm at bussen tar samrøret mellom LO og Ap til nye høyder.

LO-BUSSEN: LO-bruker 300 000 kroner på denne bussen, som skal settes inn i valgkampen.

LO-lederen planlegger å ta med seg statsminister Jonas Gahr Støre, statsråder og lokale kandidater for å «rulle» landet rundt i valgkampen.

– Formålet er å reise rundt og treffe medlemmer og tillitsvalgte og rett og slett snakke med folk. Høre hvilke saker de er opptatt av lokalt i valgkampen, og oppfordre folk til å bruke stemmeretten sin, sier Følsvik.

SJÅFØREN PÅ BUSSEN: ...sier «ta plass bak!» Kunnskapsminister Tonje Brenna satt seg bakerst i bussen (der de kule sitter) da hun møtte LO-sjef Peggy Hessen Følsvik på Norway Cup for å presentere bussen.

– Dere stiller bussen til disposisjon for Arbeiderpartipolitikere, er det sånn å forstå?

– Nei, det er nok ikke helt rett inntrykk. Vi kjører bussen med LO-folk og de som har lyst, inviterer vi ombord. Da er vi blant annet så heldige at vi får med oss statsministeren og Tonje Brenna blant andre, svarer Følsvik og understreker:

– Det er også andre politikere fra venstresiden som er velkommen når vi er ute og ruller.

SLAGORD: Større. Sterkere. Sammen, er hovedbudskapet på LO-bussen.

LO-sjefen forteller VG at det slett ikke er billig med valgkampbuss:

– Omtrent 300.000 koster det å kjøre den i 16 dager, som er det vi har planlagt. Vi kjører ikke hele valgkampen.

VG skrev mandag at LOs og Fellesforbundets valgkampanje for rødgrønn seier ved valget, kan innebære at Ap og de andre rødgrønne partiene som blir profilert gjennom LO-tillitsvalgte som stiller på rødgrønne kommunevalgslister må innrapportere det som partistøtte.

PEGGY PÅ BUSSEN: Sier at hun ikke tror buss-rulling med Ap-topper ombord vil skape rapporteringsproblemer for Ap.

– Vil ikke en slik buss-støtte også kunne bety at Ap må innrapportere skyssen som partistøtte?

– Det tror jeg ikke. Dette er en buss som LO kjører for egen regning rettet mot våre medlemmer og tillitsvalgte. Så vi kommer ikke i konflikt med noe regelverk på valgkampstøtte. Det skal mye til for at Valglovnemnda reagerer på dette, mener LO-lederen.

Hun får full støtte fra Ap-nestleder Brenna:

– Åpenhet er jo bra; rapportering om hvem som sponser og samarbeider og hvem som mottar penger, det er vi for. Samarbeidet mellom LO og Ap har vart i godt over 100 år. Alle vet om det, vi er åpne om det. Det er ikke noe muffens med det samarbeidet, sier Brenna.

– Planlegger du selv å rulle med LO-bussen?

– De har invitert meg, men akkurat hvor og når, det vet jeg ikke.

Brenna sier også at hun ikke er redd for reaksjoner fra høyresiden:

– Hvis høyresiden er irritert på oss, da treffer vi riktig.

– MUFFENS: Brenna mener det foregår verre ting på borgerlig side.

– Veldig fresh

– Tenker dere på at dette kan være nok et uttrykk for for tette bånd mellom LO og Ap?

– Nei. Det reflekterer vi ikke over. Vi har et flertall i LO-kongressen vår som legger grunnlag for det, sier Følsvik, som i kraft av å være LO-leder, sitter i Aps sentralstyre.

Igjen er Brenna kjapp med å støtte Følsvik:

– Det som er muffens er de andre typene sponsing på borgerlig side, blant annet «Aksjon for borgerlig valgseier» – hvem er det? Hvem gir de summene? Det er helt ok å være kritisk til LO-Ap-samarbeidet, men å være kritisk fordi det ikke er åpent og ute i dagen, det er bomskudd.

På ferden gjennom Oslo onsdag, traff vi på næringsminister og Ap-nestleder Jan Christian Vestre.

– Hva synes du om busstilbudet til LO?

– Det synes jeg er utmerket. Det er veldig bra at LO er rundt om og snakker med folk og møter velgere og forteller hva dette valget handler om, svarer Vestre og legger til:

– Og så synes jeg at bussen er veldig cool. Den er veldig cool – ja, den er veldig fresh.

KLAR: Vestre er klar for rulling i LO-bussen.

– Planer du selv å rulle med LO?

– Ja, nå er jeg med Peggy her, og så lurer jeg på om vi møtes på Notodden.

Høyre har i mange år hatt sin Høyre-buss – eller Erna-buss – som har blitt fylt opp av sentrale og lokale politikere – og journalister – som har fartet land og strand rundt.

ERNA-BUSSEN: Erna Solberg står og tar inn tegningen av seg selv på Høyres nye valgkampbuss, som hun for tiden er på valgkamptur med, på Østlandet og Sørlandet. Hun har brukt buss i de siste valgkampene. Nå er den gamle byttet ut med en ny, med salong bakerst i bussen. Kult!

I stortingsvalgkampen for to år siden, busset blant annet Høyre-leder Solberg fra Oslo til Kristiansand, Bergen, Ålesund og til Trondheim.

Vestre er ikke bekymret over at det kommer kritikk fra høyresiden:

– De har sin egen buss med sine givere. Jeg tror for å være helt ærlig at det viktigste til valget er å møte folk. Da mener jeg både den bussen og valgkampen vi driver er veldig viktig.

VALGPRAT: Ap-nestleder og næringsminister Jan Christian Vestre i passiar med LO-lederen.

– Helt nytt nivå

Frps generalsekretær, Finn Egil Holm, sier LO og Ap må tåle kritikk.

– LO og Ap har som kjent et omfattende samrøre. Det er et bytteforhold mellom LO & Co og Ap mellom penger og daglig innflytelse. Det handler om møte-, tale-, forslags- og stemmerett i partiets organer og verv som følge av representasjon. Så kommer pengene den andre veien, sier han.

Holm sier bussen topper det hele.

– Nå tar de det hele til et nytt nivå ved at LO setter i gang en egen kampanjebuss for å drive aktiv valgkamp for Ap og deres kandidater. Vi har tidligere sett at fagforeninger kjøper annonser for partier/kandidater som ikke rapporteres. Trolig må du være ansatt på Youngstorget for å ikke å forstå at denne elleville samrøren som nå foregår både representerer en stor demokratisk utfordring og er rapporteringspliktig som bidrag til Arbeiderpartiets valgkamp.

AVVISER: Frps generalsekretær avviser at de har gjort noe galt ved å ta imot fem millioner kroner, fra givere omverdenen ikke vet hvem er.

Han legger til:

– Jeg begynner snart å lure på om LO og Aps holdning til partiloven best kan oppsummeres med: «Vi er alle like – men noen er likere enn andre».

– De refererer til Aksjonen for borgerlig valgseier, som har anonyme givere, som dere har sagt ja til å motta fem millioner kroner fra: At det er det som virkelig er muffens, som Brenna uttrykker det?

– Det er et avklart forhold at alle bidrag FrP tar i mot, er fullt lovlige.