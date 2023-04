HEKK TIL BESVÆR: Ifølge fylkeskommunen er truer hekken trafikksikkerheten.

Eier tilbys 50.000 kroner for å fjerne denne hekken

Tujahekken har vokst seg så stor at den er i konflikt med trafikksikkerheten. Nå vil Vestfold og Telemark fylkeskommune gjøre noe med den.

Kortversjonen En tujahekk i Skien har skapt irritasjon over flere år og nå tilbyr Vestfold og Telemark fylkeskommune grunneieren 50.000 kroner for å fjerne eller flytte den.

Hekken, som er rundt 5 meter høy og 50 meter lang, kommer i konflikt med trafikksikkerheten på fylkesveien den grenser til, mener fylkeskommunen. Vis mer

I Skien har en tujahekk ført til irritasjon over flere år. Nå har fylkeskommunen tilbudt grunneieren 50.000 kroner for å fjerne eller flytte hekken. Fylkeskommunen vil også dekke kostnadene det medfører.

Årsaken: Fylkeskommunen mener hekken er i konflikt med trafikksikkerheten på fylkesveien den grenser til. De siste årene har hekken vokst seg større og større.

– Det er ikke akkurat en ung hekk, sier gårdeier Knut Vasdal til VG.

Sagaen om hekken startet i 1991. Vasdal hadde kjøpt gården i Skien ett år tidligere, og fant ut at det var salg på hekkplanter på et hagesenter i nærheten.

– Og plutselig ser jeg svigermor komme kjørende inn på tunet i en liten Nissan. Hun og kona mi hadde stappet, jeg tror det var 100 hekkeplanter, inn i den bilen. Det tøyt ut i alle retninger. Det var starten på den hekken.

– Har vært litt murringer

Vasdal anslår at hekken nå er rundt fem meter høy og omtrent 50 meter lang.

Etter fylkeskommunens vurdering berører hekken trakksikkerheten, skriver Telemarksavisa som først omtalte saken. Det viser til at hekken er i konflikt med generell stoppsikt, frisikt i kryss og frisikt i avkjørsel.

Vasdal sier at diskusjonene begynte for ganske mange år siden, men at fylkeskommunen de siste årene har overtatt saken fra Statens vegvesen. Han sier også at han har flyttet hekken tidligere etter pålegg fra sistnevnte.

– Det har vært litt murringer blant folk, sier han.

Gårdeieren sier det har vært uklart hvorvidt hekken på hans grunn eller på fylkeskommunens grunn, og at de målte opp grensene for et par år siden.

Nær en løsning

Han er klar på at han fremdeles ønsker en hekk på eiendommen fordi han ønsker et skille til veien - av hensyn til støy og innsyn. Vasdal sier han har en grei dialog med fylkeskommunen og at de er i ferd med å lande en løsning.

– Spørsmålet nå er hvor nært veien hekken kan stå.

Han har forståelse for fylkeskommunens syn, men er usikker på om fjerning av hekk vil bedre trafikksikkerheten.

Ifølge fylkeskommunen står mesteparten av hekken på deres eiendom, mens deler av den står i eiendomsgrensen og på Vasdals tomt.

Fylkeskommunen varsler at de snarlig vil fjerne den delen av hekken som ligger på deres eiendom, skriver Telemarksavisa. Men siden de også mener det er nødvendig å få bort hekk som står i grenselinjen og på Vasdals eiendom, ber de om tillatelse fra grunneieren til å gjøre dette.

– Et slikt samtykke vil være basert på frivillighet, heter det i skrivet fra fylkeskommunen.

