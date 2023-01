ULYKKE: En kvinne omkom etter at byggekranen veltet i vindkastene og knuste taket på Melhustorget.

Nina Lise Berg (56) døde på jobb da kran veltet: − Positiv og omsorgsfull

Nina Lise Berg var alene på jobb i butikken til Falkanger Sko, da kranen falt og forårsaket store skader på andre etasje i kjøpesenteret i Melhus.

– Jeg har bare godt å si om Nina. Hun var positiv, omsorgsfull og godt likt blant alle hun hadde lederansvar for, sier Thor Arne Falkanger til VG.

Han er eier og styreleder i Falkanger Sko, som har tolv butikker.

– Nina hadde lederansvar hos oss i ni år. Hun var en dyktig og ambisiøs butikkleder som gjorde en god jobb, sier Falkanger.

Nina Lise Berg bodde i Trondheim. Hun jobbet for Falkanger Sko i drøyt 16 år. De siste to årene var hun butikkleder på Melhus.

Det var Adresseavisen som først offentliggjorde navnet. Avdøde etterlater seg ektemann og tre barn.

SKADET: En døde og to ble lettere skadet i kranvelten. Her føres en av de skadede ut på båre.

Markedsansvarlig ved Melhustorget Tone Moum Drazkowski uttaler at avdøde var fantastisk hyggelig, alltid blid og glad.

– Hennes smittende og alltid tilstedeværende smil er beskrevet av våre mange ansatte på huset, skriver Drazkowski til VG.

Senteret stengt

Hun legger til at Berg var en meget dyktig og engasjert butikksjef som vil bli dypt savnet av alle ansatte på Melhustorget.

Kjøpesenteret er stengt etter kranulykken. 300 ansatte er flyttet til andre butikkfilialer eller permittert.

Thor Arne Falkanger har ikke fått tilgang til butikklokalene, men har inntrykk av at ødeleggelsene er store etter at kranen gikk gjennom taket.

– Ubeskrivelig smell

Tettstedet Melhus ligger langs E6 sør for Trondheim. Kranen var reist i forbindelse med bolig- og kjøpesenterutvikling på Melhustorget.

I alt er planen å bygge 330 leiligheter over og omkring kjøpesenteret.

Ulykken skjedde klokken 09.10, like etter åpningstid. Ansatte på senteret fortalte om et ubeskrivelig smell.

Den 60–70 meter høye kranen var ikke i bruk grunnet sterk vind.

Ulykken etterforskes

Direktør hos entreprenøren Hent AS Ben-Stian Unhjem sa at det var et voldsomt syn å se en så stor kran ligge brettet over et kjøpesenter.

– Kranen skal etter vårt syn tåle værforholdene den blir utsatt for, fremholdt Unhjem, som er ansvarlig for prosjektgjennomføring i selskapet.

Trøndelag politidistrikt og Arbeidstilsynet etterforsker ulykken.

– Med bakgrunn i sakens omfang vil det ta tid å klarlegge eventuelle straffbare forhold, sier påtaleansvarlig Karin Hvidsten Roven.