NRK: Arfan Bhatti siktet for medvirkning til grov terror

Islamisten er siktet for hele fem forhold etter masseskytingen i Oslo i juni. Bhatti risikerer 30 års fengsel hvis han blir utlevert til Norge, skriver kanalen.

I tillegg er Arfan Bhatti (45) siktet for fire andre forhold: Medvirkning til drap, medvirkning til drapsforsøk, terrorforbund og drapsforbund.

Det forteller politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt til NRK lørdag formiddag.

– Jeg har ingen kommentar til saken, sier Bhattis forsvarer Svein Holden til VG lørdag ettermiddag.

Bhatti har vært internasjonalt etterlyst siden 23. september. Den kjente ekstremisten har vært kjent for politiet i minst 30 år.

VG publiserte i midten av januar avsløringen om at en agent på oppdrag for Etterretningstjenesten i en undercover-operasjon ble varslet om planer for et terrorangrep mot Skandinavia, seks dager før terroren rammet Oslo 25. juni i fjor.

Da gikk alarmen, og E-tjenesten varslet videre til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

De hadde ikke nøyaktige opplysninger om sted, tid eller navnet på den eller de som skulle gjennomføre det mulige angrepet. Men PST kom på sporet av et nettverk rundt Bhatti. Den terrorsiktede Zaniar Matapour (43) var en del av dette nettverket, har VG fått opplyst.

