Fra venstre: Forsvarssjefen kone, oberstløytnant Linn Therece Johansen Kristoffersen, forsvarssjef Eirik Kristoffersen og brigader Frode Kristoffersen, som er forsvarssjefen bror.

Forsvarssjefen sa han var samboer – snur etter spørsmål om skatt

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sa han var samboer. Nå sier han noe annet – etter at ekteparet har fått spørsmål om skatt.

I mai 2020 ble det offentlig kjent at Eirik Kristoffersen skulle bli forsvarssjef.

Kristoffersen flyttet ved tiltredelsen inn i den påkostede kommandantboligen på Akershus festning.

Fem dager før nyheten sprakk, inngikk forsvarssjefens forlovede, oberstløytnant Linn Therece Johansen Kristoffersen, en avtale med forsvarssjefens eneste bror:

For 10.000 kroner i måneden skulle Frode Kristoffersen leie et rom i hennes leilighet i Oslo som pendlerbolig.

FORSVARSSJEFENS BOLIG: Kommandantboligen på Akershus festning.

Da forsvarssjefen flyttet inn i kommandantboligen på Akershus festning, forteller kona at hun i stedet ble boende i den 53-kvadratmeter store leiligheten på Bislett, med ett soverom, der forsvarssjefens bror også var leietager.

Opplysningen om at hun ble boende er avgjørende for at hun året etter kunne selge boligen uten å skatte av milliongevinsten.

Hadde hun flyttet sammen med forsvarssjefen i kommandantboligen, skulle hun betalt 605.000 kroner i skatt på salget.

Eirik Kristoffersen stilte sommeren 2020 opp i en rekke intervjuer, der han fortalte at han var samboer med forloveden.

Blant flere intervjuer der det samme kom frem, var disse to:

Den 26. august lager NRK et portrettintervju med forsvarssjefen på Akershus festning. Der omtales de to som samboere, og morgenrutinene deres beskrives.

Den 16. august skriver Fremover , lokalavisen fra forsvarssjefens hjemsted Narvik, at Johansen er samboer med Linn Therece.

Nå snur forsvarssjefen:

– Bruken av begrepet «samboer» har vært upresis, det ville vært mer riktig å si «forlovede», skriver forsvarssjef Eirik Kristoffersen i en e-post til VG.

E-posten er sendt fra kommunikasjonsavdelingen til Forsvaret, som også videreformidler svarene til Frode Kristoffersen og Linn Therece Johansen Kristoffersen.

PLANTEGNING: Her opplyser forsvarssjefens kone at hun bodde og samtidig leide ut ett rom til sin svigerbror.

En på soverommet og en i stua

Forsvarssjefens bror, Frode Kristoffersen, hadde en toppstilling i Etterretningstjenesten da leieavtalen ble inngått. Han hadde rett på pendlerbolig mens han jobbet i Oslo.

Han betalte 10.000 kroner i måneden.

Regningen, som til sammen kom på 160.000 kroner for 16 måneder, tok Forsvaret.

De to svigersøsknene bodde ni måneder sammen i den 53 kvadratmeter store leiligheten, opplyser Linn Therece Johansen Kristoffersen til VG.

BRØDRE: Frode Kristoffersen (venstre) og Eirik Kristoffersen bekler begge høye stillinger i Forsvaret.

– Leiligheten har bare ett soverom. Hvordan løste dere det praktisk å bo der samtidig?

– Begge var mye borte. Frode Kristoffersen dro hjem til Elverum så ofte han kunne. Når begge var i leiligheten samtidig ble stuen brukt til overnatting, skriver Linn Therece Johansen Kristoffersen.

Leietager Frode Kristoffersen, som i dag er nestkommanderende i Forsvarets spesialstyrker, sier ordningen «fungerte fint».

– Jeg reiste hjem til Elverum så ofte jeg kunne, gjerne flere ganger i uken, skriver Kristoffersen.

Solgte skattefritt

Hvor forsvarssjefens forlovede bodde, har betydning for skatteseddelen hennes:

Da hun solgte leiligheten og avsluttet leiekontrakten med svigerbroren høsten 2021, fikk hun en gevinst på 2,75 millioner kroner. Den skattet hun ikke av, opplyser hun til VG.

Begrunnelsen for det, er at hun har bodd i leiligheten samtidig som hun leide ut et rom til svigerbroren.

For å kunne selge leiligheten uten å skatte av gevinsten, må hun ha bodd i leiligheten i minst 12 av de siste 24 månedene.

Hvis ikke skulle gevinsten utløst en skatteregning på 605.000 kroner.

PÅKOSTET: Kommandantboligen ble pusset opp for 20 millioner kroner i 2011. Oppussingen ble gjort både i representasjonsdelen i første etasje, som vises her, og forsvarssjefens private bolig i andre og tredje etasje.

VG har konfrontert forsvarssjefen med at det i en rekke intervjuer med ham kommer frem at han og forloveden var samboere, i samme periode som hun sier at hun bodde med svigerbroren.

Nå sier forsvarssjefen altså at han uttalte seg upresist til media sommeren 2020.

VG har spurt både Linn Therece Johansen Kristoffersen og forsvarssjefen om de har diskutert skattespørsmålene ved salg av bolig seg imellom.

– Jeg kan ikke erindre noen spesifikke diskusjoner om skattespørsmål knyttet til utleie, men jeg vil anta at dette var et tema i forbindelse med innlevering av hennes selvangivelse for skatteåret 2021, skriver forsvarssjefen.

– Det har ikke vært noen utpregede diskusjoner om skattespørsmål, skriver kona hans.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post