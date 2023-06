STØRST: Erna har all grunn til å smile. Høyre kan gjøre sitt beste kommunevalg noensinne.

Nye knalltall for Høyre på VG-måling: − Jøye meg!

Høyre ligger an til å gjøre et brakvalg i høstens kommunevalg. Det viser tall fra VGs ferske meningsmåling. Men ekspert mener likevel mye kan skje før den tid.

Høyres oppslutning ligger rundt 30 prosent for både kommune- og stortingsvalg, ifølge VGs ferske meningsmåling, mens Arbeiderpartiet har 22 prosent oppslutning.

Ifølge målingen går Senterpartiet tilbake 1,7 prosent til 8,7 prosent totalt.

Endringer fra kommunevalget i 2019: Høyre økt med nesten ti prosent, Arbeiderpartiet ned to prosent, og Senterpartiet mistet nærmere seks prosent.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har nå ordføreren i rundt 80 prosent av norske kommuner, og forsker mener det kan gi en fordel inn mot kommunevalget.

Kommunevalget finner sted til høsten, mens nytt stortingsvalg er først i 2025, og eksperter påpeker at det fortsatt er tid for store endringer.

Den nyeste VG-målingen viser kun små variasjoner fra forrige partibarometer i mai. Høyres oppslutning ligger rundt 30 prosent for både kommune- og stortingsvalg, mens Arbeiderpartiet ligger på 22 prosent.

For Senterpartiet gikk tallene oppover i mai, men dette har snudd den siste måneden. De går tilbake 1,7 prosent til 8,7 prosent totalt.

Sammenligner man derimot tallene med kommunevalget i 2019, har Høyre økt med nesten ti prosent, Arbeiderpartiet går ned to prosent, mens Senterpartiet har mistet nærmere seks prosent oppslutning.

Hva ville velgerne stemt hvis det var kommunevalg i morgen? Se VGs ferske tall her:

Info Hovedfunnene i undersøkelsen - kommunevalg Sp synker fra 10,4 prosent i mai til 8,7 prosent i juni. Det er en liten nedgang etter det store hoppet fra april til mai, hvor partiet steg 3,7 prosent. Ved forrige kommunevalg fikk Sp 14,4 prosentpoeng.

Ap fortsetter å synke, men kun fra 22,1 prosent til 22,0 prosent. Jonas Gahr Støre har som mål å overgå resultatet fra 2019, hvor Ap fikk 24,8 prosent oppslutning.

Høyre leder, men har stagnert mot sommeren og sunket til 29,8 prosent. Dette er likevel et stort hopp fra kommunevalget i 2019, da Høyre fikk 20,0 prosent.

Venstre stiger fra 3,7 i mai til 4,8 prosent i juni, mens Rødt går fra 3,8 til 4,4 prosentpoeng.

Industri- og næringspartiet (INP) sank fra 2,1 i april til 0,2 i mai, men har nå klatret opp til 2,9 prosent. Undersøkelsen er utført av Respons Analyse. Vis mer

– Jøye meg! Dette er jo utrolig fine tall for Høyre, sier partileder Erna Solberg til VG.

Hun sier hun håper flest mulig ønsker seg en Høyre-ordfører til å styre utviklingen i byen eller bygden sin.

I dag har Arbeiderpartiet og Senterpartiet samlet ordføreren i rundt 80 prosent av norske kommuner. Det forteller førsteamanuensis i statsvitenskap ved UiT, Jonas Stein til VG. Blant disse kommunene er også Norges største byer, der Ap har ordfører eller byrådsleder.

Arbeiderpartiet sitter med makten i blant annet Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger - disse posisjonene kan ryke.

Samtidig mener Johannes Bergh, forskingsleder for politikk, demokrati og sivilsamfunn ved Institutt for Samfunnsforskning, at ordførerposisjonene kan gi Ap og Sp en fordel inn mot kommunevalget.

– Selv om regjeringen ikke er så populær, kan de ha lokale populære politikere som kan gjøre et godt valg, sier han.

VG har også spurt velgerne hva de ville stemt dersom det var stortingsvalg i morgen.

Se resultatet her:

Info Hovedfunnene i undersøkelsen - stortingsvalg Det er fortsatt borgerlig flertall, borgerlig flertall, Høyre, FrP og KrF regnes som de borgerlige partiene i Norge. med 90 plasser på Stortinget, mot 77 for de rødgrønne rødgrønne Til de rødgrønne partiene regnes Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne. . Det er fire færre plasser for den blå siden enn i mai

Det skyldes at Høyre fortsatt er i ledelsen med 32,1 prosent. Samtidig synker den borgerlige siden ettersom Frp synker også kraftig, fra 14,2 prosent i mai til 10,7 prosent i juni.

Ap går også forsiktig frem, fra 19,5 i mai til 19,8 i mai. Ved valget i 2019 var prosentadelen 26,3.

Sp sliter imidlertid fortsatt på Stortingsnivå i forhold til kommunenivå. De fikk 13,5 prosent ved stortingsvalget i 2021 og har nå sunket til 5,7 prosent.

SV var utsatt for et fall fra mars til mai, men har nå steget til 9,2 prosent.

MDG stiger fra 3,1 til 3,7 prosent, men er fortsatt under sperregrensen.

Mens Industri- og næringspartiet (INP) ville fått null mandater i mai, ligger de nå an til å få to. Vis mer

– Med disse tallene ville valgresultatet vært blant de beste for Høyre noensinne - både på kommune- og stortingsvalg, sier Stein.

Han understreker imidlertid at ting endrer seg raskt i politikkens verden. Til høsten er det kommunevalg, mens nytt stortingsvalg er først i 2025.

MYE KAN SKJE: Det mener Førsteamanuensis i statsvitenskap ved UiT, Jonas Stein.

– Det man ofte ser er at de som ligger veldig høyt før sommeren dabber litt av. Det er ikke nødvendigvis fordi de gjør noe feil i valgkampen, men fordi andre partier ikke er helt fullmobilisert enda, forklarer Stein.

– Jo nærmere vi kommer valget, jo mer vil de ulike partiene fokusere på lokale saker, i tillegg til det store maskineriet.

– Det som er interessant nå, er at Ap og Sp gjør det bedre på kommunenivå enn i Stortinget.

JOKER: Forskningsleder ved Institutt for Samfunnsforskning, Johannes Bergh, trekker også frem fremgangen til Industri- og næringspartiet som interessant.

Bergh trekker også frem at Rødt og SV gjør det bra på målingene, mens de borgerlige partiene utenom Høyre, ikke gjør det fullt så godt.

Han er enig med Stein i at det fortsatt kan komme store endringer i tiden fremover. Han trekker blant annet frem at bompengepartiene kom overraskende i forrige kommunevalg.

– Samtidig har det vært en ganske stabil situasjon i norsk politikk lenge, og en stabilt dårlig situasjon for Arbeiderpartiet og Senterpartiet, sier han.

TROA: Tonje Brenna har troa. Kunnskapsministeren skal forsøke å gjenvinne velgernes tillit før valget i høst.

Kunnskapsminister og nestleder i Arbeiderpartiet, Tonje Brenna sier til VG at hun har troen på at Arbeiderpartiet skal gjenvinne velgerens tillit ved høstens valg.

– Nå gjelder det å jobbe beinhardt fremover, sier hun.

