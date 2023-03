Bergstø angriper skatteflyktninger: − Røkke kan ryke og reise!

GARDERMOEN (VG) Kirsti Bergstø (SV) går til angrep mot «arbeidslinja» i norsk politikk, og går til angrep mot milliardær Kjell Inge Røkke i sin første landsmøtetale.

Kirsti Bergstø holder søndag sin første tale til SVs landsmøte som partileder. Hun sender en hilsen til de rike skatteflyktningene som har tatt med seg formuen og reist til utlandet.

Spesielt Aker-milliardær Kjell Inge Røkke får en egen hilsen fra SV-lederen.

– Røkke ranet kysten og stakk av til Sveits. Han kan ryke og reise for min del!

– Men kvotene og verdiene som fellesskapet har sikret, de må bli, sa hun.

Røkke er Norges syvende rikeste, ifølge Kapital, og er god for over 45 milliarder kroner.

Vil vrake arbeidslinja

Den ferske SV-lederen har også en beskjed til statsminister Jonas Gahr Støre:

– Bli med å øke ytelsene. Bli med å vrake den feilslåtte arbeidslinja.

«Arbeidslinja» er en rettesnor for norsk velferdspolitikk. Det handler om å få flest mulig folk i arbeid, og at «det skal lønne seg å arbeide».

– Vi er alle enige om at arbeid og aktivitet er bra, men den såkalte arbeidslinja har blitt ei fattigdomsfelle. I mange år har de største partiene vært mer redd for at noen skal få litt for mye i trygd enn for at folk skal leve i fattigdom, sier hun.

– Mantraet om at «Det skal lønne seg å jobbe» hjelper lite som begrunnelse for lave ytelser for folk som faktisk ikke kan jobbe.

NYE TONER: Kirsti Bergstø går hardt ut mot arbeidslinja i norsk politikk.

– Hjul i stedet for bein

SV-lederen mener at dersom det ikke lønner seg for noen å jobbe, så er det lønna som er for lav, ikke trygden som er for høy

– Det gjør ikke sjuke folk friske, det gjør sjuke folk fattige. Derfor må vi ha ytelser å leve av.

Bergstø sier hun vil ha et mer inkluderende arbeidsliv.

– Et reelt inkluderende arbeidsliv som slipp flere til og ikke stenger folk ute om man har hjul i stedet for bein eller stokk til å se med.

– Vi må få vekk arbeidslinja som straffer de som ikke kan, og skape et arbeidsliv som slipper alle som ønsker det frem.

Lang SV-karriere

Kirsti Bergstø (41) var den eneste kandidaten for å ta over etter Audun Lysbakken (45) som SV-leder – etter at Kari Elisabeth Kaski (35) trakk seg fra lederkampen i starten av januar.

Hun er stortingsrepresentant, utdannet barnevernspedagog, oppvokst i Nesseby i Finnmark og nå bosatt i Nittedal i Akershus.

Bergstø har vært leder av Sosialistisk Ungdom fra 2006 til 2008 og nestleder i SV siden 2017.

Den nye lederen var Audun Lysbakkens statssekretær fra 2010 til 2012, da han var barne-, familie- og likestillingsminister. Både Lysbakken og Bergstø gikk av i mars 2012 etter at Dagbladets avslørte at en undergruppe av SVs ungdomsparti SU, Jenteforsvaret, hadde fått tildelt 154.000 kroner av deres departement.