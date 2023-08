KIWI: Fra mandag blir fisken billigere her. Spørsmålet er om konkurrentene Coop Extra og Rema følger etter.

Kiwi kutter momsen på fisk – ber regjeringen følge etter

Fra mandag blir det 15 prosent billigere å kjøpe laks og fiskepinner hos butikkgiganten.

– Vi kutter prisen tilsvarende momsen på all fersk og frossen fisk frem til 1. oktober, opplyser Kiwis kommunikasjonsdirektør Kristine Arvin til VG, og sier de slår et slag for folkehelsen.

Dette føyer seg inn i rekken av flere grep Kiwi har tatt det siste året, med prisfrysen i februar som det største. Da valgte Kiwi å droppe prishoppet som skjer 1. februar hvert år (når leverandørene øker prisene inn til butikk). De andre kjedene Coop Extra og Rema fulgte etter.

SE TORSKEN: Kiwi mener regjeringen bør gjøre fisken billigere for folk.

Flere Kiwi-grep

Økonomer mener prisfrysen til og med kan ha hatt innvirkning på boligrenten – fordi matprisene holdt seg kunstig lave.

Kiwi fikk også tidenes kundevekst på grunn av februargrepet.

– Dere gjør vel også dette for å få flere kunder i butikk?

– Ja, det vil vi selvfølgelig, vi legger ikke skjul på at vi driver butikk.

KIWI: Kommunikasjonsdirektør Kristine Arvin.

Kiwi sier dette grepet koster dem dyrt.

– Men dette gjør vi for å bevise for våre politikere det vi allerede vet: Jo lavere prisen er, jo mer fisk spiser vi. Målet vårt er at politikerne fjerner momsen på sunne varer permanent.

– Tar dere opp prisene på andre ting for å dekke tapet på momskuttet?

– Nei, det gjør vi ikke.

Kiwi ser at fiskesalget har gått ned det siste året – fisken har blitt dyrere og folk har fått dårligere råd.

Prisøkningen på fisk kan du se i grafen under. Det er spesielt fersk laks som har steget ekstremt i pris. Trykker du på fem eller ti år, kan du også se økningen over tid.

Arvin mener de ikke har økt fortjenesten på fisk og at det er prisen inn til dem som har hoppet i pris.

– Fisk er ikke en lukrativ vare å selge, men for staten er den det fordi de får 15 prosent i momsinntekter. Vi har regnet på det, og med de økte inntektene staten har fått med økte priser, kunne de finansiert et momskutt – det mener vi hadde vært god investering i folkehelse.

SUNT: Nå blir fiskegrateng-middagen litt billigere.

Kiwi kuttet også moms på fisk i 2019 og da økte salget med 42 prosent på noen uker.

– Hvis de mener alvor, bør de legge til rette for at man kan ta sunne valg. Verken nåværende eller tidligere regjeringer har fulgt opp, så denne oppfordringen går ut til alle partier.

– Har dere økt prisene på fisk mer enn dere har trengt det siste året?

– Nei, det har vi ikke. Vi har fått flere store og ekstraordinære prisøkninger det siste året.

Her er noen tips til hvordan du kan gjøre handleturen billigere:

