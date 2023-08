Knivstikkingen på Universitetet i Oslo: Siktede er avhørt

Mannen i 20-årene, en student, nekter straffskyld for drapsforsøk. To kvinnelige lærere er skadet, en av dem alvorlig.

Han er pågrepet og fremstilles for varetektsfengsling lørdag, melder politiet i en pressemelding.

Politiet har gjennomført innledende avhør av siktede. Avhørene fortsetter fredag formiddag, opplyser forsvarer Petar Sekulic til VG.







Det var torsdag kveld at politiet rykket ut til en knivstikking i et bygg tilknyttet Universitetet i Oslo (UiO) på Majorstua.

To kvinnelige lærere er skadet, hvorav en av dem er på sykehus med alvorlige skader.

– Skadeomfanget er fortsatt uavklart, forteller politiadvokat Lisbeth Ravlo Backe til VG.

Den andre kvinnen ble kjørt til legevakt med lettere skader. Begge to vil få oppnevnt en bistandsadvokat, opplyser Backe.

– Det er gjennomført flere vitneavhør. Når det gjelder foranledningen for hendelsen så er det for tidlig å si noe om dette på nåværende tidspunkt, skriver politiet i pressemeldingen.

Politiet opplyser at den siktede mannen ikke er tidligere kjent for dem.

– Dramatisk i en studiestart

– Dette er vanskelig og en spesiell episode. Mange føler det sterkt i dag, sier UiO-rektor Svein Stølen om knivstikkingen torsdag kveld.

Universitetsledelsen fokuserer nå på å ivareta studenter og ansatte. Fredag avholdes det flere informasjonsmøter.

– Vi snakker om saken og gi tilbud til dem som trenger det. Vi må skape trygghet og gjenopprette ro, sier Stølen til VG.

– Det er klart at dette er dramatisk i en studiestart. Vi er opptatte av å understreke at Universitetet i Oslo er et trygt sted, sier Stølen.