BÅTEN: Her er båten fra nattens tragiske ulykke. Den vil bli sendt til Bodø for videre undersøkelser.

Tre tragiske dødsulykker rammer det lille lokalsamfunnet: − Andre ting blir meningsløst

Meløy kommune er blitt rammet av tre tragiske ulykker i sommer, senest da en båt med ni personer gikk på land natt til lørdag. Totalt har fire unge personer fra kommunen mistet livet.

Det lille lokalsamfunnet er sterkt preget i det som har vært en tragisk sommer.

Natt til lørdag omkom to unge personer i en båtulykke. Totalt ni personer var involvert i ulykken.

Dette er den tredje dødsulykken i sommer hvor personer fra Meløy er involvert. På en pressekonferanse lørdag formiddag, sa ordfører Sigurd Stormo, at meløyfjæringene tar vare på hverandre.

Det bor litt over 6000 personer i kommunen.

– Igjen er vi rammet av en tragisk ulykke. Dette er den tredje ulykken som rammer oss nå i sommer. Vi har mistet fire unge i tragiske ulykker. Jeg vet at meløyfjæringene tar vare på hverandre og viser hverandre omsorg i denne vanskelige tiden, sa en sterkt preget ordfører på pressekonferansen.

STERKT PREGET: Ordfører i Meløy kommune, Sigurd Stormo, er sterkt preget etter lørdagens ulykke.

Kantret båt

Politiet fikk først melding om den kantrede båten klokken 01.18 natt til lørdag.

Det var en av de involverte som meldte fra.

Politiet forteller om en dramatisk redningsaksjon hvor det var usikkert hvor mange som var involvert.

– Man gjorde raskt funn av syv personer, forteller innsatsleder Jon-Inge Moen under pressekonferansen lørdag morgen.

Han forklarer at de to andre ble funnet en kort stund senere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men livene sto ikke til å redde.

De to ble erklært død på stedet.

Mer enn fem båter, både sivile og profesjonelle, bidro i arbeidet, forteller politiet. I tillegg jobbet redningsdykkere og luftambulanse på stedet.

Klokken 02.49 hadde politiet kontroll på alle involverte.

– Veldig tungt

Ordfører Stormo sier til VG at slike ulykker påvirker samfunnet i stor grad. Spesielt når det gjelder såpass mange familier.

– Det er selvfølgelig veldig tungt når slike ting skjer. Vår rolle er å ivareta de som er rammet og berørt. Andre ting blir meningsløst når slike ting skjer.

De pårørende etter lørdagens ulykke blir ivaretatt av kommunen.

– Det er stort ungdomsmiljø som nå er preget.

Kvinne i 30-årene

20. juni omkom en kvinne i 30-årene i en trafikkulykke på Meløy.

Ulykken skjedde da en personbil og en trailer kolliderte. Kvinnen fikk livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto dessverre ikke til å redde. Hun ble erklært død på stedet av en lege.

Et barn var også i personbilen, og var i familie med kvinnen. Barnet overlevde ulykken. Føreren av traileren kom fysisk uskadet fra ulykken.

OMKOM: Her fra trafikkulykken i juni hvor en kvinne i 30-årene omkom.

Vokste opp på Meløy

Stian Brandal og Tonje Olsen Jacobsen omkom i en trafikkulykke på E6 i Saltdal lørdag 15. juli.

Jacobsen er født og oppvokst på Meløy.

De to omkomne befant seg i to ulike personbiler da ulykken skjedde.

– Foreløpige undersøkelser på stedet sett sammen med vitneforklaringer tyder på at en personbil har kommet over i motsatt kjørefelt. Her har møtende personbil forsøkt å styre unna, men ikke rukket dette, med den følge at bilene kolliderte front mot front på passasjersiden på begge bilene, het det i politiets pressemelding etter ulykken.

Politiet skrev videre at bak frontkollisjonen kom en annen personbil, hvor føreren klarte å svinge bilen sin ut i grøften. I bilen var to voksne og et barn – alle fysisk uskadet.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post