Vannstanden i Drammen har toppet «Hans»

Øker vannet med 30 centimeter til, vil det overstige flomvernet. Det kan i så fall få store konsekvenser, sier flomvakt i NVE Elise Trondsen.

Etter en helg med styrtregn, flom og farevarsler, fortsetter vannstanden å stige flere steder på Østlandet.

Søndag ble varselet oppjustert til rødt for deler av Drammensvassdraget: Randsfjorden, Tyrifjorden og Sperillen. Det røde varselet gjelder frem til tirsdag morgen.

I Mjøndalen, på sørsiden av Drammenselva, er vannstanden mandag ettermiddag høyere enn den var da ekstremværet «Hans» herjet for tre uker siden.

Det bekrefter flomvakt i NVE NVE Norges vassdrags- og energidirektoratElise Trondsen til VG. Drammens Tidende omtalte saken først.

Mens vannstanden i Mjøndalen under «Hans» var 3.18 meter, er den 3.22 i 18-tiden mandag.

SIKRER: Morten Andersen (t.v) og Per Skogmo fra avdelingen Vei og park arbeider med å sikre flombarriererne ved Drammensvassdraget, her i Sandstranda i Krokstad utenfor Drammen tidligere mandag.

Flomvernet som er satt opp langs Drammenselva er dimensjonert til å håndtere et flomnivå på 3.5 meter over vannstanden i fjorden.

NVEs prognose mandag ettermiddag er at vannet vil stige til mellom 3.4 og 3.5 meter.

– Når vi får så mye vann, kan det i verste fall komme til å overtoppe flomvernet. I så fall vil det få store konsekvenser for de berørte områdene, sier Trondsen og legger til,

– Området er preget av tidevann. Har vi uflaks treffer flomtoppen og flosjø samtidig.

I Mjøndalen er farevarselet foreløpig på oransje nivå. Det er også oransje farevarsel for flom for nedre deler av Drammenselva, Mjøsa og Vorma, og for deler av Innlandet og Viken.

BARRIERER: Flomvernet er satt opp ved Sandsranda i Krokstad utenfor drammen.

– Veldig krevende

Søndag skrev Drammen kommune på sine nettsider at vannstanden ved Mjøndalen bru sannsynligvis ville bli høyere enn den var etter «Hans».

– Situasjonen er veldig krevende, og det er viktig at alle forstår alvoret når er snakk om så store vannmengder. Det er viktig at ingen undervurderer flomfaren og gjør det de kan for å sikre egne verdier og seg selv, sa ordfører Monica Myrvold Berg.

Drammen kommune satt søndag kriseledelse etter de store nedbørsmengdene og følger utviklingen nøye, i tett samarbeid med NVE.

Rødt farevarsel for flom i deler av Drammensvassdraget

