BYGGMESTER SUNNIVA: SV-byråden ønsker å bygge flere boliger ved hjelp av offentlige penger. Hun tror det må til for å få Oslo-folk inn på et boligmarked hun mener har gått over styr. Her er hun i Arendal.

SV i Oslo: Krever grep mot boligkrise – vil øke eiendomsskatten

ARENDAL (VG) SVs Sunniva Holmås Eidsvoll vil ta mer radikale grep for å løse Oslos boligkrise. Hun er villig til å heve eiendomsskatten for å få råd.

– Boligprisene har økt mer enn inntektene til folk over så lang tid, at det nå er helt krise, sier SV-byråd Sunniva Holmås Eidsvoll i Oslo til VG.

Hun sier at to problemer nå slår inn samtidig i hovedstaden: For høye boligpriser over tid og et kraftig fall i boligbyggingen. Ifølge Eiendom Norges analyse har en singel sykepleier på vanlig lønn bare råd til 1,3 prosent av boligene i Oslo.

OBOS varslet tidligere i år at de solgte 58 prosent færre boliger i første halvår enn på samme tid i fjor.

– Når nyboligsalget ned, så stuper boligbyggingen. Da får du samme problem igjen om to år, selv om folk får bedre råd igjen, sier hun.

MAKT PÅ VENSTRESIDEN: Sunniva Holmås Eidsvoll sier at partiet vil presse byrådsleder Raymond Johansen (Ap) hardt på boligpolitikk hvis de får styre Oslo sammen igjen etter valget.

10.000 regulerte boliger

SV-byråden lover at de vil presse både MDG i byråd og Aps byrådsleder Raymond Johansen på boligbygging hvis de vinner valget.

– Vi har nå 10.000 regulerte boliger i Oslo. Det inkluderer både dyre tomter som på Filipstad og tomter lenger ute i byen. Men det bygges ikke nok nå. Det hjelper ikke med bare gammel medisin og si at markedet skal fikse opp dette selv, for det funker ikke, sier hun.

Hun vil åpne kommunens pengepung for å holde boligbyggingen i gang og hjelpe flere inn på boligmarkedet.

Nå varsler hun flere grep:

Kommunen skal ta en større rolle for å holde boligbyggingen i gang, ved å kjøpe boliger i nyboligmarkedet. Hvis utbyggerne vet at de får solgt en viss andel av nye prosjekter, så vil det bidra til å realisere prosjektene. Ved å kjøpe større andeler av boligprosjekter, kan kommunen få en bedre pris.

Sikre at 10 prosent av alle nye boliger i Oslo skal gå til boligsosiale formål. Det skal skje gjennom et eget boligselskap, Oslo Bolig, og i samarbeid med selskaper som OBOS.

Et konkret forslag er at man kan kjøpe en andel av en leiligheten, leie til eie eller kjøpe den til redusert markedspris. Da betaler man 80 prosent av markedspris. Ved salg kan kommunen kjøpe den tilbake igjen for 80 prosent av det som er markedspris på salgstidspunktet.

Flere kommunale boliger til de vanskeligstilte og flyktninger

Vil øke eiendomsskatten

I tillegg til å bruke av Oslos investeringsbudsjett, skal regningen for dette også dekkes ved å øke eiendomsskatten, om SV får viljen sin.

– Vi vil øke eiendomsskatten i Oslo. Nå er den veldig moderat. Vi synes den skal være høyere både på næringseiendom og de dyreste boligene, sier hun.

– Og så vil vi øremerke deler av eiendomsskatten til boligsosiale formål, legger hun til.

Hun sier at de henter inspirasjon fra Wien, hvor de over mange år har hatt en stor ikke-kommersiell boligsektor og eiendomsskatt som har gått til boligpolitikk.

– Det er mange flere enn de som har det vanskelig som sliter i Oslos boligmarked. Dere vil sette av ti prosent, eller rundt 300 boliger, til boligsosiale formål. Vil det være nok?

– Det er ikke nok et år alene. Men dette er en ny politikk vi vil innføre nå, sånn at det kan bli den nye normale i fremtiden, sier hun.