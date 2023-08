TIL TOPPS: Gaute Grøtta Grav meldte seg inn i Høyre i fjor og har gjort lynkarriere. Nå er han partiets ordførerkandidat i Rauma. Han tok med Erna Solberg til fjells da hun besøkte Åndalsnes torsdag ettermiddag.

TV-kjendis vil bli Høyre-topp: Åpner for samarbeid med Ap

ÅNDALSNES (VG) Han meldte seg inn i Høyre i fjor og er partiets ordførerkandidat i år: Høyre satser på kjendis og tidligere Farmen-programleder Gaute Grøtta Grav (44) som ordfører i Rauma kommune. Han kaller Erna Solberg budeie og åpner for samarbeid med Ap.

Kortversjonen Tidligere "Farmen"-programleder Gaute Grøtta Grav (44) er Høyres ordførerkandidat i Rauma kommune etter at han ble medlem av partiet i fjor.

Grav, som kaller statsminister Erna Solberg for "budeie," er åpen for å samarbeide med Arbeiderpartiet (Ap).

Solberg vil ikke si nei til det, men Ap lokalt er ikke spesielt interessert. Vis mer

Erna Solberg er på to dagers valgkamptur på Nord-Vestlandet. Torsdag tok hun og Grav Romsdalsgondolen opp til fjellet Nesaksla, med fenomenal utsikt over Åndalsnes og Romsdalsfjorden.

– Jeg tror han har gode muligheter til å bli ordfører. Det er en kommune vi har hatt ordfører i før og en kommune som er opptatt av næringsutvikling og reiseliv, som er to viktige saker som gjorde at Gaute kom inn i politikken, sier hun om sin lokale Rauma-topp.

BRA UTSIKT: De to tok gondolbanen opp til Nesaksla overfor Åndalsnes.

– Innmeldt i 2022 og ordførerkandidat i 2023: Det går fort i svingene?

– Ja, men det er lov å gjøre lynkarriere. Jeg kjenner ikke alle detaljene rundt hvordan han ble aktuell, men vet bare at det var han lokalforeningen ønsket og samlet seg rundt. Det synes jeg er veldig gøy. Han slår meg som en fin ordførertype.

Hun sier hun har truffet ham noen gang før.

– Blant annet på landsmøtet vårt i vår og en del arrangementer opp gjennom.

– Prøvde han noensinne å få deg med i Farmen kjendis?

– Nei, en slik forespørsel har i hvert fall ikke kommet frem til meg. Jeg har sagt nei til Fangene på fortet, det må jeg innrømme.

Grav bekrefter.

– Det er riktig, og det er veldig synd for hun hadde gjort det kjempebra. Hun er ei flott budeie.

LYNKARRIERE: Han er mest kjent som vinner av Farmen og senere mangeårig programleder. Nå er det politikken Gaute Grøtte Grav satser på

Info Gaute Grøtta Grav . Han var elev ved Romerike Folkehøgskole fra 1999 til 2000 (musikk/teater). Han studerte musikk og utøvende kunst ved Liverpool Institute

for Performing Arts fra 2000 til 2001.

Er utdannet personlig trener ved NIH (Norges idrettshøgskole)

Har eksamen i kontraktsrett, organisasjonspsykologi og markedsføring ved UiT. Yrke: Vant tidenes første sesong av realityprogrammet Farmen i 2001. Ble så

programleder for ungdomsprogrammet Sone 2 og siden kjent som

mangeårig programleder for Farmen og flere andre programmer i TV 2 gjennom 20 år. Jobber i dag med turisme/reiseliv og utvikling av eiendom i

Rauma og diverse medie- og konferansieroppdrag. Vis mer

Han erkjenner at hans aktive politiske liv er kort, med partiinnmeldelse i fjor, men at ferden dit har et langt bakteppe.

– Vi må tilbake i tid, til 2003. Da ble jeg den første Rauma-ambassadøren noensinne, fordi jeg var god på å snakke fint om Rauma og promotere kommunen både ute og hjemme. I ettertid har det vært veldig viktig for meg og jeg har fortsatt å promotere verdens beste kommune, selv om jeg ikke har bodd her hele tiden.

Men nå har han flyttet hjem til familiegården i Isfjorden utenfor Åndalsnes, med kone, to av i alt fire barn, foreldrene, sau og høner.

– Jeg engasjerte meg i lokalsamfunnet gjennom frivillighet. En viktig del av frivilligheten er politikk. Å engasjere seg politisk så jeg som en mulighet til å få til gode endringer her i Rauma.

– Fikk lov av fruen

– Var andre partier aktuelle?

– Nei, men jeg måtte tenke meg nøye om, blant annet fordi det tar mye tid; det er mange møter, dokumenter og saker.

Han fikk lov av fruen:

– På hjemmebane måtte begge to være enige om at jeg kunne engasjere meg politisk. Hun var enig i at det var en god måte for meg å bidra til å utvikle kommunen vår.

Han har konkrete valgkampsaker:

– Vi skal få til rimelig fastpris på strøm for alle som bor fast i Rauma. Det gjør vi ved å bruke konsesjonskraft. Det er ikke gjort tidligere, men det vil gi 9 til 12 millioner kroner i inntekter til kommunen årlig og innbyggerne får fastpris på strøm til rundt 40–50 øre kilowattimen.

Så vil han kopiere en Nordlands-kommune.

– Vi vil følge eksempelet til Bø i Vesterålen og senke formuesskatten, ikke først og fremst for å tiltrekke oss rike folk, men for å sørge for at bemidlede i kommunen blir og øker aktiviteten her. Vi skal også senke eiendomsskatten, for private og næringsliv. Bedrifter flytter ut på grunn av eiendomsskatten. Senker vi den vil arbeidsplassene bli skapt her og ikke i andre kommuner.

Flørter med Ap

Det foreligger ingen lokale målinger i Rauma, så politikerne er veldig usikre på utfallet.

SV har i dag ordføreren etter et valgskred i 2019 da partiet fikk 23,2 prosent – opp 17,3 prosentpoeng fra valget i 2015.

– SV har ordføreren i dag. Hvem skal dere dere danne flertall sammen med?

– Rauma Høyre er åpen for å snakke med alle. Vi tror det kommer til åpne seg en del dører valgnatten hvor vi tror flere partier vil komme til oss for å samarbeide. Ser du hvem som har stemt mest likt som oss de siste fire årene, så er det Arbeiderpartiet. Det er en naturlig samarbeidspartner for å utvikle kommunen.

Solberg vil ikke blande seg inn

Erna Solberg er ikke kjent for nasjonalt å flørte med Ap om samarbeid, men lokalt vil hun ikke blande seg inn.

– Hvem Høyre skal samarbeide med avgjøres best av våre folk lokalt i den enkelte kommune. De fleste steder er det mest naturlig at de fire borgerlige partiene finner sammen, men noen steder vil andre løsninger være mest naturlig

Aps ordførerkandidat i Rauma, Janne Søvik, er ikke veldig entusiastisk.

– For oss er SV den mest naturlige samarbeidspartneren, sammen med de tre andre partiene vi har samarbeidet med de siste fire årene, MDG, Sp og De uavhengige. Men jeg har sagt til Høyre og Frp at vi er interessert samarbeid om enkeltsaker.