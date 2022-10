Støre: − Russland tar flere sjanser i sitt etterretningsarbeid

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier krigen i Ukraina har rykket nærmere Norge - og advarer mot «kjente og ukjente forsøk» på å skape uro.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Krigen i Ukraina er over i en ny og enda mer alvorlig fase, sier Støre på en pressekonferanse torsdag morgen.

Han understreker at den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa er blitt mer spent etter sabotasjeaksjonen på gassrørledningen Nord Stream.

– Det har rykket nærmere oss i Norge, sier han.

Onsdag sa Politiets sikkerhetstjeneste (PST at etterretningstrykket fra Russland er økende. Sabotasjetrusselen er også forhøyet, mente assisterende PST-sjef Hedvig Moe.

PST har overtatt etterforskningen av drone-sakene.

– De sier det kan være et eksempel på at Russland tar flere sjanser i sitt etterretningsarbeid, sier Støre.

En VG-kartlegging viser at det er meldt om droner ved minst ti ulike olje- og gassanlegg, i tillegg til flere flyplasser.

Utelukker ikke pågripelser

Syv russiske statsborgere er varetektsfengslet i Norge for å ha flydd droner eller tatt bilder av skjermede objekter.

– Vi skal ikke utelukke flere slike pågripelser, sier Støre.

Politiet, PST og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) jobber nå tettere sammen for å forsvare Norge mot digitale trusler, understreker han.

– Det er en reell og alvorlig trussel også mot olje og gass-sikkerheten, ifølge Støre.

Men han er tydelig på at det i dag ikke er en direkte militær trussel mot Norge.

– Vi må være forberedt på å se nye kjente og ukjente forsøk på å skape uro også her hjemme, sier Støre.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) opplyser at det jobbes for å lage et digitalt varslingssystem som skal hjelpe virksomheter med å oppdage cyberangrep.

Regjeringen jobber også med et befolkningsvarslingssystem, som gjør at de kan sende informasjon om fare til alle norske mobiler innenfor et område i løpet av kort tid.

ALVORLIG: Statsminister Jonas Gahr Støre på pressekonferansen torsdag morgen. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (bak t.v.) og justisminister Emilie Enger Mehl.

– Skal ikke la oss skremme

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) opplyser at Forsvaret allerede i desember iverksatte tiltak - og siden trappet opp..

– I dag har Forsvaret 46 ulike tiltak for beredskap, sier han.

Forsvaret har fått i oppdrag å tilrettelegge for norsk gassforsyning til Europa.

– E-tjenesten har fått flere ressurser, vi seiler og flyr mer i våre områder og har mer i vårt beredskapslager, sier han og understreker Norge har bidratt tungt med militær støttte til Ukraina.

– Det er naturlig å føle på en uro. Men vi skal ikke la oss skremme. Da oppnår Putin det han ønsker, sier Gram.

Støre sier at presset mot det russiske regimet øker.

Han trekker frem at stemmer i Russland tar til orde for bruk av kjernevåpen.

– Russland fremstiller Nato og Vesten som en fiende. Norge og Nato truer ingen, sier han.

Russland ønsker å skape splid og usikkerhet som igjen skal bidra til å redusere og stanse den støtten vi gir til Ukraina, ifølge Støre.