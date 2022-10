BORTE VEKK: Tidligere ordfører Johnny Hagen konstaterer at bitcoinbedriften i Alvdal er forduftet.

Bitcoinfabrikk forsvant

De russiske investorene som hevdet de skulle investere mer enn en milliard kroner i Alvdal, har fjernet hele bitcoinbedriften.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Bak piggtråden i Alvdal er det tomt. Alle containerne med utstyr for kryptomining er fjernet fra området. Men russerne krever fremdeles flere millioner kroner i erstatning fra Alvdal kommune, for det de mener er brudd på leieavtalen.

Alvdal kommune har ikke fått noen informasjon fra russerne om hvorfor serverparken er tømt, hverken før eller etter at containerne ble fjernet.

– Vi har ikke fått noen meldinger fra russerne. Utspillet ligger hos dem, sier kommunedirektør Per Arne Aaen i Alvdal.

Kommunestyret i Alvdal vedtok i januar i år å ikke fornye leieavtalen for den omstridte kryptobedriften.

Det norske selskapet Dataroom som ble opprettet av russerne, mener de er utsatt for en uriktig oppsigelse, og krevde seks millioner kroner i erstatning. Kravet står fortsatt ved lag, men er blitt redusert til fire millioner kroner.

OMSTRIDT: Kryptoeventyret skulle gi inntil 65 arbeidsplasser.

Ribbet datapark

Det er ikke kjent hvor de fire datacontainerne, hvorav en ikke var ferdigmontert, er blitt fraktet.

Overvåkningskameraene er tatt ned, kabler er kuttet, og alt miningutstyr fjernet.

Tilbake står kun fire strømtransformatorer, litt provisorisk utstyr for støyfjerning, og en innleid brakkerigg.

Lokalavisen Alvdal midt i væla var først til å melde at en lokal entreprenør allerede har kontaktet Alvdal kommune med ønske om å kjøpe tomten.

Styreleder Egon Bjune i Dataroom vil ikke svare på noen spørsmål fra VG.

– Jeg har ingen kommentarer om noe som helst til deg, dessverre. Ha det bra, sier Bjune og legger på.

HELT TØMT: Eks-ordfører Johnny Hagen håper andre kommuner lærer av Alvdals erfaringer med russerne.

«Tidenes julegave»

Det var rett før jul i 2017 at to russiske investorer kom til Alvdal og lanserte grandiose planer om å etablere to store datasentre i Nord-Østerdal. Ifølge russerne skulle det investeres over en milliard kroner, og datasentrene kunne gi inntil 65 arbeidsplasser.

Satsingen ble den gang omtalt som «tidenes julegave».

Snart fem år senere har bedriften ifølge sine egne regnskaper ennå ikke gått med én krone i overskudd. Det ble heller ikke etablert en eneste arbeidsplass, bortsett fra at det ble kjøpt tjenester fra en lokal databedrift.

PROSJEKTLEDER: Denis Slabakov ledet arbeidet med bitcoinbedriften i Alvdal.

– Det var nok det beste for alle parter at det endte slik. Dette er en opplevelse vi gjerne skulle vært foruten, sier Johnny Hagen, tidligere ordfører for Arbeiderpartiet i Alvdal.

Han ønsket selv russerne velkommen for fem år siden.

– Jeg håper andre kommuner tar lærdom av oss, og ikke hopper på slik som vi gjorde. Når noe virker for godt til å være sant, så er det gjerne ikke til å stole på, sier Hagen.

Komplisert eierstruktur

VG har i en rekke reportasjer omtalt den omstridte russiskeide bitcoinbedriften i Alvdal.

Det russiske selskapet New Mining Company som presenterte planene var i virkeligheten aldri eier av serverparken.

EVENTYRET ER OVER: Den russiske bitcoinfabrikken i Alvdal tjente ifølge regnskapene aldri penger.

Eieren det første halvannet året var derimot en norsk regnskapsfører fra Jessheim, som i dag er tiltalt for hvitvasking og en rekke andre alvorlige økonomiske forbrytelser i en annen sak.

Mannen var den første styrelederen og daglige lederen i russernes norske selskap Dataroom, men virksomheten i Alvdal er ikke del av den forestående maratonsaken.

Ved siden av ham på tiltalebenken vil en annen norsk regnskapsfører sitte. Den medtiltalte mannen var den andre styrelederen og daglige lederen i selskapet som drev bitcoinfabrikken i Alvdal.

Kjempet for driften

Først i 2019 ble eierskapet overført til to holdingselskaper i henholdsvis Hongkong og Østerrike.

Bak disse selskapene igjen, i en komplisert selskapsstruktur, står russiske eiere, blant dem den tidligere nestlederen i det russiske energiselskapet Gazprom, Aleksander Ryazanov.

AVVISER: Kommunedirektør Per Arne Aaen mener russernes bitcoinbedrift ikke har krav på erstatning fra Alvdal kommune.

Til tross for at kryptobedriften aldri har tjent penger, selv i en periode med enorm utvikling i bitcoinprisen, har russerne kjempet med nebb og klør for å fortsette driften.

– Vårt utgangspunkt er at bedriften ikke har noen krav mot Alvdal kommune. Leiekontrakten går ut ved utgangen av februar neste år. Utspillet nå er hos motparten, sier kommunedirektør Per Arne Aaen.

Den russiske prosjektlederen Denis Slabakov har ikke besvart VGs henvendelser.