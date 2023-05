NY OBSERVASJON: Line Torp Hundevadt fra Gjerdrum tok dette bildet av bjørnen på Gjerdrum.

– Hjertet dunket hardere

Bjørnen reiste seg på to bein, da Line Torp Hundevadt (48) kom kjørende i bil, på vei til treningsstudioet i Gjerdrum søndag morgen klokken 06.00.

Lørdag kveld meldte Øst politidistrikt om observasjon av bjørnen, som trolig er den samme, på Skedsmokorset i Lillestrøm.

Fredag kveld filmet Kristian Skyttersæter bjørnen, da den løp over et jorde ved Lund i Ullensaker kommune.

Line Torp Hundevadt fikk ikke sove og bestemte seg for å dra og trene isteden. Etter noen minutters kjøretur på Gjeriveien, fikk hun se noe i veikanten.

– Jeg skjønte ikke helt hva slags dyr det var til å begynne med. Jeg er vant til å se både rådyr og elg, men så så jeg at det var en bjørn, sier hun.

– Jeg tror den ble skremt av motorlyden, for da reiste den seg på to bein.

IKKE SKREMT: Line Torp Hundevadt

Hundevadt stoppet bilen og rygget og observerte den.

– Jeg har aldri sett bjørn før, men trodde den så større ut, så kanskje det er en ungbjørn? Jeg kjente at hjertet dunket litt hardere, men samtidig var det fascinerende, sier hun.

Sent torsdag kveld ble bjørnen observert i Nes i Romerike, og dagen før: Nord for Eidsvoll. Sist søndag ble bjørnen sett mellom Valset og Tangen i Innlandet fylke. Så begynte den å gå sørover.

Olav Mæhlum, leder i viltnemnda i Nes kommune, har uttalt til VG at han synes bjørnen oppfører seg spesielt.

– Det er veldig sjelden en bjørn løper på veien og er i nærheten av hus og folk.

Politiet har oppfordret folk til å holde seg i ro om de observer bjørnen.

Under er trolig den samme bjørnen filmet da den løp over et jorde ved Lund i Ullensaker kommune: